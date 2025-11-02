Itt az idő: Kína saját fizetési rendszere megpróbálja átvenni az uralmat a világ fölött – most derül ki, mit tud a dollár a jüan ellen
A nemzetközi fizetéseket ugyan továbbra is a SWIFT rendszer uralja, de Kína gőzerővel dolgozik saját megoldásának fejlesztésén, amihez egyre több ország és intézmény csatlakozik.
Egyre többen használják a kínai fizetési rendszert
A CIPS a jüan alapú fizetések lebonyolításában játszik egyre nagyobb szerepet: szeptemberre már 184 közvetlen (ezek inkább bankok) és 1553 közvetett (ezek nem banki szereplők, de pénzügyi szolgáltatást nyújtanak) résztvevővel rendelkezett a fizetési hálózat. A CIPS közvetett tagjai közül a legtöbb Ázsiában található, 1138, amiből 568 Kína határain belüli.
Azonban
a hálózat ma már Európában is rendelkezik 260 taggal, amit Afrika követ 64 közvetett résztvevővel.
Észak-Amerikában 34, Dél-Amerikában 33, Óceániában pedig 24 tagot számlál a hálózat. A szervezet honlapja szerint a CIPS tagjai 122 országban találhatók meg és a lefedettség világszerte több mint 5 ezer bankot ér el 189 országban világszerte.
A CIPS más mint a SWIFT
Tavaly a CIPS 8 217 millió tranzakciót hajtott végre, 175,47 ezermilliárd jüan értékben, ami 24,25 , illetve 42,60 százalékos éves szintű növekedésnek felel meg, ami mindenképpen figyelemre méltó, főként ha a kínai tőkekorlátozásokat is figyelembe vesszük. Azonban a CIPS a növekedése ellenére is eltörpül a SWIFT mellett, ráadásul a kínai rendszer fizetéseinek 80 százaléka a SWIFT üzenetküldő szolgáltatásán alapul azt S&P Global írása szerint.
A kínai jegybank által fejlesztett, 2015 óta üzemelő CIPS ugyanis szemben a SWIFT-tel nem üzenetküldő rendszer, hanem a bel- és külföldi jüantranzakciók jegybankpénzben történő kiegyenlítésére szolgál. Azonban a jüan alacsony nemzetközi használata a kelet-ázsiai régión kívül, valamint a nyugati szereplők által kockázatként értékelt kínai jegybanki részvétel korlátozza a rendszer elterjedését.
Nem lesz könnyen nemzetközi a jüan, Kína ereje van, ahol visszaüt
A jüan nemzetközi téren való megerősödését a kínai külkereskedelmi többlet is nehezíti, hiszen ez azt is jelenti, hogy az ország határain kívül nincs igazi lehetőség jelentős készleteket felhalmozni a kínai devizából.
Azonban Kína egyre inkább használja gazdasági erejét, hogy egyes fizetéseket jüanra tereljen: jelenleg a világ legnagyobb bányavállalatával, az ausztrál BHP-val áll vitában, amelynek része a vasérc jüanban történő elszámolása is – jelenti az Australian Broadcasting Corporation. De a szaúdi-kínai olajkereskedelem jüan alapra helyezése is időről időre felmerül, ami a petrodollárhoz hasonló petrojüan megjelenését és a jüan nemzetközi szerepének erősödését hozhatja magával. Azonban
a nemzetközi használat terjedését a kínai kereskedelmi többlet itt is gátolja.
Az orosz-kínai kereskedelemben is egyre nagyobb szerepet kap a jüan és a rubel használata, miközben a hónap elején elindult az első, offshore jüan alapú stabilcoin is Kazahsztánban. Kína emellett a digitális jüan elterjesztésén is dolgozik, amely szintén segítheti a jüan terjedését a nemzetközi kereskedelemben.