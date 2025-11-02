Deviza
EUR/HUF388.05 -0.5% USD/HUF336.59 +0.03% GBP/HUF441.89 -0.18% CHF/HUF418.06 +0.04% PLN/HUF91.17 -0.08% RON/HUF76.26 +0.03% CZK/HUF15.94 -0.02% EUR/HUF388.05 -0.5% USD/HUF336.59 +0.03% GBP/HUF441.89 -0.18% CHF/HUF418.06 +0.04% PLN/HUF91.17 -0.08% RON/HUF76.26 +0.03% CZK/HUF15.94 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
swift
Fizetési rendszer
dollár
jüan
Kína

Itt az idő: Kína saját fizetési rendszere megpróbálja átvenni az uralmat a világ fölött – most derül ki, mit tud a dollár a jüan ellen

Egyre többen használják a kínai CIPS fizetési rendszert, de van néhány gát a kínai deviza terjedése előtt. A digitális jüan és az offshore jüan alapú stabilcoin ugyan segítheti a kínai deviza terjedését, de a tőkekorlátozások és a kínai külkereskedelmi többlet nehezíti, hogy a jüan valóban nemzetközi fizetőeszköz legyen.
K. B. G.
2025.11.02, 19:43

A nemzetközi fizetéseket ugyan továbbra is a SWIFT rendszer uralja, de Kína gőzerővel dolgozik saját megoldásának fejlesztésén, amihez egyre több ország és intézmény csatlakozik.

A jüan egyelőre nem játszik nagy szerepet a nemzetközi kereskedelemben/Fotó: Northfoto

Egyre többen használják a kínai fizetési rendszert

A CIPS a jüan alapú fizetések lebonyolításában játszik egyre nagyobb szerepet: szeptemberre már 184 közvetlen (ezek inkább bankok) és 1553 közvetett (ezek nem banki szereplők, de pénzügyi szolgáltatást nyújtanak) résztvevővel rendelkezett a fizetési hálózat. A CIPS közvetett tagjai közül a legtöbb Ázsiában található, 1138, amiből 568 Kína határain belüli. 

Azonban 

a hálózat ma már Európában is rendelkezik 260 taggal, amit Afrika követ 64 közvetett résztvevővel.

Észak-Amerikában 34, Dél-Amerikában 33, Óceániában pedig 24 tagot számlál a hálózat. A szervezet honlapja szerint a CIPS tagjai 122 országban találhatók meg és a lefedettség világszerte több mint 5 ezer bankot ér el 189 országban világszerte.

A CIPS más mint a SWIFT

Tavaly a CIPS 8 217 millió tranzakciót hajtott végre, 175,47 ezermilliárd jüan értékben, ami 24,25 , illetve 42,60 százalékos éves szintű növekedésnek felel meg, ami mindenképpen figyelemre méltó, főként ha a kínai tőkekorlátozásokat is figyelembe vesszük. Azonban a CIPS a növekedése ellenére is eltörpül a SWIFT mellett, ráadásul a kínai rendszer fizetéseinek 80 százaléka a SWIFT üzenetküldő szolgáltatásán alapul azt S&P Global írása szerint.

A kínai jegybank által fejlesztett, 2015 óta üzemelő CIPS ugyanis szemben a SWIFT-tel nem üzenetküldő rendszer, hanem a bel- és külföldi jüantranzakciók jegybankpénzben történő kiegyenlítésére szolgál. Azonban a jüan alacsony nemzetközi használata a kelet-ázsiai régión kívül, valamint a nyugati szereplők által kockázatként értékelt kínai jegybanki részvétel korlátozza a rendszer elterjedését.

Nem lesz könnyen nemzetközi a jüan, Kína ereje van, ahol visszaüt

A jüan nemzetközi téren való megerősödését a kínai külkereskedelmi többlet is nehezíti, hiszen ez azt is jelenti, hogy az ország határain kívül nincs igazi lehetőség jelentős készleteket felhalmozni a kínai devizából.

Azonban Kína egyre inkább használja gazdasági erejét, hogy egyes fizetéseket jüanra tereljen: jelenleg a világ legnagyobb bányavállalatával, az ausztrál BHP-val áll vitában, amelynek része a vasérc jüanban történő elszámolása is – jelenti az Australian Broadcasting Corporation. De a szaúdi-kínai olajkereskedelem jüan alapra helyezése is időről időre felmerül, ami a petrodollárhoz hasonló petrojüan megjelenését és a jüan nemzetközi szerepének erősödését hozhatja magával. Azonban 

a nemzetközi használat terjedését a kínai kereskedelmi többlet itt is gátolja.

Az orosz-kínai kereskedelemben is egyre nagyobb szerepet kap a jüan és a rubel használata, miközben a hónap elején elindult az első, offshore jüan alapú stabilcoin is Kazahsztánban. Kína emellett a digitális jüan elterjesztésén is dolgozik, amely szintén segítheti a jüan terjedését a nemzetközi kereskedelemben.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu