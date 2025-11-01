Deviza
Louvre kirablása: nyilvánosságra hozták a belső jelentést, döbbenetes hibákat követtek el – "Ez így nem mehet tovább"

Kiderült, miért tudták kirabolni a világ egyik leghíresebb múzeumát. A Louvre kirablása súlyos, évtizedes hibákra mutatott rá.
Hecker Flórián
2025.11.01, 06:59
Frissítve: 2025.11.01, 07:05

Közzétették a Louvre-ban elkövetett műkincsrablásról indított vizsgálat első eredményeit – közölte az MTI. A Louvre kirablása esetét feltáró jelentést a francia kormány hozta nyilvánosságra.

Louvre kirablása
Louvre kirablása: nyilvánosságra hozták a belső jelentést / Fotó: DIMITAR DILKOFF

A Louvre-ban elkövetett műkincsrablásról indított vizsgálat "sürgősségi intézkedéseket" ígért az év végéig a múzeum környékének biztosítása érdekében.

Louvre kirablása: döbbenetes hibákat követtek el

Több mint húsz éve strukturálisan alábecsülték a behatolás és a lopás kockázatát a Louvre-ban – mondta Rachida Dati kulturális miniszter a TF1 kereskedelmi tévécsatornán, közel két héttel a világ egyik leglátogatottabb múzeumában elkövetett látványos betörés után.

Nem mehet így tovább

– szögezte le. A tárcavezető elmondta, hogy megállapítását a rablás másnapján indított közigazgatási vizsgálat első eredményeire alapozza.

Az október 19-én, fényes nappal elkövetett rablás helyszínére a tettesek az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot és két vitrint, amelyekben az ékszerek voltak, két robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek.

A maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert, közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából,

a kár értéke 88 millió euró.

A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott. A műkincseket a hatóságok közlése szerint még nem sikerült megtalálni.

Ezért tudták kirabolni a Louvre múzeumot

A miniszter szerint a jelentés feltárta, hogy alábecsülték a lopás kockázatát a múzeumban, a "biztonsági berendezések pedig elavultak". Azt viszont Rachida Dati megerősítette, hogy a belső biztonsági rendszerek a rablás napján működtek. A tárcavezető a múzeumon kívüli "jelentős biztonsági rés" kezelésére irányuló intézkedéseket helyezett kilátásba.

A járművel történő behatolást megakadályozó eszközöket fogunk telepíteni – jelentette be. Jelezte azt is, hogy az új eszközpark "az év vége előtt" üzembe helyezésre kerül.

A Louvre-nak a rablás óta jelentős nyomás alatt álló elnöke, Laurence des Cars korábban jelezte, hogy a múzeum külső biztonságának megerősítése már folyamatban van,

és a 2023 végén javasolt, behatolásgátló berendezések közül az első telepítése elkezdődött.

A rablással kapcsolatban eddig hét embert állítottak elő, közülük kettőt vádoltak meg és helyeztek előzetes letartóztatásba. Őket azzal gyanúsítják, hogy a négytagú kommandó tagjai voltak, amit a két férfi beismert.

