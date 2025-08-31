Harc a túlturizmus ellen – nem csak korlátozni, jutalmazni is lehet

Az elmúlt hónapokban több tucat népszerű európai úti cél vezetett be bírságokat, adókat és egyéb korlátozásokat az utazókkal szemben. Koppenhága azonban tavaly egészen más megközelítést alkalmazott a fenntartható turizmus eléréséhez – a felelősségteljes városlátogatókat jutalmazni kezdte.

Turisták Barcelonában: fenntartható turizmusra lenne szükség túlturizmus helyett / Fotó: Shutterstock

Sok város és ország felismerte: túlzsúfolttá vált a turisták tömege miatt – a települések elkezdtek harcolni a túlturizmus ellen. A legtöbbször maximálták a létszámot, „bírságoltak”, szankcionáltak. Koppenhága más utat választott: a dán főváros CopenPay rendszerét sok település kezdi átvenni.

A dán módszer lényege, hogy a CopenPay kezdeményezés keretében elkezdték jutalmazni azokat a turistákat, akik felelős és tudatos magatartást tanúsítanak.

A program fő célja, hogy megmutassa az utazóknak, hogy a klímabarát intézkedések sokkal egyszerűbbek lehetnek, mint gondolnák, ezzel is elősegítve a fenntartható turizmust.

Mik a nyeremények, jutalmak?

A jutalmak közé tartozik az ingyenes kerékpárkölcsönzés, hajókirándulások és ebédek azoknak az utazóknak, akik közösségi kertekben segítenek, szemetet gyűjtenek vagy éppen autójuk helyett a közösségi közlekedést használják.

Koppenhága példáját követve más európai városok, például Berlin, Helsinki és Bréma, is érdeklődnek a rendszer iránt.

A CopenPay tavaly nyári bevezetése óta óriási érdeklődést tapasztaltunk európai, ázsiai és észak-amerikai városok részéről

– mondta Soren Tegen Petersen, a Wonderful Copenhagen vezérigazgatója.

Berlin lehet a következő

Berlin a tervek szerint jövőre jutalmazná azokat a turistákat, akik vonattal érkeznek, hosszabb ideig maradnak, növényi alapú ételeket fogyasztanak, vagy környezetbarát tevékenységekben vesznek részt. A jutalmak között szerepelhetnek

múzeumibelépő-kedvezmények,

ingyenes ételek és

ingyenes kerékpárkölcsönzés – írja az Euronews. A kezdeményezés célja, hogy csökkentse a szakadékot a felelős turizmus és a tényleges viselkedés között.

Egy másik Skandináv város, Helsinki is érdeklődik: a finn főváros a regeneratív turizmusra és a Balti-tenger helyreállítási projektjeire fókuszál majd, más balti és északi úti célokkal együttműködve. A rendszer ösztönözné a turistákat a közösségi közlekedés és kerékpározás használatára, olyan jutalmakkal, mint ingyenes étkezések és kedvezményes túrák.