Deviza
EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18% EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,642.89 -0.86% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,028 -2.38% OTP32,350 -0.03% RICHTER9,620 -0.73% OPUS486 -2.26% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,220.7 -1.16% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,288.68 -1.49% BUX106,642.89 -0.86% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,028 -2.38% OTP32,350 -0.03% RICHTER9,620 -0.73% OPUS486 -2.26% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,220.7 -1.16% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,288.68 -1.49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Karácsony-sziget
energiapánik
adatközpont
Google

A Google nem tréfál, de ez viccnek rossz lenne: egy parányi szigetre telepít adatközpontot

Adatközpontot létesít a Google az Ausztráliához tartozó, de az Indiai-óceánban található parányi Karácsony-szigeten. A koncepció ellen nagy a tiltakozás, mert a Karácsony-szigeten élők attól tartanak, nem képesek majd energiával ellátni az adatközpontot és a most üzemelő ipari létesítményt is. A Google szerint hamarosan megújuló energia látja majd el létesítményüket, így a helyieknek nincs miért aggódni.
VG
2025.11.19, 17:13
Frissítve: 2025.11.19, 17:52

Az Indiai-óceánban található, Ausztráliához tartozó Karácsony-sziget gazdaságát alapvetően meghatározza a 120 éve zajló foszfátbányászat. A tevékenységet a Phosphate Resources vállalat végzi, mely egyben a sziget legnagyobb munkaadója, közvetlenül vagy közvetetten az 1600 fős lakosság 50 százalékát foglalkoztatja, a foszfátkivitel pedig a sziget GDP-jének 47 százalékát termeli évente – írja az Origo. A foszfátbányászat energiaigényes tevékenység, és a helyiek attól tartanak, nem lesz elég energia a bányászat és a Google által a szigetre álmodott adatközpont számára is.

Munich branch of Google, AI, mesterséges intelligencia, google
A Google adatközpontot álmodott a Karácsony-szigetre, kitört az energiapánik / Fotó: DPA / Picture-Alliance

Nem csak adatközpontot épít, körbekábelezi a szigetet is a Google

A lap külföldi tudósítások alapján arról ír, hogy a Google azt is jelezte: egy tenger alatti kábelrendszert is kiépítenek, amely összeköti a Karácsony-szigetet a Maldív-szigetekkel és Ománnal, két új adatközponttal, hogy „fokozzák az internetes infrastruktúra ellenálló képességét az Indiai-óceán térségében”. 

A tech óriás azzal igyekszik megnyugtatni a kedélyeket a bányaipari vállalattal közösen: jut energia mindenre – az áramellátást jórészt egy nagy teljesítményű dízelgenerátor biztosítja –, amellett, hogy jelentős fejlesztéseket fognak megvalósítani a megújuló energiaforrások hasznosításában.

„Biztos ami biztos” alapon, az ausztrál kormányzat egyeztetést kezdeményezett a keresőóriással a Karácsony-sziget kapcsán jelentkező energiaigényről. További fejlemény, hogy a tervezett tenger alatti kábelek ausztrál katonai bázisok közelében fognak futni, melyek a beruházást célponttá tehetik, ugyanakkor a környéken felbukkanó hajók és tengeralattjárók megfigyelése is könnyebbé válhat.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Az adatközpontok energiaigényeinek kérdéseivel ebben a cikkben foglalkoztunk a Világgazdaság oldalán.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu