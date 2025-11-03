Egyre nagyobb bajban van Ausztria: az inflációt már kezdik megzabolázni, a munkanélküliség közben elszabadult – ez áll a háttérben
Felemás adtok érkeztek november első napjaiban a sógoroktól. Az osztrák munkaügyi hivatal legfrissebb adatai alapján Ausztria munkanélküliségi rátája 2025 októberében 7,2 százalékra nőtt. 2024 szeptemberében még csak 6,9 százalék volt ez az érték. A munkanélküliek száma 17,2 ezerrel, 310,5 ezerrel emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, és hat hónapja nem látott magasságba kúszott.
A TrandingEconomics kiemelte, hogy nemek szerinti bontásban a nők munkanélküliségi rátája 7,2 százalék volt, ami 0,4 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbi értéknél, a férfiak esetében pedig 0,3 százalékponttal 7,3 százalékra emelkedett a mutató. Idén októberben összesen körülbelül 388,1 ezer ember volt regisztrálva munkanélküliként vagy képzésben részesülőként nyugati szomszédunknál.
Még érdekesebb a hosszú távú adat, ami alapján egy érdekes szezonalitás rajzolódik ki az osztrák munkaerőpiacon. A nyári hónapokban rendre alacsony munkanélküliség az év végére mindig megugrik, januárban tetőzik, majd ismét csökkenésbe vált. Ráadásul ezek a tetőzések egyre magasabb értéken következnek be.
2021-ben, még a Covid miatt rendkívül kedvezőtlen piaci környezetben 11,4 százalékos volt a ráta januárban, ez nyilván nem illeszkedik a trendbe.
- 2022-ben 8,1 százalék,
- 2023-ban 7,6 százalék,
- 2024-ben 8,1 százalék,
- 2025-ben pedig 8,6 százalék volt a januári érték.
Ha folytatódik az évek óta zajló, és az idei trend is, akkor most télen, vagyis 2026 januárjában még magasabb lehet a munkanélküliségi csúcsérték Ausztriában, ugyanis az idén októberi adat magasabb, mint az elmúlt négy október mindegyike.
Ezzel egy időben Ausztria népessége folyamatosan emelkedik. A TradingEconomics adatai alapján:
- 2021-ben 8,9327 millió fő,
- 2022-ben 8,9789 millió fő,
- 2023-ban 9,1048 millió fő,
- 2024-ben 9,1588 millió fő,
- 2025-ben 9,1972 millió fő volt az ország lakossága.
Vagyis hiába lettek többen, az újonnan érkezők jelentős része nem dolgozik még.
Ausztria inflációs adata egy helyben toporog
Ausztriában a fogyasztói árak éves növekedési üteme az előző havival megegyezően 4,0 százalék volt októberben – derült ki az osztrák statisztikai hivatal (Bundesanstalt Statistik Österreich) hétfőn közzétett gyorstájékoztatójából.
Az előzetes adatok szerint az osztrák infláció 2025 októberében az előző havival azonos, 4,0 százalék volt. Az infláció fő hajtóereje továbbra is a szolgáltatószektor volt, 4,6 százalékos éves szintű áremelkedéssel, szemben a szeptemberi 4,7 százalékos drágulással. Az ipari termékek 1,3 százalékos inflációja is enyhébb volt, mint a szeptemberi 1,4 százalék. Az élelmiszerek, dohánytermékek és alkohol esetében gyorsult a drágulás, az árak 3,9 százalékkal emelkedtek a szeptemberi 3,8 százalék után. Az energiaszektorban nőttek a legjelentősebben az árak: az áremelkedés lendülete 9,7 százalékra erősödött az előző havi 8,1 százalék után az áram és a gáz drágulása következtében.
„Az úgynevezett maginfláció, amely az ipari termékeket és szolgáltatásokat tartalmazza, 3,4 százalék volt, szemben a szeptemberi 3,5 százalékkal” – nyilatkozta Manuela Lenk, az osztrák statisztikai hivatal vezérigazgatója.
Havi bázison 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Ausztriában októberben, miután szeptemberben 0,2 százalékos havi csökkenést jegyeztek fel.
Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) éves növekedési üteme az előző havi 3,9 százalékról 4,0 százalékra gyorsult októberben, havi szinten pedig 0,5 százalékos emelkedést regisztráltak az előző havi stagnálást követően.