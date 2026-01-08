Deviza
EUR/HUF384,91 +0,08% USD/HUF329,92 +0,13% GBP/HUF443,26 -0,04% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,04% CZK/HUF15,86 +0,1% EUR/HUF384,91 +0,08% USD/HUF329,92 +0,13% GBP/HUF443,26 -0,04% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,04% CZK/HUF15,86 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX115 572,5 -0,85% MTELEKOM1 844 +0,33% MOL3 114 -1,8% OTP36 590 -1,26% RICHTER10 240 +0,39% OPUS550 +1,64% ANY7 360 +3,26% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 260 -1,14% BUMIX10 168,91 +0,2% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 533,78 -1,21% BUX115 572,5 -0,85% MTELEKOM1 844 +0,33% MOL3 114 -1,8% OTP36 590 -1,26% RICHTER10 240 +0,39% OPUS550 +1,64% ANY7 360 +3,26% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 260 -1,14% BUMIX10 168,91 +0,2% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 533,78 -1,21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
pénzügyi jelentés
chipipar
profit-előrejelzés
profit
Samsung Electronics
chipgyártó
mesterséges intelligencia
Samsung
gyorsjelentés
rekord

AI-lázon lovagol a Samsung, történelmi csúcson a nyereség – a vásárlóknak most jön a feketeleves

A mesterséges intelligencia terjedése miatt kialakult memóriacsip-hiány és az ebből fakadó áremelkedés példátlan profitot hozott a Samsung Electronicsnek. A Samsung a számítása szerint a tavalyi utolsó negyedévben megtriplázhatta a nyereségét az egy évvel korábbihoz képest. A profitnövekedés kitarthat, még úgyis, hogy a csipárak emelkedése miatt a vállalat várhatóan emeli a termékei, például az okostelefonjai árait.
Németh Anita
2026.01.08., 11:40

Háromszorosára ugorhatott a Samsung Electronics működési nyeresége 2025 utolsó negyedévében, miután a mesterséges intelligencia (AI) terjedése példátlan keresletet és áremelkedést hozott a memóriacsipek piacán – derült ki a dél-koreai vállalat csütörtökön közzétett előzetes eredményközléséből.

Daily Life In Warsaw samsung sdi
AI-láz húzza fel a Samsungot, történelmi csúcsra ugorhatott a nyeresége / Fotó: NurPhoto via AFP

A világ legnagyobb memóriagyártója szerint a működési eredménye 2025 negyedik negyedévében elérhette a 20 ezermilliárd wont.

A Samsung – amely egyben a világ legnagyobb okostelefon- és tévégyártója is – arra számít, hogy bevétele éves alapon 23 százalékkal, rekordot jelentő 93 ezermilliárd wonra emelkedik.

A profit-előrejelzés jelentős javulást mutat az egy évvel korábbi szinthez képest, és meghaladná a Samsung eddigi rekordját is. A dél-koreai vállalat legmagasabb működési nyeresége eddig 17,6 ezermilliárd won volt, amelyet 2018 harmadik negyedévében ért el.

A nyereség ugrásszerű növekedésének hátterében az áll, hogy a kereslethez képest a világban kisebb az AI-alkalmazásokhoz használható memóriacsipek kínálata, ami felhajtotta az árakat.

Az NH Investment & Securities vezető elemzője, Ryu Young-ho a Reutersnek arról beszélt, hogy a vállalat félvezető-üzletága adja majd az üzemi eredmény oroszlánrészét: ez az egység önmagában mintegy 17 ezermilliárd wonos nyereséget termelhetett a negyedik negyedévben.

Az elemző úgy véli, hogy a magas memóriaárak idén bőven ellensúlyozzák majd a mobilüzletág gyengébb növekedését, ahol nehéz lesz jelentősen emelni az árakat a dráguló memória-alkatrészek miatt.

„A memóriapiac belépett egy úgynevezett »hiperbika« fázisba, a jelenlegi körülmények már a 2018-as történelmi csúcsot is felülmúlják. A beszállítók alkupozíciója soha nem volt ilyen erős, amit az AI és a szerverkapacitások iránti csillapíthatatlan kereslet hajt” – idézi a Counterpoint Research szerdai jelentését a CNBC.

A piackutató becslése szerint 

a többek között a személyi számítógépekbe, laptopokba és okostelefonokba készített memóriacsipek árai 2025 utolsó negyedévében 40-50 százalékkal emelkedtek, és hasonló növekedés várható 2026 első negyedévében is, amit a második negyedévben további, mintegy 20 százalékos drágulás követhet.

Miközben ezek a piaci folyamatok a legtöbb fogyasztói elektronikai gyártó számára növekvő költségeket jelentenek, a memóriapiac óriásainak nagy bevételt hoztak, köztük a Samsungnak és fő versenytársainak, a dél-koreai SK Hynixnek és az amerikai Micronnak.

A Samsung részvényeinek árfolyama az elmúlt évben több mint 145 százalékkal emelkedett, csütörtökön pedig 0,5 százalékos pluszban zárt.

 

Kitarthat a Samsung profitnövekedése, drágulhatnak az okostelefonok

Az elemzők összességében továbbra is optimisták a Samsung eredménykilátásaival kapcsolatban, és arra számítanak, hogy a memóriapiacon fennmarad a kínálathiány 2026-ig, miközben világszerte bővülnek az adatközponti beruházások, a kapacitások viszont korlátozottak maradnak.

Ugyanakkor többen arra figyelmeztetnek, hogy a memória-alkatrészek drágulása visszafoghatja a keresletet, és csökkentheti az adatközpontok, a PC-k és az okostelefonok nyereségességét.

A DB Securities elemzője, Seo Seung-yeon szerint a Samsung mobilüzletágának negyedik negyedéves nyeresége várhatóan csökken az egy évvel korábbihoz képest a magasabb alkatrészköltségek miatt. A kijelzőüzletág profitja ugyanakkor nőhet az Apple iPhone 17 sorozatának erős értékesítése nyomán.

A Samsung mobil-, tévé- és háztartásigép-üzletágát felügyelő társigazgató, T. M. Roh a Reutersnek elmondta, hogy 

az emelkedő memóriaárak hatása „elkerülhetetlen”, és nem zárta ki a termékárak emelését sem.

A vállalat továbbra is lemaradásban van az SK Hynixszel szemben az AI-processzorokban használt nagy sávszélességű memóriák (HBM) piacán. A HBM-gyártókapacitás bővítése várhatóan kiemelt stratégiai cél lesz a Samsung számára az új évben.

Elemzők szerint a Samsung nagy sávszélességű memóriákat (HBM) gyártó üzletága 2026-ban jelentős növekedés előtt állhat, miután 2025-ben még alacsony bázisról indult. 

A növekedést az egyedi csipeket alkalmazó ügyfelek kereslete, valamint az a várakozás hajtja, hogy a Samsung nagyobb piaci részesedést szerezhet az Nvidiánál.

A Samsung január 29-én  hozza nyilvánosságra az auditált pénzügyi eredményeit, és megtartja negyedéves gyorsjelentési konferenciahívását is.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
914 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
15 perc
geopolitika

Ha Trump akar valamit, megkapja - Grönland amerikai bekebelezése ellen kétségbeesett terveket szőnek az európai vezetők

Napirenden a vámháború eszkalálása, Grönland kitömése pénzzel, de a katonai megelőzés is.
6 perc
energia

Köszönjünk el a jó világtól: Európát még megmentették, de most csökkenti Norvégia az olaj- és gáztermelést

Megmentették Európát az ukrajnai invázió után.
5 perc
chipipar

AI-lázon lovagol a Samsung, történelmi csúcson a nyereség – a vásárlóknak most jön a feketeleves

A gyártónak jól jött a mesterséges intelligencia terjedése miatt kialakult csiphiány.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu