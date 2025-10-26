Deviza
louvre
Franciaország
rablás

Rablás a Louvre-ban: megvannak az elkövetők, ezt lehet tudni a tolvajokról

Szombat este a francia rendőrség elfogta a Louvre kirablásának feltételezett elkövetőit. A tolvajok épp elhagyni készültek Franciaországot, egyikük Maliba, a másik tettes Algériába tervezett menekülni. Az ékszereket azonban még mindig nem találták meg.
Járdi Roland
2025.10.26., 12:41

Egy hétnyi intenzív hajtóvadászat elég volt ahhoz, hogy megtalálják a Louvre-ban múlt vasárnap elkövetett rablás elkövetőit, írja a Le Figaro.

Rablás a Louvre-ban
Rablás a Louvre-ban: megvannak az elkövetők, ezt lehet tudni a tolvajokról / Fotó: AFP

Rablás a Louvre-ban: az ékszerek nincsenek meg

A francia lap információi szerint a lopásban részt vevő két bűnözőt szombat este tartóztattak le. Az egyiket Roissy-ban, miközben egy Algériába tartó járatra készült felszállni.Ezzel egy időben a párizsi igazságügyi rendőrség egy második személyt is letartóztatott Párizs Seine-Saint-Denis nevű külvárosában, aki pedig Maliba menekült volna.

A Le Figaro azonban azt írja, hogy az ékszereket még mindig nem találták meg.

A belügyminiszter vasárnap reggel üzenetet tett közzé az „X” közösségi oldalon. „Legmelegebb gratulációmat fejezem ki a fáradhatatlanul dolgozó nyomozóknak ” – mondta Laurent Nuñez. „ A nyomozásoknak a párizsi ügyészség speciális interregionális joghatósága alá tartozó nyomozás bizalmas jellegének tiszteletben tartása mellett kell folytatódniuk. Ugyanezzel az elszántsággal fogjuk folytatni!! Folytatjuk!!”

Több mint 100 millió értékű történt a Louvre-ban

Ahogy egy hete beszámoltunk róla, október 19- én vasárnap reggel, nem sokkal a nyitás után súlyos bűncselekmény történt a párizsi Louvre-ban: fegyveres tolvajok törtek be az épületbe, és láncfűrészek segítségével több vitrint is feltörtek, ahonnan nagy értékű ékszereket loptak el. A betörés összesen hét-nyolc percig tartott. Az akció következtében a világ leglátogatottabb múzeuma egész vasárnapra bezár.

A célpontjuk a múzeum ékszergyűjteménye volt, amelyből több értékes darabot sikerült eltulajdonítaniuk – a lopott ékszerek pontos értékét még számolják.

A tolvajok becslések szerint 88 millió euró értékű értékes darabot raboltak el a Louvre gyűjteményéből.

Az eset rávilágított a biztonsági hiányosságokra, ugyanis daruval törtek be a világ leglátogatottabb múzeumába, és nyitvatartási időben betörték az emeleti ablakot. Majd motorkerékpárokon elmenekültek.

