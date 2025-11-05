Deviza
Ennyi volt: meggondolta magát Ukrajnáról az egyik leghűségesebb európai szövetségese – többé nem ad pénzt Zelenszkijnek fegyverekre

Andrej Babis új kormánya gyökeres fordulatot hozhat Csehország külpolitikájában. A külügyminiszteri poszt várományosa, Filip Turek az Ukrajnába szállított fegyverek leállítását és a béketárgyalások előtérbe helyezését szorgalmazza. A cseh álláspont ezzel közelebb kerülhet a magyar „békepárti” vonalhoz, ami új szövetségi viszonyokat hozhat Közép-Európában.
VG
2025.11.05, 19:46
Frissítve: 2025.11.05, 19:55

Csehország az orosz–ukrán háború kezdete óta Ukrajna egyik leghatározottabb támogatója volt, most viszont az új kormány teljesen átalakíthatja külpolitikáját. A leendő miniszterelnök, Andrej Babis koalíciója ugyanis olyan politikusokat is bevonna a kormányba, akik a katonai segítség csökkentését és a diplomácia előtérbe helyezését szorgalmazzák. A legnagyobb változás viszont az Ukrajnába szállított fegyvereket érintené.

A legmarkánsabb változást a külügyminiszteri poszt várományosa, Filip Turek, a szélsőjobboldali Motoristák párt egykori EP-képviselője hozhatja, aki első nemzetközi interjújában a háborúval kapcsolatos politikai irányváltást vetítette előre. Turek a Politicónak adott interjúban kijelentette: az új kormány „fenntartja NATO-kötelezettségeit és tiszteletben tartja a nemzetközi jogot”, ugyanakkor 

a jövőben a katonai támogatás helyett inkább humanitárius segítségre és diplomáciai megoldásokra helyezné a hangsúlyt. 

A cél szerinte „nem a frontvonal meghosszabbítása, hanem a háború befejezésének előmozdítása”, miközben Csehország saját biztonsági érdekeit helyezi előtérbe. Ezzel Turek egyértelműen a magyar külpolitikai vonalhoz közelítő álláspontot képvisel, hiszen Magyarország is a békepárti irányvonalat hirdeti, és most új szövetségest láthat Prágában.

A változás hátterében Andrej Babis új politikai stratégiája állhat: a leendő miniszterelnök ezúttal egy heterogén koalíció élén áll, melyben a konzervatív, populista és szélsőjobboldali erők is szerepet kaphatnak. A kabinet várhatóan nem szakít a Nyugattal, de a hangnem megváltozik – kevesebb harci retorika, több gazdasági megfontolás.

Babis már korábban is kijelentette: ha pártja alakítja a következő cseh kormányt, az állami költségvetésből nem utalnak több pénzt Ukrajnának fegyverek vásárlására. „Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának. Csehország számára sincs pénzünk” – fogalmazott Babis. Úgy vélte, a közösségi szinten befizetett 60 milliárd korona éves hozzájárulás elegendő, és ebből az összegből az EU-nak kell gondoskodnia a további támogatásról.

A politikus ugyanakkor jelezte, hogy a cseh fegyvergyárak továbbra is szállíthatnak Ukrajnának, ha akarnak – ez szerinte piaci kérdés, nem politikai döntés. A nagy kaliberű lőszerek beszerzésére indított cseh kezdeményezést – amelyen keresztül eddig mintegy 3,5 millió darab lőszer jutott el Ukrajnába – „jó ötletnek” nevezte, de hozzátette: az ilyen programokkal inkább a NATO-nak kellene foglalkoznia, nem egyes országoknak.

