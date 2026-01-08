Trump buldózerként tör előre, de ez nem elég az olajcégeknek: garanciát akarnak – „egy ki....ott tweet, és minden megváltozik!"
Az amerikai olajcégek komoly garanciákat akarnak Washingtontól, mielőtt látványos beruházásokat hajtanának végre Venezuelában. Donald Trump amerikai elnök közben arra ösztönzi a cégeket, hogy bevonuljanak a dél-amerikai országba.
A Financial Times cikke szerint tisztviselők Miamiban válságtárgyalásokat folytattak vezető energiaipari vezetőkkel, éppen akkor, amikor Trump átvette az ellenőrzést Venezuela olajszektora felett, és utasította az amerikai különleges erőket, hogy foglaljanak le egy orosz tankert az Atlanti-óceán északi részén.
Az elnök emellett a Fehér Házba is berendelte az ország legnagyobb energiavállalatainak vezetőit egy találkozóra.
A tervek szerint a vezetők nyomást gyakorolnak majd az elnökre annak érdekében, hogy erős jogi és pénzügyi garanciákat nyújtson, mielőtt beleegyeznének abba, hogy tőkét fektessenek Venezuelába. Sokan szkeptikusan kezelik Trump elképzeléseit.
„Senki sem akar oda bemenni, mert egy véletlenszerű k∗∗∗∗∗∗tt tweet is megváltoztathatja az ország teljes külpolitikáját” – fogalmazott egy energiaiparra szakosodott magántőke-befektető.
A szerdai miami megbeszélésekre néhány órával azután került sor, hogy Trump kijelentette: Venezuela több millió hordó olajat adna át amerikai charterhajóknak, amelyek az Egyesült Államokba szállítanák a nyersolajat, ahol az Öböl-menti finomítók már készülnek annak feldolgozására. A Fehér Ház közölte, hogy
Washington „határozatlan ideig” ellenőrizni fogja Venezuela olaját, lefoglalva ezzel az OPEC egyik alapító tagjának gazdasági érdekeltségét.
„Irán és Nigéria bombázása után Venezuela a harmadik OPEC-olajtermelő ország, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt egy évben megtámadott” – mondta Bill Farren-Price, az Oxford Institute for Energy Studies szakértője.
Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter találkozott a Chevron és a ConocoPhillips vezetőivel, és átadta Trump üzenetét: Amerika legnagyobb olajvállalatainak milliárdokat kellene befektetniük Venezuela leromlott energiaiparába.
Az Egyesült Államok szerdán azt is jelezte, hogy megnyitná az utat az amerikai olajipari szolgáltatócégek előtt, és elkezdené visszavonni azokat a szankciókat, amelyek megbénították Venezuela gazdaságát. Wright azonban a Goldman Sachs miami konferenciáján elismerte:
az amerikai olajóriások nem fognak „milliárd dollárokat befektetni új infrastruktúra építésébe Venezuelában már a jövő héten”.
A nagy olajipari cégek garanciát akarnak Trumptól
Az energiaipar nagy szereplői és a befektetők szerint az amerikai kormánynak garanciát kellene vállalnia a nagy projektekért. „Komoly kormányzati garanciákra lenne szükség ahhoz, hogy a nagy fiúk visszatérjenek Venezuelába” – mondta egy nagy amerikai energiaipari vállalat vezető tisztségviselője.
„Időbe telik, mire valódi befektetések jelennek meg az országban, és még több időbe, mire a termelés felfut” – tette hozzá.
A Chevron pénzügyi igazgatója, Eimear Bonner kedden zárt körű befektetői megbeszélésen óvatos hangot ütött meg, és a jelenlévők szerint nem utalt rövid távú bővítési tervekre az országban.
A cég amerikai engedéllyel venezuelai nyersolajat exportálhat, és jelenleg azon dolgozik, hogy módosítsa megállapodását az amerikai pénzügyminisztériummal annak érdekében, hogy több olajat értékesíthessen.
A legnagyobb amerikai olajvállalatok – köztük a Chevron, az ExxonMobil és a ConocoPhillips – vezetői várhatóan részt vesznek a pénteki fehér házi találkozón.
Amos Hochstein, a TWG Global befektetési csoport ügyvezető partnere és Joe Biden volt elnök egykori tanácsadója szerint a venezuelai befektetések jogi, pénzügyi és politikai kockázatokkal terheltek.
Hozzátette, hogy az amerikai olajcégeknek tudniuk kell, hogy Trump hivatali idején túl is védelemben részesülnek.
„Az amerikai vállalatoknak tudniuk kell, kik a partnereik. A venezuelai kormánnyal írnak alá szerződéseket? A venezuelai kormány legitim?” – tette fel a kérdést Hochstein.
Majd hozzátette: „A következő három évben ezeknek a cégeknek pénzt kell befektetniük, miközben sokáig nem lesz bevételük. És addigra Donald Trump már nem lesz elnök.”
Neil McMahon, a Kimmeridge energiaipari befektetési csoport társalapítója szerint az amerikai cégeknek hivatalos pénzügyi garanciákra lenne szükségük a kormányzattól, mielőtt elköteleződnének.
Egy vezető magántőke-befektető azt mondta, cége „készen áll arra, hogy leüljön és elkezdje vizsgálni a lehetőségeket”, de figyelmeztetett: Venezuela „a lehető legkockázatosabb hely”.
„Ennek a kormánynak gyakorlatilag garanciát kellene vállalnia” – tette hozzá.
„Enélkül sem befektető, sem tőzsdén jegyzett vállalat, amely részvényesekkel tartozik elszámolással, nem tudja a tőkéjét egy olyan országba vinni, ahol nincsenek valódi törvények, és ahol elviszik a profitot, illetve elkobozzák az eszközöket” – mondta.
