Lejtőre került a forint, az euró és a dollár mellett a régiós devizák is elszaladtak mellette
A gyenge napkezdést követően fokozódott a forint alulteljesítése csütörtök délig a főbb devizák ellenében, miközben a régiós pénzek is elhúztak a hazai fizetőeszköz mellett.
Az euró jegyzése a hajnali 384,5-es szintről 385,1 forintra emelkedett csütörtök délig, ez 0,2 százalékos forintgyengülés. Az amerikai dollárhoz képest szintén 0,2 százalékot rontott napon belül a magyar valuta, a keresztárfolyam 329,8 forintog szaladt fel.
A svájci frankot 0,24 százalékkal, az angol fontot 0,05 százalékkal váltják magasabb árfolyamon.
A régiós devizákhoz képest is alulteljesít a hazai fizetőeszköz. A lengyel zloty 0,1 százalékkal, a cseh korona pedig 0,2 százalékkal kerül többe.
Az Erste elemzői kommentárjában megjegyzi, hogy az előző napon végrehajtott ÁKK-aukciók eredményeként összesen 3 milliárd euró értékben bocsát ki 7 és 12 éves eurókötvényeket Magyarország. Az elemzőház szerint ma leginkább a költségvetési adatokra, a decemberi pénzforgalmi hiányra figyel a magyar piac. Európában a decemberi konjunktúrafelmérések eredményeire figyelnek a kereskedők, a tengerentúlon pedig ismét a munkapiaci adatsor viheti a prímet, amit külkereskedelmi adatok egészítenek majd ki.
A pesti tőzsdén is elromlott a hangulat a pozitív nyitást követően. A BUX délig 0,7 százalékkal került lejjebb, 115 818 pontig. A hazai blue chip részvények közül
- leginkább a Molt adják a befektetők, az olajtársaság papírjai másfél százalékot estek.
- Az OTP árfolyama 0,9 százalékkal került lejjebb,
- a Magyar Telekom tegnapi záróárán egyensúlyoz,
- míg a Richter egyedüli nagypapírként erősödik, fél százalékkal.
A Budapesti Értéktőzsde részvényszekciójának forgalma 4,2 milliárd forint volt a nap első felében. A legjobban teljesítő BUX-komponens jelenleg a bő 4 százalékkal dráguló ANY Biztonsági Nyomda.