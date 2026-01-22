Deviza
Hatalmas perpatvar készül, itt az újabb dízelbotrány, járművek százezreit érinti – máris füstölnek a bankszámlák

A világ legnagyobb járműgyártója, egyben a botránykrónikák rendszeres szereplője közel félmilliárd dollárt fizethet Amerikában az emissziós normák szándékos és durva megsértése miatt. A Toyota közel másfél évtizeden át adott el olyan targoncákat az amerikai piacon, amelyek csak „szoftveres rásegítéssel” tudtak átmenni a hatósági vizsgákon.
Kriván Bence
2026.01.22, 11:09
Frissítve: 2026.01.22, 11:20

A Volkswagen 2015-ben kirobbant dízelbotrányát melegítette fel a Toyota, amely ugyanazt a tiltott praktikát alkalmazta, mint a németek, hogy a környezetvédelmi ellenőrzéseken simán átmenjenek a négykerekűi, s a valóságosnál és az engedélyezettnél jóval kedvezőbb károsanyag-kibocsátási értékekkel tévesszék meg a hatóságokat. 

Toyota
A Toyota nem tanult a Volkswagen példájából / Fotó: AFP

A két ügyben a négy kerék és a dízelüzemű motor is egyezik, a felépítmény azonban más: targoncákról van ugyanis szó, nem kis mennyiségről, hiszen az érintett gépek száma 272 422, ezek messze a határérték felett szennyezték a levegőt az Egyesült Államokban – és feltehetően szerte a világban is alkalmazták ezt a trükkös szoftveres módszert a japánok. 

Másfél évtizeden át trükközött a Toyota

Hogy másutt nem buktak le, azt az magyarázhatja, hogy az Egyesült Államok korábban szigorúbb környezetvédelmi szabályozást alkalmazott. A világ két legnagyobb járműgyártójánál,

  • a Volkswagennél
  • és a Toyotánál

is tudták volna teljesíteni a kibocsátási normákat, csakhogy az a motor teljesítményének a leszabályozásával járt volna, amit a felhasználók nehezen tolerálntak. Maradt tehát a trükközés. Amire ezentúl nem lesz szükség, hiszen Donald Trump az autó- és az olajipari lobbi megnyugtatására olyannyira fellazította az emissziós szabályokat, hogy annak egy pöfékelő Trabant is simán eleget tenne.

A Toyota a világ legnagyobb targoncagyártójának számít / Fotó: AFP

Amerikában a Volkswagennek 15 milliárd dollárnál is többe került a dízelbotránnyal kapcsolatos ügyek elsimítása, a bírságok kifizetése, a kártérítések és a simlis autóinak a kijavítása. 

A Toyota most egy kedden tető alá hozott, peren kívüli egyezségben – amit még az eljáró kaliforniai bíróságnak is jóvá kell hagynia –, 436 millió dollár értékű csomagot vállalt, ebben 299,5 millió dollárt tesz ki a 2007 és 2021 között forgalmazott munkagépekkel átvert targoncatulajdonosoknak fizetendő kártérítés, valamint a járulékos költségek. 

Egy targoncára vetítve 1800 és 2800 dollár közötti összegre számíthatnak, függően attól, hány készülékből állt a flottájuk. 

Targoncánként átlagosan 800 dolláros szerviz- és karbantartási költségtérítést is kapnak majd, ennek összege 136,5 millió dollárral szerepel az egyezségben, de a szükséges munkálatoktól függően lehet több is, kevesebb is. A sávhatárokat 83,7, illetve 183,9 millió dollárnál húzták meg. 

Viszonyításképpen: egy dízeles Toyota targonca ára 25 500 dollár az Egyesült Államokban. A targoncák nagybani üzemeltetői közül húsz felperes úgy nyilatkozott, hogy ha tudott volna a stikliről, akkor nem vett volna Toyota targoncát, vagy csak lényegesen olcsóbban.

A Toyota  Japánban sem makulátlan 

Maga a csoportos per 2024 szeptemberében indult, nyolc hónappal azt követően, hogy egy a Toyotánál elrendelt belső vizsgálat kiderítette az illetéktelen és illegális beavatkozást. Az amerikai környezetvédelmi hatóságnál (EPA) a gyanú 2020-ban merült fel, akkor vizsgálatot indítottak a Toyota emissziós tesztelésének pontosságával kapcsolatban. 

Azt nem tudni, hogy a közbeeső majd négy évben mit sikerült feltárniuk. A Toyotától egyébként nem idegen az illegális praktikák alkalmazása, több másik japán autógyártóhoz hasonlóan többször is csaltak a biztonsági teszteken.

A Toyota igazgatósági elnöke, Tojoda Akio elnézést  kért a biztonsági tesztek manipulálásáért / Fotó: AFP

Japánban például a hivatalos biztonsági vizsgára vagy manipulált járművekkel jelentkeztek be, vagy fals adatokat küldtek be, hogy gond nélkül megkapják a törésteszteken a megfelelő eredményt. A Toyota bocsánatot kért a botrány 2024. júniusi kipattanása után, és végrehajtotta a közlekedésbiztonsági hatóság által elrendelt intézkedéseket. 

Az ügyet azonban még nem zárták le, a bírság kirovása még hátravan. Ahogy az is, hogy a Toyotával a mostani egyezséget tető alá hozó amerikai ügyvédeket kifizessék. A jogi költségek 74,9 millió dollárra tehetők, azaz a teljes csomag 17 százalékát az ügyvédek zsebelik be.

