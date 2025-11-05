Deviza
EUR/HUF386.7 -0.39% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF438.98 -0.26% CHF/HUF415.63 -0.33% PLN/HUF90.91 -0.22% RON/HUF76.02 -0.42% CZK/HUF15.88 -0.27% EUR/HUF386.7 -0.39% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF438.98 -0.26% CHF/HUF415.63 -0.33% PLN/HUF90.91 -0.22% RON/HUF76.02 -0.42% CZK/HUF15.88 -0.27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,631.77 -0.37% MTELEKOM1,774 +0.79% MOL2,906 -0.48% OTP32,450 -0.15% RICHTER10,300 -1.94% OPUS546 +1.1% ANY7,060 -0.57% AUTOWALLIS156.5 +1.6% WABERERS5,600 -1.07% BUMIX10,200.37 +0.2% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,291.86 +0.09% BUX107,631.77 -0.37% MTELEKOM1,774 +0.79% MOL2,906 -0.48% OTP32,450 -0.15% RICHTER10,300 -1.94% OPUS546 +1.1% ANY7,060 -0.57% AUTOWALLIS156.5 +1.6% WABERERS5,600 -1.07% BUMIX10,200.37 +0.2% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,291.86 +0.09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
munkanélküliségi ráta
migráció
Közép-Európa
Ausztria

Ausztria csapdába ejtette magát a migránsokkal, most fáj igazán, Brüsszelt pedig ez nem érdekli

Nagyon nem szokták meg nyugati szomszédaink, amit a munkanélküliségi statisztika mutat: a keleti uniós tagoknál is rosszabb helyzetbe kerültek. Ausztria a migráció révén tíz éve – mikor eszeveszett politikai tüzet zúdítottak a magyar határkerítésre – a munkaerőgondjait vélte megoldani. A munkaerőhiány állapotából azonban a magas munkanélküliség irányába lendült az inga, miközben nem sok jót ígérnek az uniós versenyképességi problémák – amelyek ellenére náluk jobban állnak keleti szomszédaik, akik nem üdvözölték a tömeges migrációt. Az osztrák baj sok magyart is visszatarthat az ausztriai munkavállalástól.
Pető Sándor
2025.11.05, 14:10
Frissítve: 2025.11.05, 15:27

Nyugati szomszédaink jövedelme továbbra is a legmagasabbak közé tartozik az Európai Unióban és a világon, ehhez képest beszédes, hogy ezt nem igazán élvezik manapság. Az osztrák politikai hírek évek óta frusztrációról szólnak. Az üzenet: nem a jövedelmek szintje a döntő. Az ok kiolvasható az ausztriai munkanélküliségi statisztikákból, az irány: a romlás. A releváns összehasonlítás: újabban rosszabb a helyzet a magyarnál, csehnél, lengyelnél, Nyugatra tekintve pedig a németnél, ahol pedig szintén az ipari elbocsátásoktól hangosak a hírek. Mi történt Ausztriában? Egész Európa számára tanulságos.

Ausztria a turizmusban már nagyjából magához tért, az iparban azonban nem, és tartós problémává vált a munkanélküliség – nem ehhez szoktak, nem ezt remélték
Ausztria a turizmusban már kezd magához térni, az iparban azonban tovább szenved, és tartós problémává vált a munkanélküliség – nem ehhez szoktak, nem ezt remélték / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Számunkra különösen érdekes, hiszen

  • nyugati szomszédunkról van szó,
  • amely évtizedek óta referencia a kommunizmus idején lecsúszott közép-európai államok számára,
  • és ahol a szoros gazdasági kapcsolatok mellett százezernél is több magyar dolgozik.

Ausztria: a munkanélküliség trendszerűen növekszik, a migráció nem bizonyult gazdasági gyógyírnak

Az alaphelyzet: a migráció okozta problémák, az energiaválság nyomán felszökött megélhetési költségek és a megnövekedett munkanélküliség együttesen alapvetően hozzájárultak az előző osztrák kormány bukásához, majd ahhoz, hogy az új koalíció – amelyből kihagyták az egy éve tartott választásokon győztes, migrációellenes, patrióta Szabadságpártot – hónapok alatt elvesztette az osztrákok többségének támogatását. 

Pillantsunk a következő grafikonra az osztrák munkanélküliségi ráta alakulásáról:

Az osztrák munkanélküliségi ráta az AMS állami munkaügyi ügynökség adatai szerint (forrás: Tradingeconomics)

 

Látható, a magas munkanélküliségi ráta alapján már tíz éve sem volt érthető, miért üdvözölte az osztrák kormány az ekkortájt kezdődött európai bevándorláscunamit, amelytől például a németek és mások a politikai retorikában a munkaerőhiány enyhülését várták. 

A következő években aztán a világkonjunktúrának köszönhetően enyhült a munkanélküliség, amit ugyan megtört a Covid-világjárvány, trendszerű romlás azonban csak az ukrajnai háború kitörése és az energiaválság óta következett be. 

Ha végigtekintenénk a fő közép-európai gazdaságok adatain, azt találnánk, hogy

  • hasonló a grafikonok lefutása, trendszerű romlás az utóbbi években azonban csak a cseheknél és újabban a románoknál következett be,
  • az osztrák munkanélküliségi ráta mindegyiknél magasabb.

Ne elégedjünk meg ennyivel: a munkaügyi statisztikáért felelős nemzeti ügynökségek számainál jobb képet nyújtanak az Eurostat ILO-módszertan alapján összeállított adatsorai, amelyekbe könnyű beleveszni, de segítenek abban is, hogy más nyugati uniós tagokkal is összehasonlítsuk az osztrákokat.

Jobb a helyzet, ahol az ukránokat beengedték, de az Európán kívüli migránsokat nem üdvözölték

Ausztriában a helyi módszertanú alapstatisztikát más országokhoz képest „eltéríti”, hogy a sok szociális támogatás miatt náluk jobban „megéri” munkanélkülinek regisztrálni. 

Ennek megfelelően az Eurostat szerinti osztrák munkanélküliségi ráta alacsonyabb a fentinél, szeptemberben mindössze 5,5 százalék, ami alacsonyabb, mint a 6 százalékos EU- és a 6,3 százalékos euróövezeti átlag. 

Az euróövezet déli és északi perifériáján más-más okokból „hagyományosan” magasabb a munkanélküliség, ez azonban nem vigasztalja az osztrákokat, akik ahhoz voltak hozzászokva az előző nemzedékek alatt, hogy a legjobbak között vannak. Most azonban sokkal alacsonyabb a munkanélküliség például a szomszéd németeknél (3,9 százalék), akik pedig szintén tömegével  – milliószámra – fogadtak be nem európai bevándorlókat.

Ami – amellett, hogy a trend romló – még fájdalmasabb: a hányatott sorsú közép-európai EU-tagok is megelőzték őket, ahol pedig idegenkedtek a nem európai bevándorlóktól, de százezerszámra fogadtak be ukránokat, főleg a lengyelek és a csehek. 

Utóbbiaknál az Eurostat-adatok szerint is jóval alacsonyabb a munkanélküliségi ráta az osztrákokénál, és az osztrákokkal körülbelül egy szinten csak azok a románok és szlovákok vannak, akik sokévnyi mértéktelen költekezés miatt most súlyos megszorításokra kényszerülnek.

 

Ami megtörtént, megtörtént és megmarad, Brüsszel pedig Ukrajnával van elfoglalva

Az osztrák közvélemény-kutatásokat jelenleg a kormányból kihagyott Szabadságpárt – az európai színtéren a magyar Fidesz szövetségese – vezeti 36 százalék körüli támogatottsággal, a kormánykoalíciót vezető Osztrák Néppárt tevékenységével pedig még saját szavazóinak több mint fele is elégedetlen. Pedig a legutóbb választásokat alig több mint egy éve tartották.

Miként Németországban, az osztrák sajtóban is gyakoriak a cégcsődökről, elbocsátásokról szóló hírek, és a munkanélküliségi adatok tanulsága szerint az osztrákok a németeknél is nehezebben kezelik a bajt. Ha az osztrák turizmus el is kezdett magához térni, az ipar ettől még messze van. Európai dimenziójú probléma, Közép-Európa is megszenvedi.

A migrációval kapcsolatos retorika mindkét országban szigorodott ugyan, de akik már megérkeztek, azokat tömegesen nem tudják visszafordítani, segélyekre szorulnak, és a probléma magasabb munkanélküliségű időszakokban még akkor is élesebben jelentkezik a közhangulatban, ha éppen nem migrációs hátterű személyek elkövette merényletektől hangos a helyi média. A minden idegszálával Ukrajna felé fordult Brüsszelből pedig nem érkezik segítség sem ebben az ügyben, sem azt illetően, miképpen javítható az energiaköltségek elszállása által megroppantott európai versenyképesség. Illetve a válasz, ami a jelek szerint az osztrákok jelentős részét nem igazán dobja fel: a fegyverkezés és Ukrajna gyorsított uniós tagsága. 

Egyre nagyobb bajban van Ausztria: az inflációt már kezdik megzabolázni, a munkanélküliség közben elszabadult – ez áll a háttérben
Érdekes és szomorú trend rajzolódik ki nyugati szomszédunk munkaerőpiacán. Ausztria inflációja stagnált októberben, a friss munkanélküliségi adat azonban szomorú januárt sejtet.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu