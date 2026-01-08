Vonatstop Magyarországon: nem tudott tovább várni a konténerhajó, át kell építeni a Keletit – kiderül, érkezik-e üzemanyag
A MÁV Zrt. tegnap reggel az összes tehervonatot a rendező pályaudvarokon való várakozásra kényszerítette Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter utasításának megfelelően – közölte Hegyi Zsolt, az állami vasúttársaság vezérigazgatója az ATV reggeli műsorában.
Nyugalom, az üzemanyag érkezik!
Az intézkedésre azért volt, és egyelőre lehet is még néhány napig szükség, hogy kisebb legyen a vasúti forgalom, ritkábban kelljen a váltókat állítani, így ugyanis csökken a személyszállítás késésének, elakadásának a kockázata. A reggeli személyszállítási csúcs után azonban újraindultak a legrégebb ideje veszteglő szerelvények, szerencsére a hóesés is elállt.
Hegyi Zsolt elismerte, hogy a fél-egy napos várakozások hosszú távon az ellátási lánc elakadását okozhatnák, de erről nincs szó. A stratégiailag fontos szállítmányok érkeznek. Érkezik az üzemanyag is, mellesleg Szlovákiában is vannak áruszállítási korlátozások.
Van ügyfél, akinek nem várhat az áruja
Ám nem csak üzemanyagra van szükség az országban. A hóesés miatti intézkedés napi hetven-nyolcvan vegyes kocsiösszetételű, úgynevezett elegyvonatot érint az Indóház Online tegnapi cikke szerint. Mint olvasható, az ünnepek után a hazai vasúti árufuvarozók éppen most kezdték felvenni a ritmust. A piaci részesedések ismerete alapján e vonatoknak mintegy fele a Rail Cargo Hungaria irányvonata. Az Indóház a megbízható forrására hivatkozva azt írta, hogy
a hóhelyzet miatt lelassult szállításra reagálva már mondtak le megrendelést olyan ügyfelek, amelyek időérzékeny árut vártak.
Azt is felidézi, hogy a tehervonati forgalom ideiglenes korlátozása újabb negatív hatás a több mint egy tucat árufuvarozó vasútvállalatot hátrányosan érintő egyeskocsi-támogatás megszüntetése után.
Ez a konténerhajó elment
A Világgazdaság értesülése szerint más nehézség is adódott a tehervonatok visszatartása miatt: volt szerelvény, amely lekéste a kikötői csatlakozását. Arra is érkezett panasz, hogy a MÁV nem vette igénybe azokat a kerülővágányokat, amelyeken félreállíthatók a tehervonatok, amíg elengedik a személyvonatokat. Igaz, a kerülővágányok használata is váltók használatával jár, ezek pedig nem minden esetben fűtöttek. Forrásaink megjegyezték még, hogy egész Európát betakarta a hó, de ekkora torlódások csak Magyarországon vannak, ez pedig a tranzitforgalmat is erősen sújtja.
Indul a peronépítés, jöhet a kínai vonat
A Keleti Pályaudvaron többről van szó, mint két peron 300 millió forintból való megemeléséről – ez Hegyi Zsolt egy másik kérdésre adott válaszából derült ki. Mindenütt, ahol nem 55 centi magas a peron, meg kell emelni az akadálymentesítés miatt. A MÁV távlati célja ennek megvalósítása az egész országban. A társaság az elmúlt 10 évben már eleve ilyeneket épített.
A Keleti pályaudvaron az összes peront meg kellene emelni 20 centivel. Ez azonban nagyjából annyiba – ötmilliárd forintba – kerülne, mint a Keleti Pályaudvaron tavaly végzett felújítás. A munka azért ilyen drága, mert nem egyszerűen betont kell önteni a meglévőre.
- A kétezer négyzetméteres területen 35 kábelakna van, ezeket is meg kell emelni.
- A peron talapzatában benne vannak a pályaduvar kovácsoltvas tetőszerkezetét tartó, ám erősen korrodálódott oszlopok, egyúttal ezeket is fel kell újítani.
- Számtalan engedélyre, például hatóságira, közlekedésire és műemlékvédelmire lesz hozzá szükség.
Erre a tavalyi felújításkor nem volt mód. Most viszont egy lehetőség találkozik egy kényszerrel, mert a két hónap át tartó Déli körvasúti vágányzár idején kevesebb vonat érkezik majd a Keletibe. Ezelatt nélkülözhető a pályaudaron az a két vágány, amelyeket most meg kell emelni.
Egy lépcsővel kevesebb, maradhat?
A szerb államvasút által rendelt kínai vonatot azonban nem látták el azzal a kiegészítő lépcsővel, amelyre az alacsony padlós vonat és a korábbi, még nem akadálymentes, tehát alacsonyabb peron közötti szintkülönbség kiegyenlíthető. Ez valóban túl későn derült ki. Maga a MÁV eleve ezzel a pluszlépcsővel rendelte a FLIRT és a KISS villamos motorvonatokat. A szerbeknek nincs szükségük ilyen kiegészítő lépcsőre, és az érintett vonalon Magyarországon sincs, csak a Keletiben.
A kiegészítő lépcső hiánya akkor derült ki, amikor az ősszel a vonat megérkezett Magyarországra, a hatósági próbákra. Így – bár a próbáknak nem volt része – elvitték a kínai vonatot a Keletibe is. A MÁV arra volt kíváncsi, hogy a helyi peronmagassággal vállalható-e kínai vonat ottani fogadása. Nem volt vállalható. Az akkor tapasztaltak alapján döntöttek a szint 20 centiméterrel történő megemeléséről.
Mikor indul a Budapest–Belgrád vasút?
Lázár János miniszter februárra, a szerb vasút illetékese májusra tette a Bube lehetséges startját. Hegyi Zsolt szerint itt nincs ellentmondás, átfedhet a február végi és a legkésőbb májusi időszak. A hivatalos határidő egyébként február vége. Mint leszögezte – a médiában olvasható állításokkal ellentétben –, a biztosítóberendezések elkészültek, az irányítóközpontjuk is működik, tart a próbavonatozás.
A vonatbefolyásoló rendszer – amely tulajdonképpen egy szoftver – készül. Várhatóan a jövő hónap elején tesztelik. Elutasította azt a szintén hallható kritikát, hogy a Budapest–Belgrád vasút üzemeltetése a vonatbefolyásoló rendszer nélkül, a tervezett 160 kilométeresnél kisebb sebességgel, biztonsági kockázat mellett indulna.