Videó: atomerőmű hűtőtornyait robbantották fel Németországban

Felrobbantották a bajorországi atomerőmű hűtőtornyait. A gundremmingeni atomerőmű tornyait a nukleáris leépítési program részeként bontották le.
VG
2025.10.25, 21:22

Egy üzemen kívül helyezett atomerőmű két hűtőtornyát robbantottak fel Németországban szombaton, az ország atomenergia-leállításának részeként. A hűtőtornyok a bajorországi Gundremmingen községben található Gundremmingen atomerőmű részei voltak. Az erőmű évtizedek óta fontos nevezetessége volt a községnek, annak látképénnek is megahtárózó része volt - írta meg az Origo.

atomerőmű
Fotó: Sahara Prince

Az erőmű lebontása hatalmas csapás volt a helyiekre, ezrek gyűltek össze, hogy nézzék, ahogy a két tornyot eltörlik a város látképéről. A robbanások következtében 56 000 tonna beton omlott a földre. Az eseményről videó is készült, amely az Origo honlapján tekinthető meg.

A Gundremmingen, Brokdorf és Grohnden atomerőműveket 2021 decemberében zárták be a német atomenergia fokozatos leépítésének részeként.


 

