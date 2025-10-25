Korlátozások vagy jutalmak? Európa válasza a túlturizmusra

A turizmus gyorsan talpra állt a koronavírus-járvány után, bár ennek nem mindenki örül: Dél-Európában mindennaposak a túlturizmus elleni tiltakozások. Spanyolországban, Görögországban, Portugáliában, Horvátországban és más országokban a helyi lakosok arra panaszodnak, hogy nőttek a lakásbérek, miközben egyes területek élhetetlenné váltak.

Turisták Barcelonában / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Airbnb-t például gyakran hibáztatják azért, mert a lakások egy részét turisztikai céllal hosszú táv helyett rövid távra adják ki, így a helyiek kiszorulnak egyes negyedekből, kerületekből. Ráadásul helyi érdekvédelmi csoportok szerint a külföldi látogatók nemtörődömsége és a fő látványosságok túlzsúfoltsága a kedvelt helyek pusztulását okozza.

Válaszul számos népszerű európai úti célnak számító város és ország vezetett be korlátozásokat és adókat az utazókkal szemben. Dubrovnik például 2026-tól csak előzetes időpontfoglalással engedi a városfalak látogatását, ezzel szabályozva a látogatók számát. Törvény született arról, hogy egy nap legfeljebb két sétahajó köthet ki a város kikötőjében.

Barcelona egyedi megoldásként eltüntetett egy nagyon népszerű buszvonalat a Google Maps útvonaltervezőjéből, hogy csökkentse a turisták által túlterhelt közlekedési eszköz használatát. Emellett aktívan szabályozza a rövid távú lakáskiadások piacát, hogy megőrizze a bérlakások elérhetőségét.

Sevilla és Valencia régiói szintén korlátozza a rövid távú lakáskiadást. A jelenség Ázsiát sem kerüli el, például a Bhutánba belépő turistáknak adót kell fizetniük, 100 dollárt éjszakánként.

Jutalmazással a túlturizmus ellen?

Koppenhága a korlátozások és adók helyett más utat választott: a dán főváros CopenPay rendszere révén jutalmazza a turistákat. A juttatások között szerepel az ingyenes kerékpárkölcsönzés, hajókirándulások és ebédek azoknak, akik közösségi kertekben dolgoznak, szemetet gyűjtenek, vagy autójuk helyett a közösségi közlekedést választják.

Koppenhága példáját követhetik más európai települések, például Berlin vagy Helsinki. A német fővárosban azokat a turistákat díjaznák, akik vonattal érkeznek, hosszabb ideig maradnak, növényi alapú ételeket fogyasztanak, vagy környezetbarát tevékenységekben vesznek részt. A jutalmak között szerepelhetnek múzeumibelépő-kedvezmények, ingyenes ételek és díjmentes kerékpárkölcsönzés.