Ezekkel a munkákkal tízmilliókat lehet keresni, de nem valók mindenkinek: mutatunk öt állást, amik életveszélyesek, de mesébe illő a fizetés

Ezek a szakemberek nemcsak az életveszélyes körülményekkel, természeti elemekkel és technikai meghibásodásokkal küzdenek nap mint nap. A munkakörükben a pszichikai igénybevétel éppolyan megterhelő lehet, mint a fizikai megpróbáltatások. De kik is ők?

Vulkánkutató szakember életveszélyes terepen / Fotó: Evgeny Haritonov / Shutterstock

Terepi vulkánkutatók – munka életveszélyes terepen

Kevés munka helyszíne olyan lenyűgöző és egyben életveszélyes, mint egy vulkán pereme. Ezek a szakemberek a világ legaktívabb tűzhányóin dolgoznak, ahol a földremegés, a gázkibocsátás és a felszín hőmérsékletének apró változásai dönthetnek arról, mikor kell elrendelni egy evakuálást. A vulkanológusok gáz- és kőzetmintákat gyűjtenek, laboratóriumi elemzéseket végeznek, és kitörési modelleket készítenek.

Egyre gyakrabban dolgoznak drónokkal is, amelyek kamerákkal és szenzorokkal közelítik meg azokat a pontokat, ahová ember nem tud eljutni. A terepi munka azonban minden technológiai fejlődés ellenére is rendkívül kockázatos. A kutatók ki vannak téve a mérgező gázoknak, az instabil talajnak, a hirtelen hőhullámoknak és a robbanásos kitöréseknek, amelyek percek alatt megváltoztathatják a környezetet.

Nem véletlen, hogy ide csak a legfelkészültebbek kerülnek be. A vulkanológusok többsége geológiai vagy geofizikai végzettséggel, gyakran mester- vagy doktori fokozattal rendelkezik, és komoly terepi tapasztalatot szerez, mielőtt aktív vulkán közelébe engedik.

A felelősség és a kockázat anyagi elismerése sem csekély: a tapasztalt kutatók éves fizetése projekttől függően

akár 100–145 ezer dollár vagyis 37–54 millió forint között is mozoghat évente.

De a legtöbben nem a jövedelemért maradnak, hanem azért, hogy testközelből szívják magukba az elképesztő látványt.

Viharvadász jármű / Fotó: BD Images / Shutterstock

Viharvadászok – küzdelem az elemekkel

Miközben a legtöbben óvóhelyre menekülnek a tornádók elől, ők a viharszem felé veszik az irányt. A vihavadászok és extrém időjárás-kutatók feladata, hogy a természet legpusztítóbb erejét közelről tanulmányozzák: a szupercellák, villámárvizek és forgószelek útvonalát követve próbálják megérteni, mi irányítja az időjárás legszélsőségesebb jelenségeit.