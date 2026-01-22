Érkezik az új állampapír, aki a különlegeset szereti: mutatjuk a részleteket

Hamarosan új, euróban denominált lakossági állampapírt dob a piacra az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A jövő hétfőtől jegyezhető, 2029/U nevet viselő kötvény futamideje 3 év, és 3 havonta fizet kamatot.

Akár euróban is vehetünk állampapírt / Fotó: Kallus György

Ezt kell tudni a legújabb eurós állampapírról

Az eurós állampapírból 250 millió euró értékben bocsát ki az ÁKK, kamatát pedig a 3 hónapos euróövezeti bankközi kamat, az Euribor határozza majd meg, de az első kamatfordulóig annak mértéke előre rögzített, 2,027 százalék éves hozamnak felel meg. Hasonló eurós lakossági állampapírt tavaly is piacra dobott az ÁKK, ami értelemszerűen egy évvel hamarabb, 2028-ban jár le. A 2028/U jelenlegi kamatperiódusában 2,048 százalékos kamatot kínál.

A szintén 250 millió eurós keretösszeggel meghirdetett állampapír kínálatát tavaly novemberben 50 millió euróval emelte meg az ÁKK.

Az eurós lakossági állampapír akár már egy euróért is jegyezhető. Ha a 3 havi Euribor nullára vagy a negatív tartományba csökkenne, a befektetők akkor is legalább 0,001 százalékos kamatra számíthatnak.

Népszerűek az eurós állampapírok

Az ÁKK legfrissebb, tavaly július végi állapotot jellemző statisztikái szerint a lakossági eurós állampapírok állománya megközelíti a másfél milliárd eurót, ám ennek döntő többségét még a korábbi, Prémium Euró Magyar Állampapír (PEMÁP) sorozatok teszik ki, melyek a PMÁP-hoz hasonlóan működnek, csak a magyar helyett az euróövezeti inflációt veszik alapul. Az utolsó ilyen sorozatot 2022 nyarán bocsátották ki, ezt követően 2023 márciusában érkeztek az Euriborhoz kötött kamatozású Euró Magyar Állampapír-sorozatok, melyekből a 2029/U a negyedik lesz.

A lakossági eurós állampapírok tehát alacsony kamatozásuk ellenére is viszonylag népszerűnek számítanak, feltehetően részben a kincstár online felületein való könnyű elérhetőségük vagy épp kamatadó-mentességük eredményeként, miközben a költségvetés számára olcsó forrást biztosítanak. Az intézményi kötvénypiacról ugyanis a magyar állam csak jóval magasabb kamatszint mellett képes eurós forrásokat bevonni.