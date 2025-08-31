Harc a túlturizmus ellen – nem csak korlátozni, jutalmazni is lehet

Az elmúlt hónapokban több tucat népszerű európai úti cél vezetett be bírságokat, adókat és egyéb korlátozásokat az utazókkal szemben. Koppenhága azonban tavaly egészen más megközelítést alkalmazott a fenntartható turizmus eléréséhez – a felelősségteljes városlátogatókat jutalmazni kezdte.
Sok város és ország felismerte: túlzsúfolttá vált a turisták tömege miatt – a települések elkezdtek harcolni a túlturizmus ellen. A legtöbbször maximálták a létszámot, „bírságoltak”, szankcionáltak. Koppenhága más utat választott: a dán főváros CopenPay rendszerét sok település kezdi átvenni.
A dán módszer lényege, hogy a CopenPay kezdeményezés keretében elkezdték jutalmazni azokat a turistákat, akik felelős és tudatos magatartást tanúsítanak.
A program fő célja, hogy megmutassa az utazóknak, hogy a klímabarát intézkedések sokkal egyszerűbbek lehetnek, mint gondolnák, ezzel is elősegítve a fenntartható turizmust.
A jutalmak közé tartozik az ingyenes kerékpárkölcsönzés, hajókirándulások és ebédek azoknak az utazóknak, akik közösségi kertekben segítenek, szemetet gyűjtenek vagy éppen autójuk helyett a közösségi közlekedést használják.
Koppenhága példáját követve más európai városok, például Berlin, Helsinki és Bréma, is érdeklődnek a rendszer iránt.
A CopenPay tavaly nyári bevezetése óta óriási érdeklődést tapasztaltunk európai, ázsiai és észak-amerikai városok részéről
– mondta Soren Tegen Petersen, a Wonderful Copenhagen vezérigazgatója.
Berlin a tervek szerint jövőre jutalmazná azokat a turistákat, akik vonattal érkeznek, hosszabb ideig maradnak, növényi alapú ételeket fogyasztanak, vagy környezetbarát tevékenységekben vesznek részt. A jutalmak között szerepelhetnek
Egy másik Skandináv város, Helsinki is érdeklődik: a finn főváros a regeneratív turizmusra és a Balti-tenger helyreállítási projektjeire fókuszál majd, más balti és északi úti célokkal együttműködve. A rendszer ösztönözné a turistákat a közösségi közlekedés és kerékpározás használatára, olyan jutalmakkal, mint ingyenes étkezések és kedvezményes túrák.
Egy másik német város, Bréma a Deutsche Bahnnal együttműködve „zöldít”. A program részeként az éjszakát Brémában töltő, vonattal érkező vendégek meglepetés ajándékcsomagokat kapnak, amelyekben helyi turisztikai vállalkozásoktól származó kis ajándékok és utalványok találhatók. „A kampány nagyon pozitív fogadtatásra talált látogatóink körében, és arra ösztönzött minket, hogy tovább bővítsük a koncepciót, erősítve Bréma fenntartható úti célként való pozícióját” – mondta Oliver Rau, a Bremen Marketing and Tourism, Wirtschaftsförderung Bremen GmbH ügyvezető igazgatója a sajtóközleményben.
A vonattal érkezők máshol is kapnak kedvezményeket.
Az olasz Via Lattea és a francia Morzine 25 százalék kedvezménnyel kínálja a síbérleteket a közösségi közlekedést használóknak. Svájcban azok az utazók, akik közösségi közlekedéssel fedezik fel az országot, ingyenes belépést kapnak több mint 500 múzeumba a Swiss Travel Pass segítségével, valamint akár 50 százalékos kedvezményt a legtöbb hegyi vasútra.
A Wild Sweden vonattal érkező vendégei pedig ingyenesen élvezhetik a luleai Hotel Savoy wellness-szolgáltatásait.
Normandia 10 százalékos belépőjegy-kedvezménnyel hálálja meg a Franciaország északi régiójába érkezőknek a vonatozást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.