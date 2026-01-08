Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
devizapiac
forint árfolyam
dollár
BUX
euró

Lejtőre került a forint, az euró és a dollár mellett a régiós devizák is elszaladtak mellette

Elromlott a hangulat csütörtök délelőtt a pesti tőzsdén, a Mol és az OTP részvényei is jelentősen esnek. A forint ugyancsak gyengén szerepel, az euró és a dollár mellett a régiós pénzekkel öszevetve is.
K. T.
2026.01.08, 12:10
Frissítve: 2026.01.08, 13:29

A gyenge napkezdést követően fokozódott a forint alulteljesítése csütörtök délig a főbb devizák ellenében, miközben a régiós pénzek is elhúztak a hazai fizetőeszköz mellett.

forint, euró, dollár, deviza
Gyengén teljesít ma a forint, az euró és a dollár is drágul / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a hajnali 384,5-es szintről 385,1 forintra emelkedett csütörtök délig, ez 0,2 százalékos forintgyengülés. Az amerikai dollárhoz képest szintén 0,2 százalékot rontott napon belül a magyar valuta, a keresztárfolyam 329,8 forintog szaladt fel.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A svájci frankot 0,24 százalékkal, az angol fontot 0,05 százalékkal váltják magasabb árfolyamon.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
329,9241 +0,13%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A régiós devizákhoz képest is alulteljesít a hazai fizetőeszköz. A lengyel zloty 0,1 százalékkal, a cseh korona pedig 0,2 százalékkal kerül többe.

Az Erste elemzői kommentárjában megjegyzi, hogy az előző napon végrehajtott ÁKK-aukciók eredményeként összesen 3 milliárd euró értékben bocsát ki 7 és 12 éves eurókötvényeket Magyarország. Az elemzőház szerint ma leginkább a költségvetési adatokra, a decemberi pénzforgalmi hiányra figyel a magyar piac. Európában a decemberi konjunktúrafelmérések eredményeire figyelnek a kereskedők, a tengerentúlon pedig ismét a munkapiaci adatsor viheti a prímet, amit külkereskedelmi adatok egészítenek majd ki.

A pesti tőzsdén is elromlott a hangulat a pozitív nyitást követően. A BUX délig 0,7 százalékkal került lejjebb, 115 818 pontig. A hazai blue chip részvények közül 

  • leginkább a Molt adják a befektetők, az olajtársaság papírjai másfél százalékot estek. 
  • Az OTP árfolyama 0,9 százalékkal került lejjebb, 
  • a Magyar Telekom tegnapi záróárán egyensúlyoz, 
  • míg a Richter egyedüli nagypapírként erősödik, fél százalékkal.

A Budapesti Értéktőzsde részvényszekciójának forgalma 4,2 milliárd forint volt a nap első felében. A legjobban teljesítő BUX-komponens jelenleg a bő 4 százalékkal dráguló ANY Biztonsági Nyomda. 

 

