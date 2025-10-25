Videó: atomerőmű hűtőtornyait robbantották fel Németországban

Egy üzemen kívül helyezett atomerőmű két hűtőtornyát robbantottak fel Németországban szombaton, az ország atomenergia-leállításának részeként. A hűtőtornyok a bajorországi Gundremmingen községben található Gundremmingen atomerőmű részei voltak. Az erőmű évtizedek óta fontos nevezetessége volt a községnek, annak látképénnek is megahtárózó része volt - írta meg az Origo.

Fotó: Sahara Prince

Az erőmű lebontása hatalmas csapás volt a helyiekre, ezrek gyűltek össze, hogy nézzék, ahogy a két tornyot eltörlik a város látképéről. A robbanások következtében 56 000 tonna beton omlott a földre. Az eseményről videó is készült, amely az Origo honlapján tekinthető meg.

A Gundremmingen, Brokdorf és Grohnden atomerőműveket 2021 decemberében zárták be a német atomenergia fokozatos leépítésének részeként.



