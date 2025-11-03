Egyre nagyobb bajban van Ausztria: az inflációt már kezdik megzabolázni, a munkanélküliség közben elszabadult – ez áll a háttérben

Felemás adtok érkeztek november első napjaiban a sógoroktól. Az osztrák munkaügyi hivatal legfrissebb adatai alapján Ausztria munkanélküliségi rátája 2025 októberében 7,2 százalékra nőtt. 2024 szeptemberében még csak 6,9 százalék volt ez az érték. A munkanélküliek száma 17,2 ezerrel, 310,5 ezerrel emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, és hat hónapja nem látott magasságba kúszott.

Ausztria munkaerőpiacán romló trend figyelhető meg / Fotó: Shutterstock

A TrandingEconomics kiemelte, hogy nemek szerinti bontásban a nők munkanélküliségi rátája 7,2 százalék volt, ami 0,4 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbi értéknél, a férfiak esetében pedig 0,3 százalékponttal 7,3 százalékra emelkedett a mutató. Idén októberben összesen körülbelül 388,1 ezer ember volt regisztrálva munkanélküliként vagy képzésben részesülőként nyugati szomszédunknál.

Még érdekesebb a hosszú távú adat, ami alapján egy érdekes szezonalitás rajzolódik ki az osztrák munkaerőpiacon. A nyári hónapokban rendre alacsony munkanélküliség az év végére mindig megugrik, januárban tetőzik, majd ismét csökkenésbe vált. Ráadásul ezek a tetőzések egyre magasabb értéken következnek be.

2021-ben, még a Covid miatt rendkívül kedvezőtlen piaci környezetben 11,4 százalékos volt a ráta januárban, ez nyilván nem illeszkedik a trendbe.

2022-ben 8,1 százalék,

2023-ban 7,6 százalék,

2024-ben 8,1 százalék,

2025-ben pedig 8,6 százalék volt a januári érték.

Ha folytatódik az évek óta zajló, és az idei trend is, akkor most télen, vagyis 2026 januárjában még magasabb lehet a munkanélküliségi csúcsérték Ausztriában, ugyanis az idén októberi adat magasabb, mint az elmúlt négy október mindegyike.

Fotó: TradingEconomics

Ezzel egy időben Ausztria népessége folyamatosan emelkedik. A TradingEconomics adatai alapján:

2021-ben 8,9327 millió fő,

2022-ben 8,9789 millió fő,

2023-ban 9,1048 millió fő,

2024-ben 9,1588 millió fő,

2025-ben 9,1972 millió fő volt az ország lakossága.

Vagyis hiába lettek többen, az újonnan érkezők jelentős része nem dolgozik még.

Ausztria inflációs adata egy helyben toporog

Ausztriában a fogyasztói árak éves növekedési üteme az előző havival megegyezően 4,0 százalék volt októberben – derült ki az osztrák statisztikai hivatal (Bundesanstalt Statistik Österreich) hétfőn közzétett gyorstájékoztatójából.