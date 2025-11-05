Ausztria csapdába ejtette magát a migránsokkal, most fáj igazán, Brüsszelt pedig ez nem érdekli

Nyugati szomszédaink jövedelme továbbra is a legmagasabbak közé tartozik az Európai Unióban és a világon, ehhez képest beszédes, hogy ezt nem igazán élvezik manapság. Az osztrák politikai hírek évek óta frusztrációról szólnak. Az üzenet: nem a jövedelmek szintje a döntő. Az ok kiolvasható az ausztriai munkanélküliségi statisztikákból, az irány: a romlás. A releváns összehasonlítás: újabban rosszabb a helyzet a magyarnál, csehnél, lengyelnél, Nyugatra tekintve pedig a németnél, ahol pedig szintén az ipari elbocsátásoktól hangosak a hírek. Mi történt Ausztriában? Egész Európa számára tanulságos.

Ausztria a turizmusban már kezd magához térni, az iparban azonban tovább szenved, és tartós problémává vált a munkanélküliség – nem ehhez szoktak, nem ezt remélték / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Számunkra különösen érdekes, hiszen

nyugati szomszédunkról van szó,

amely évtizedek óta referencia a kommunizmus idején lecsúszott közép-európai államok számára,

és ahol a szoros gazdasági kapcsolatok mellett százezernél is több magyar dolgozik.

Ausztria: a munkanélküliség trendszerűen növekszik, a migráció nem bizonyult gazdasági gyógyírnak

Az alaphelyzet: a migráció okozta problémák, az energiaválság nyomán felszökött megélhetési költségek és a megnövekedett munkanélküliség együttesen alapvetően hozzájárultak az előző osztrák kormány bukásához, majd ahhoz, hogy az új koalíció – amelyből kihagyták az egy éve tartott választásokon győztes, migrációellenes, patrióta Szabadságpártot – hónapok alatt elvesztette az osztrákok többségének támogatását.

Pillantsunk a következő grafikonra az osztrák munkanélküliségi ráta alakulásáról:

Az osztrák munkanélküliségi ráta az AMS állami munkaügyi ügynökség adatai szerint (forrás: Tradingeconomics)

Látható, a magas munkanélküliségi ráta alapján már tíz éve sem volt érthető, miért üdvözölte az osztrák kormány az ekkortájt kezdődött európai bevándorláscunamit, amelytől például a németek és mások a politikai retorikában a munkaerőhiány enyhülését várták.

A következő években aztán a világkonjunktúrának köszönhetően enyhült a munkanélküliség, amit ugyan megtört a Covid-világjárvány, trendszerű romlás azonban csak az ukrajnai háború kitörése és az energiaválság óta következett be.

Ha végigtekintenénk a fő közép-európai gazdaságok adatain, azt találnánk, hogy

hasonló a grafikonok lefutása, trendszerű romlás az utóbbi években azonban csak a cseheknél és újabban a románoknál következett be,

az osztrák munkanélküliségi ráta mindegyiknél magasabb.

Ne elégedjünk meg ennyivel: a munkaügyi statisztikáért felelős nemzeti ügynökségek számainál jobb képet nyújtanak az Eurostat ILO-módszertan alapján összeállított adatsorai, amelyekbe könnyű beleveszni, de segítenek abban is, hogy más nyugati uniós tagokkal is összehasonlítsuk az osztrákokat.