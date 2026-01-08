AI-lázon lovagol a Samsung, történelmi csúcson a nyereség – a vásárlóknak most jön a feketeleves

Háromszorosára ugorhatott a Samsung Electronics működési nyeresége 2025 utolsó negyedévében, miután a mesterséges intelligencia (AI) terjedése példátlan keresletet és áremelkedést hozott a memóriacsipek piacán – derült ki a dél-koreai vállalat csütörtökön közzétett előzetes eredményközléséből.

AI-láz húzza fel a Samsungot, történelmi csúcsra ugorhatott a nyeresége / Fotó: NurPhoto via AFP

A világ legnagyobb memóriagyártója szerint a működési eredménye 2025 negyedik negyedévében elérhette a 20 ezermilliárd wont.

A Samsung – amely egyben a világ legnagyobb okostelefon- és tévégyártója is – arra számít, hogy bevétele éves alapon 23 százalékkal, rekordot jelentő 93 ezermilliárd wonra emelkedik.

A profit-előrejelzés jelentős javulást mutat az egy évvel korábbi szinthez képest, és meghaladná a Samsung eddigi rekordját is. A dél-koreai vállalat legmagasabb működési nyeresége eddig 17,6 ezermilliárd won volt, amelyet 2018 harmadik negyedévében ért el.

A nyereség ugrásszerű növekedésének hátterében az áll, hogy a kereslethez képest a világban kisebb az AI-alkalmazásokhoz használható memóriacsipek kínálata, ami felhajtotta az árakat.

Az NH Investment & Securities vezető elemzője, Ryu Young-ho a Reutersnek arról beszélt, hogy a vállalat félvezető-üzletága adja majd az üzemi eredmény oroszlánrészét: ez az egység önmagában mintegy 17 ezermilliárd wonos nyereséget termelhetett a negyedik negyedévben.

Az elemző úgy véli, hogy a magas memóriaárak idén bőven ellensúlyozzák majd a mobilüzletág gyengébb növekedését, ahol nehéz lesz jelentősen emelni az árakat a dráguló memória-alkatrészek miatt.

„A memóriapiac belépett egy úgynevezett »hiperbika« fázisba, a jelenlegi körülmények már a 2018-as történelmi csúcsot is felülmúlják. A beszállítók alkupozíciója soha nem volt ilyen erős, amit az AI és a szerverkapacitások iránti csillapíthatatlan kereslet hajt” – idézi a Counterpoint Research szerdai jelentését a CNBC.

A piackutató becslése szerint

a többek között a személyi számítógépekbe, laptopokba és okostelefonokba készített memóriacsipek árai 2025 utolsó negyedévében 40-50 százalékkal emelkedtek, és hasonló növekedés várható 2026 első negyedévében is, amit a második negyedévben további, mintegy 20 százalékos drágulás követhet.

Miközben ezek a piaci folyamatok a legtöbb fogyasztói elektronikai gyártó számára növekvő költségeket jelentenek, a memóriapiac óriásainak nagy bevételt hoztak, köztük a Samsungnak és fő versenytársainak, a dél-koreai SK Hynixnek és az amerikai Micronnak.