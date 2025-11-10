Csoda, hogy eddig nem történt tragédia: egekben a cigarettacsempészet – több tízezer utast érintett a légtérzár

A litván hatóságok az idén eddig 546 ballon elfogását jelentették, amelyek mindegyike Fehéroroszországból indult, illegális cigarettaszállítmányt hordozva Litvánia irányába – derült ki a BBC beszámolójából. A balti állam Nemzeti Válságkezelési Központja szerint egyetlen októberi éjszakán 66 ballon jelent meg a radarokon, ami akkor a kétszerese volt az egy nappal korábban azonosított mennyiségnek.

Légtérzárat okoztak a cigarettacsempészek / Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal / Facebook

A szokatlan eseménysorozat repülésbiztonságra gyakorolt hatása óriási: Vilnius repülőterét négyszer, Kaunasét pedig egyszer kellett lezárni. Emiatt több mint 170 járat esett ki vagy késett, a kényszerlépések 30 ezer utast érintettek. A Sky News értesülései szerint a hatóságok már azt fontolgatják, hogy a légtérbe belépő ballonokat lelőnék, mivel azok „valós biztonsági kockázatot” jelentenek a polgári légi közlekedésre. A litván kormány a válság nyomán fizikai akadályokat és új megfigyelőrendszert épített ki a belarusz határon, miközben fokozott járőrözést rendelt el. Ezzel azonban mindössze annyit sikerült elérni, hogy a csempészhálózatok átterelődnek Lettország felé, ahol még nincsenek ilyen biztonsági intézkedések – hívta fel a figyelmet az Onet lengyel hírportál.

Bűnözői hálózatok, reptéri káosz, elmaradó adóbevételek

Ami a nagy képet illeti, fontos tudni, hogy a KPMG 2024-es kimutatása alapján az illegális dohánykereskedelem csak az elmúlt évben 19,4 milliárd eurós (7461 milliárd forint) adóbevétel-kiesést okozott Európában – vagyis ez a tetemes összeg szervezett bűnözői hálózatokhoz került ahelyett, hogy az egyes nemzetek tagállami költségvetését gyarapította volna. A jelentés arra is rámutatott, hogy a kontinensen minden tizedik szál cigaretta illegális, de egyes országokban a helyzet ennél sokkal súlyosabb. Így például Franciaországban nyomasztóan magas, 38 százalék az arány, míg Hollandiában egy év alatt duplázódott meg az ellenőrizetlen forrásból származó termékek fogyasztása.

Mindezt figyelembe véve a litván ballonválság nemcsak

határvédelmi

vagy adópolitikai

kérdés, hanem nemzetbiztonsági is. A Politico értékelése szerint „a dohánycsempészet új szintre lépett: a bűnszervezetek már a levegőt is kihasználják, hogy kijátsszák a hatóságokat”. Csakhogy az illegális, vagyis ellenőrizetlen forrásból származó szállítmányok megkerülik a minőségi ellenőrzéseket és a közegészségügyi előírásokat, így az elérhető termékek az egészségre – az ismert kockázatokon felül – is fokozott veszélyt jelenthetnek.