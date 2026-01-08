Lejtőre került a forint, az euró és a dollár mellett a régiós devizák is elszaladtak mellette

A régiós devizákhoz képest is alulteljesít a hazai fizetőeszköz. A lengyel zloty 0,1 százalékkal, a cseh korona pedig 0,2 százalékkal kerül többe.

Az Erste elemzői kommentárjában megjegyzi, hogy az előző napon végrehajtott ÁKK-aukciók eredményeként összesen 3 milliárd euró értékben bocsát ki 7 és 12 éves eurókötvényeket Magyarország. Az elemzőház szerint ma leginkább a költségvetési adatokra, a decemberi pénzforgalmi hiányra figyel a magyar piac. Európában a decemberi konjunktúrafelmérések eredményeire figyelnek a kereskedők, a tengerentúlon pedig ismét a munkapiaci adatsor viheti a prímet, amit külkereskedelmi adatok egészítenek majd ki.

A pesti tőzsdén is elromlott a hangulat a pozitív nyitást követően. A BUX délig 0,7 százalékkal került lejjebb, 115 818 pontig. A hazai blue chip részvények közül

leginkább a Molt adják a befektetők, az olajtársaság papírjai másfél százalékot estek.

Az OTP árfolyama 0,9 százalékkal került lejjebb,

a Magyar Telekom tegnapi záróárán egyensúlyoz,

míg a Richter egyedüli nagypapírként erősödik, fél százalékkal.

A Budapesti Értéktőzsde részvényszekciójának forgalma 4,2 milliárd forint volt a nap első felében. A legjobban teljesítő BUX-komponens jelenleg a bő 4 százalékkal dráguló ANY Biztonsági Nyomda.