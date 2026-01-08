AI-lázon lovagol a Samsung, történelmi csúcson a nyereség – a vásárlóknak most jön a feketeleves
Háromszorosára ugorhatott a Samsung Electronics működési nyeresége 2025 utolsó negyedévében, miután a mesterséges intelligencia (AI) terjedése példátlan keresletet és áremelkedést hozott a memóriacsipek piacán – derült ki a dél-koreai vállalat csütörtökön közzétett előzetes eredményközléséből.
A világ legnagyobb memóriagyártója szerint a működési eredménye 2025 negyedik negyedévében elérhette a 20 ezermilliárd wont.
A Samsung – amely egyben a világ legnagyobb okostelefon- és tévégyártója is – arra számít, hogy bevétele éves alapon 23 százalékkal, rekordot jelentő 93 ezermilliárd wonra emelkedik.
A profit-előrejelzés jelentős javulást mutat az egy évvel korábbi szinthez képest, és meghaladná a Samsung eddigi rekordját is. A dél-koreai vállalat legmagasabb működési nyeresége eddig 17,6 ezermilliárd won volt, amelyet 2018 harmadik negyedévében ért el.
A nyereség ugrásszerű növekedésének hátterében az áll, hogy a kereslethez képest a világban kisebb az AI-alkalmazásokhoz használható memóriacsipek kínálata, ami felhajtotta az árakat.
Az NH Investment & Securities vezető elemzője, Ryu Young-ho a Reutersnek arról beszélt, hogy a vállalat félvezető-üzletága adja majd az üzemi eredmény oroszlánrészét: ez az egység önmagában mintegy 17 ezermilliárd wonos nyereséget termelhetett a negyedik negyedévben.
Az elemző úgy véli, hogy a magas memóriaárak idén bőven ellensúlyozzák majd a mobilüzletág gyengébb növekedését, ahol nehéz lesz jelentősen emelni az árakat a dráguló memória-alkatrészek miatt.
„A memóriapiac belépett egy úgynevezett »hiperbika« fázisba, a jelenlegi körülmények már a 2018-as történelmi csúcsot is felülmúlják. A beszállítók alkupozíciója soha nem volt ilyen erős, amit az AI és a szerverkapacitások iránti csillapíthatatlan kereslet hajt” – idézi a Counterpoint Research szerdai jelentését a CNBC.
A piackutató becslése szerint
a többek között a személyi számítógépekbe, laptopokba és okostelefonokba készített memóriacsipek árai 2025 utolsó negyedévében 40-50 százalékkal emelkedtek, és hasonló növekedés várható 2026 első negyedévében is, amit a második negyedévben további, mintegy 20 százalékos drágulás követhet.
Miközben ezek a piaci folyamatok a legtöbb fogyasztói elektronikai gyártó számára növekvő költségeket jelentenek, a memóriapiac óriásainak nagy bevételt hoztak, köztük a Samsungnak és fő versenytársainak, a dél-koreai SK Hynixnek és az amerikai Micronnak.
A Samsung részvényeinek árfolyama az elmúlt évben több mint 145 százalékkal emelkedett, csütörtökön pedig 0,5 százalékos pluszban zárt.
Kitarthat a Samsung profitnövekedése, drágulhatnak az okostelefonok
Az elemzők összességében továbbra is optimisták a Samsung eredménykilátásaival kapcsolatban, és arra számítanak, hogy a memóriapiacon fennmarad a kínálathiány 2026-ig, miközben világszerte bővülnek az adatközponti beruházások, a kapacitások viszont korlátozottak maradnak.
Ugyanakkor többen arra figyelmeztetnek, hogy a memória-alkatrészek drágulása visszafoghatja a keresletet, és csökkentheti az adatközpontok, a PC-k és az okostelefonok nyereségességét.
A DB Securities elemzője, Seo Seung-yeon szerint a Samsung mobilüzletágának negyedik negyedéves nyeresége várhatóan csökken az egy évvel korábbihoz képest a magasabb alkatrészköltségek miatt. A kijelzőüzletág profitja ugyanakkor nőhet az Apple iPhone 17 sorozatának erős értékesítése nyomán.
A Samsung mobil-, tévé- és háztartásigép-üzletágát felügyelő társigazgató, T. M. Roh a Reutersnek elmondta, hogy
az emelkedő memóriaárak hatása „elkerülhetetlen”, és nem zárta ki a termékárak emelését sem.
A vállalat továbbra is lemaradásban van az SK Hynixszel szemben az AI-processzorokban használt nagy sávszélességű memóriák (HBM) piacán. A HBM-gyártókapacitás bővítése várhatóan kiemelt stratégiai cél lesz a Samsung számára az új évben.
Elemzők szerint a Samsung nagy sávszélességű memóriákat (HBM) gyártó üzletága 2026-ban jelentős növekedés előtt állhat, miután 2025-ben még alacsony bázisról indult.
A növekedést az egyedi csipeket alkalmazó ügyfelek kereslete, valamint az a várakozás hajtja, hogy a Samsung nagyobb piaci részesedést szerezhet az Nvidiánál.
A Samsung január 29-én hozza nyilvánosságra az auditált pénzügyi eredményeit, és megtartja negyedéves gyorsjelentési konferenciahívását is.