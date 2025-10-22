A Microsoft vezetése szerint az új Xbox a vállalat történetének legnagyobb technológiai ugrása lesz – és az ára is ennek megfelelően alakul. A készülék a felső kategóriás PC-k teljesítményét és árkategóriáját célozza, miközben a fejlesztői eszközök és előfizetések díjai is emelkednek.

Egy nyaralás ára lehet az új Xbox: a Microsoft teljesen elszáll az árakkal – hova tűnt a „Játékszabadság mindenkinek” szlogen? / Fotó: Aldeca Studio

Elszállnak az árak az új Xbox megjelenésével

Az Xbox divízió elnöke, Sarah Bond megerősítette, hogy a vállalat „100 százalékban elkötelezett” egy új konzol fejlesztése mellett, mely minden korábbinál nagyobb technikai előrelépést hoz. Bond szerint az új Xbox „nagyon prémium, kifejezetten magas színvonalú élményt” kínál majd – vagyis a Microsoft már nem elsősorban az elérhető árú otthoni konzolpiacon, hanem a felső kategóriás PC-k világában kíván versenyezni.

A nyilatkozat megerősíti azt a korábbi értesülést, miszerint az új modell sok szempontból közelebb áll majd egy „Xbox márkájú PC-hez”, mint egy hagyományos konzolhoz. Ez összhangban áll a Microsoft több éve zajló stratégiájával, mely az Xbox márkát multiplatform játékszolgáltatássá alakítja, nem pedig egyetlen eszközhöz kötött ökoszisztémává.

Mindez azért is érdekes, mert a ROG Xbox Ally kézikonzol marketingje idején

a Microsoft nagyon határozottan azt kommunikálta, hogy olyan ökoszisztémát akarnak kiépíteni, amelynek a középpontja a „Játékszabadság mindenkinek” szlogen.

Most viszont úgy tűnik, hogy ezt a szlogent elengedik, ugyanis ilyen árakkal nem gondolhatják komolyan ezt az üzenetet.

Drágulás minden fronton

A prémiumkategóriát megcélzó irányvonal nemcsak az új konzolra, hanem a teljes Xbox-ökoszisztémára is érvényes. A Microsoft 33 százalékkal emeli az Xbox fejlesztői készletek árát, 1500 dollárról 2000 dollárra (nagyjából 740 ezer forintra). A vállalat az áremelést „makrogazdasági fejleményekkel” indokolta, ami a gyakorlatban az inflációt, a vámkörnyezet változását és az alkatrészköltségek növekedését jelenti.

Hasonló indoklással drágult korábban az Xbox Series X, valamint az Xbox Game Pass Ultimate előfizetése is,

ami egyértelműen azt mutatja, hogy a Microsoft a költségnövekedést fokozatosan a fogyasztókra és a fejlesztőkre hárítja át. A fejlesztői eszközök árának emelése különösen az indie stúdiókat érinti hátrányosan, melyek számára a magasabb belépési költség megnehezítheti a fejlesztést az Xbox-platformra. Ez a trend hosszabb távon a kínálat sokszínűségét is csökkentheti.