Dollármilliárdok úsztak el egy pár órás leállás miatt

Pontos összeget nem, csupán durva becsléseket lehet adni arról, mekkora kieséseket okozott a tegnapi hiba a Cloudflare szolgáltatónál. Az bizonyos: a Cloudflare globális jelentőségű vállalatként dollármilliárdokat vesztett ezen az incidensen, amihez hasonló hibák nem is annyira ritkák.
2025.11.19, 17:32
Frissítve: 2025.11.19, 17:58

Összeállítást készített az Origo a november 18-án történt Cloudflare-leállás apropóján arról, mikor voltak a vállalatnál az elmúlt években hasonlóan nagy kiesések, melyek miatt tömegek által használt szolgáltatások váltak elérhetetlenné. A lap külföldi forrásokat idéz arról is, hogy a Cloudflare megbicsaklásának akár több tízmilliárd dollár is lehetett a költsége, noha pontos számot közölni nem lehet.

internet, cloudflare
A Cloudflare leállása több tízmilliárd dollárnyi kárt is okozhatott / Fotó: Sundry Photography / Shutterstock

Nem az első Cloudflare-hiba volt a tegnapi

Az összeállításból kiderül, hogy a Cloudflare-nél az elmúlt években történt hibák általában néhány óránál tovább nem tartottak, és földrajzi kiterjedtségük sem volt mindig egyformán jelentős, de ezrek, sőt, milliók által használt szolgáltatásokat érinthettek. A felhasználók egy részének általában csak átmeneti kényelmetlenséget okoz egy-egy ilyen leállás vagy kiesés, a vállalatok azonban nagy összegeket veszíthetnek ilyenkor.

A tegnapi kiesés pénzügyi szempontból is nagyon súlyos eseménynek számít. Egyrészt ott van a vállalatot ért hatás. A Cloudflare a globális webforgalom több mint 20 százalékáért felel valamilyen módon, a kiberbiztonsági pajzsoktól kezdve a gyors tartalomszolgáltatásig rengeteg mindenhez van köze.

Nem meglepő, hogy a tegnapi kiesés azonnal 3,9 százalékos esést okozott a részvényárfolyamban, az akkor nagyjából 65 milliárd dollár értékű vállalat néhány óra leforgása után már csaknem 2 milliárd dollárral ért kevesebbet.

Ám az első értékelések szerint a vállalat az igazi veszteséget azzal szenvedheti el, hogy a befektetők és az ügyfelek bizalmának megingása miatt nem a várt mértékben növekszik. Sőt: az előzetes értékelések alapján arra is számíthat, hogy a tegnapi incidens a vállalati ügyfeleinek elvándorlását akár 2-3 százalékos mértékben is növelheti a következő negyedévben. Eközben a globális kiesések mértéke több tízmilliárd dollárt is elérhetett.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

