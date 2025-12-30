2025 végén a hazai bankszektor egyik meghatározó kérdése már nem az volt, hogy növelik-e a lakossági bankszámladíjakat, hanem hogy mennyire halasztják el ezt a lépést az ügyfelek terheinek csökkentése érdekében. Idén Magyarországon a bankok a kormányzat ösztönzésével önkéntes moratóriumot alkalmaztak, amelynek keretében vállalták: 2026. június 30-ig nem emelik meg a lakossági bankszámlák díjait. Ez átmeneti védelmet nyújtott a fogyasztóknak, miután korábban a bankok az infláció követésével rendszeresen emelhették a számlavezetési és kapcsolódó díjakat.

2026-tól újra drágulhatnak a bankszámlák – mit érdemes tudni az ügyfeleknek? / Fotó: Shutterstock

Mit jelent a díjbefagyasztás a bankszámlák esetében?

Az önkéntes befagyasztás hátterében a kormányzat, a pénzügyi felügyelet és a Bankszövetség egyeztetései állnak, amelyek célja az volt, hogy enyhítsék a lakosságra nehezedő költségnyomást egy időszakban, amikor az infláció még komoly terhet jelent. A bankok így visszavonták a korábban bejelentett emeléseiket vagy egyenesen kedvezményeket vezettek be. Mindez azonban nem jelent végleges díjat, és nem is fed le minden bankszámlatípust:

a moratórium elsősorban a lakossági számlákra vonatkozik, és nem érinti automatikusan a vállalkozói számlákat, ahol a díjak így is emelkedhetnek az infláció és a tranzakciós illeték terhei miatt.

Mi várható 2026 második felétől?

Amint a moratórium lejár 2026 júniusában, a bankok újra élhetnek a jogszabályok adta lehetőséggel: inflációkövető díjemelést hajthatnak végre. A legtöbb elemző szerint ennek mértéke nem lesz elsöprő, várhatóan az infláció szintjéhez közelít – az MNB 2025-ös inflációs prognózisa például körülbelül 4,6 százalék körül alakul, ám az ezzel kapcsolatos végleges adatokat januárban fogják ismertetni. Ez azt jelenti, hogy a bankszámladíjak a 2026 második felében akár ennyivel is nőhetnek a jelenlegi szintekhez képest, ha a bankok élnek ezzel a lehetőséggel.

Fontos kiemelni: a moratórium lejárta nem automatikus emelést jelent. A bankok üzleti döntései, ügyfélszerzési stratégiái és versenyhelyzetük is befolyásolják, hogy egyáltalán és milyen mértékben módosítják árazásukat.

Egyes pénzintézetek akár úgy is dönthetnek, hogy nem élik meg a teljes emelési lehetőséget, hogy ne veszítsék el ügyfeleiket a versenyben.