Kína bezárkózik, az export helyett egyre inkább a belső fogyasztástól várja a növekedést

Kína a belső fogyasztást erősítené: a kabinet a kínálat és a kereslet jobb összehangolásával, valamint a drágább, jobb minőségű termékek iránti igényekkel ösztönözné az ipar modernizálását. Peking lépésre a gyenge októberi számokkal és a vámháborúval magyarázható.
Hornyák Szabolcs
2025.11.14, 15:40
Frissítve: 2025.11.14, 16:23

A kínai államtanács bejelentette, hogy a fogyasztás ösztönzését helyezi a gazdaságpolitika középpontjába: a kínálat és a kereslet összehangolásával, valamint a fogyasztói igények minőségi fejlesztésével kívánja előmozdítani az ipar modernizációját – írja a Reuters.

Daily Life in Nanjing Kína irányt vált: a belső fogyasztásé lesz a főszerep
Kína a belső fogyasztásra építene a következő években / Fotó: CFoto via AFP

A Li Csiang miniszterelnök vezette tanácskozáson hangsúlyozták: kedvező fogyasztói környezetet alakítanak ki, és javítják a lakossági pénzügyi szolgáltatásokat. A lépés hátterében a következő öt évre jelzett markáns irányváltás áll, amely a beruházási korlátok és a kereskedelmi feszültségek miatt a belső fogyasztást helyezi előtérbe.

Októberben ugyanis a kínai gazdaság tovább veszített lendületéből. Az ipari termelés 4,9 százalékkal bővült éves alapon – ez több mint egy éve a legalacsonyabb ütem –, miközben a kiskereskedelmi forgalom, a fogyasztás kulcsmutatója csupán 2,9 százalékkal emelkedett. A kormány ezért fokozza a túlkapacitás és az árháborúk elleni fellépést, hogy mérsékelje a deflációs nyomást.

„A kínálat és a kereslet jobb összehangolása hatékony eszköz a fogyasztási potenciál felszabadítására” – áll a kabinet közleményében. A jobb minőségű, drágább termékek iránti igénynek kell húznia az ipart, hogy a kínálat és a kereslet magasabb szinten találkozzon – fogalmaztak.

A vállalatoktól elvárják, hogy bővítsék a különleges, prémiumkategóriás fogyasztási cikkek kínálatát, és gyorsítsák fel a biztonsági és környezetvédelmi szabványok frissítését. A lépések egyértelműen jelzik: Peking a belső piac élénkítésével kíván ellensúlyt teremteni a külső bizonytalanságokra, miközben kitart a strukturális reformok mellett a defláció elleni küzdelemben.

Kína véget vet az ágyúgolyófutamoknak, hatóságilag korlátozza az autók gyorsulását

Az izomautók látványa és a velük okozott balesetek Kínában mindennapossá váltak, s mivel a sofőrök jó része nem képes kordában tartani a lóerőket, ezt helyettük a hatóságoknak kell megtenniük. Kína egy friss módosítás szerint arra kötelezné az autógyártókat, hogy álló helyzetből minimum öt másodperc alatt lehessen csak felgyorsítani a kocsikat százas tempóra.

