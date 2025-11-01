Louvre kirablása: nyilvánosságra hozták a belső jelentést, döbbenetes hibákat követtek el – "Ez így nem mehet tovább"
Közzétették a Louvre-ban elkövetett műkincsrablásról indított vizsgálat első eredményeit – közölte az MTI. A Louvre kirablása esetét feltáró jelentést a francia kormány hozta nyilvánosságra.
A Louvre-ban elkövetett műkincsrablásról indított vizsgálat "sürgősségi intézkedéseket" ígért az év végéig a múzeum környékének biztosítása érdekében.
Louvre kirablása: döbbenetes hibákat követtek el
Több mint húsz éve strukturálisan alábecsülték a behatolás és a lopás kockázatát a Louvre-ban – mondta Rachida Dati kulturális miniszter a TF1 kereskedelmi tévécsatornán, közel két héttel a világ egyik leglátogatottabb múzeumában elkövetett látványos betörés után.
Nem mehet így tovább
– szögezte le. A tárcavezető elmondta, hogy megállapítását a rablás másnapján indított közigazgatási vizsgálat első eredményeire alapozza.
Az október 19-én, fényes nappal elkövetett rablás helyszínére a tettesek az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot és két vitrint, amelyekben az ékszerek voltak, két robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek.
A maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert, közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából,
a kár értéke 88 millió euró.
A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott. A műkincseket a hatóságok közlése szerint még nem sikerült megtalálni.
Ezért tudták kirabolni a Louvre múzeumot
A miniszter szerint a jelentés feltárta, hogy alábecsülték a lopás kockázatát a múzeumban, a "biztonsági berendezések pedig elavultak". Azt viszont Rachida Dati megerősítette, hogy a belső biztonsági rendszerek a rablás napján működtek. A tárcavezető a múzeumon kívüli "jelentős biztonsági rés" kezelésére irányuló intézkedéseket helyezett kilátásba.
A járművel történő behatolást megakadályozó eszközöket fogunk telepíteni – jelentette be. Jelezte azt is, hogy az új eszközpark "az év vége előtt" üzembe helyezésre kerül.
A Louvre-nak a rablás óta jelentős nyomás alatt álló elnöke, Laurence des Cars korábban jelezte, hogy a múzeum külső biztonságának megerősítése már folyamatban van,
és a 2023 végén javasolt, behatolásgátló berendezések közül az első telepítése elkezdődött.
A rablással kapcsolatban eddig hét embert állítottak elő, közülük kettőt vádoltak meg és helyeztek előzetes letartóztatásba. Őket azzal gyanúsítják, hogy a négytagú kommandó tagjai voltak, amit a két férfi beismert.
