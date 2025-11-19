A Google nem tréfál, de ez viccnek rossz lenne: egy parányi szigetre telepít adatközpontot

Az Indiai-óceánban található, Ausztráliához tartozó Karácsony-sziget gazdaságát alapvetően meghatározza a 120 éve zajló foszfátbányászat. A tevékenységet a Phosphate Resources vállalat végzi, mely egyben a sziget legnagyobb munkaadója, közvetlenül vagy közvetetten az 1600 fős lakosság 50 százalékát foglalkoztatja, a foszfátkivitel pedig a sziget GDP-jének 47 százalékát termeli évente – írja az Origo. A foszfátbányászat energiaigényes tevékenység, és a helyiek attól tartanak, nem lesz elég energia a bányászat és a Google által a szigetre álmodott adatközpont számára is.

Nem csak adatközpontot épít, körbekábelezi a szigetet is a Google

A lap külföldi tudósítások alapján arról ír, hogy a Google azt is jelezte: egy tenger alatti kábelrendszert is kiépítenek, amely összeköti a Karácsony-szigetet a Maldív-szigetekkel és Ománnal, két új adatközponttal, hogy „fokozzák az internetes infrastruktúra ellenálló képességét az Indiai-óceán térségében”.

A tech óriás azzal igyekszik megnyugtatni a kedélyeket a bányaipari vállalattal közösen: jut energia mindenre – az áramellátást jórészt egy nagy teljesítményű dízelgenerátor biztosítja –, amellett, hogy jelentős fejlesztéseket fognak megvalósítani a megújuló energiaforrások hasznosításában.

„Biztos ami biztos” alapon, az ausztrál kormányzat egyeztetést kezdeményezett a keresőóriással a Karácsony-sziget kapcsán jelentkező energiaigényről. További fejlemény, hogy a tervezett tenger alatti kábelek ausztrál katonai bázisok közelében fognak futni, melyek a beruházást célponttá tehetik, ugyanakkor a környéken felbukkanó hajók és tengeralattjárók megfigyelése is könnyebbé válhat.

