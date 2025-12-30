Szorul a hurok Zelenszkij körül, Kijevbe legnagyobb riválisa tér vissza, Donbaszba meg az oroszok

Trump elnöknek több esze volt, mint a nyugat-európai stratégák zömének. A Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozója előtt felhívta Putyint, és jóval több mint egy óra hosszat beszélgettek. Hétfőn Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője bejelentette: újabb, második telefonbeszélgetést terveznek a két vezető között.

Zaluzsnij és Zelenszkij a fronton – a száműzött nagy rivális most kész a visszatérésre / Fotó: AFP

Az első, vasárnapi telefontárgyalásról az orosz elnök külpolitikai főtanácsadója, Jurij Usakov adott tájékoztatást. Közben Zelenszkij újabb baklövést követett el, hasonló „elszólást”, mint amilyet korábban Putyin elnökkel szemben megengedett. Célzott az amerikai elnök halálára, ami ezen a szinten, ezekben a körökben nem számít jó tréfának.

A hátországból a frontra, krónikus emberhiánnyal küzdenek az ukránok

Moszkvában közölték, hogy az ukrán hadsereg 120-as számú területvédelmi dandárja (teroborona) gyakorlatilag megsemmisült, amikor ellentámadást indítottak az orosz erők ellen. Ez, ha igaz, több ezer katona halálát és sebesülését jelenti. Jegyezzük meg, hogy a teroborona az ukrán hadsereg kötelékében a védelem második-harmadik lépcsőjét jelenti és jellegénél fogva nem olyan hatékony, mint a frontvonalon lévő egységek.

Ukrajna az egyre növekvő emberhiány miatt kénytelen a területvédelmi erők egy részét „első vonalas” feladatokkal megbízni.

A moszkvai közlés szerint a teroborona dandár fele életét vesztette, a másik 50 százalék pedig megsebesült. Mindez Harkiv megyében történt, Liman közelében. Liman elfoglalását (orosz szóhasználattal felszabadítását) 2025. december 11-én jelentették be Moszkvában. A mostani jelentés megjegyzi, hogy az ütközőzóna létesítése, illetve kiszélesítése katonai módszerekkel folytatódik. A zóna méreteiről, elhelyezkedéséről nem szóltak. Orosz források szerint Szumi megyében is meghiúsították az ukránok kísérleteit, hogy területeket foglaljanak vissza.

Amerikai–orosz különbizottságok, klasszikus orosz módszer az időhúzásra

Jurij Usakov elmondta, hogy a december 28-i, a floridai Mar-a-Lagóban tartott Trump–Zelenszkij-csúcstalálkozó előtt a telefonbeszélgetés során

az amerikai és az orosz elnök megállapodott arról, hogy két különbizottságot állítanak fel a biztonsági kérdések és a gazdasági ügyek hatékonyabb tárgyalására.

A két bizottság felállításáról az amerikai fél kezdeményezése után állapodtak meg.

Usakov azt is közzétette, hogy Trump elnök meg akarta beszélni Putyinnal

a jelenlegi helyzetet az Ukrajnában történtek hátterében és a vitás kérdések lehetséges megoldását.

A két munkacsoporttal kapcsolatos kérdésekben 2026. január elején fognak megállapodni.

Rosszul áll Zelenszkij szénája

Zelenszkij elnök – az amerikai elnökkel folytatott tárgyalása után – elmondta, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin áttekintették a 28-ról ukrán átdolgozás után 20 pontosra csökkent ukrán–orosz rendezési megállapodás tervezetét. Végső megállapodás azonban nem született, kiderült, hogy Zelenszkij legalább még egy napot tölt Mar-a-Lagóban, Trump vendégeként és a tárgyalásokat is folytatják.