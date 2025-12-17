Berobbantják az oroszok az elfeledett autómárkát – azzal állnak össze, aki levette a négy karikát az Audiról, és kínaivá tette

Hamarosan új erőre kaphat egy ikonikus autómárka. A moszkvai Moszkvics autógyár megkezdte az új „M” termékcsalád két modelljének összeszerelését, amelyek kiegészítik a vállalat meglévő termékcsaládját, a Moszkvics M70 és a Moszkvics M90 modelleket.

Új lendületet kaphat a Moszkvics orosz autómárka / Fotó: Natalija Kolesznyikova / AFP

Az Interfax orosz hírportál tájékoztatása szerint az „M” sorozatú autók 1,5 literes és 2,0 literes turbómotorral lesznek felszerelve a Moszkvics M70 modell esetében, míg a Moszkvics M90 modell 2,0 literes motorral kerül majd piacra. Mindkét modell a klasszikus kilencfokozatú sebességváltóval lesz felszerelve. A Moszkvics M90 négykerék-meghajtással, a Moszkvics M70 pedig elsőkerék-meghajtással rendelkezik, azonban a tervek szerint a jövőben ez a modell négykerék-meghajtású változatban is kapható lesz.

Elena Frolova, a Moszkvics vezérigazgatója egy kereskedői konferencián tartott beszédében azt hangsúlyozta, hogy az autóipar mindig is globális üzletág volt, és az is marad. Úgy véli, hogy a Moszkvics márka fejlődésének egyik sarokköve, ahogy sok más erős autógyártóé is, hogy időről időre kooperál bizonyos partnerekkel. Az első globális partnerük a Ford volt, aztán következett a Renault. Az autógyár új partnerét, akinek a technológiái képezik a most bemutatott M sorozat alapját, a vezérigazgató nem nevezte meg. Frolova ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az együttműködés nemcsak azt jelenti, hogy a Moszkvics átragasztja a névtáblákat, hozzáadott értékkel is részt vesz a folyamatban.

A sajtóhírek azonban arról szólnak, hogy a kínai állami tulajdonú Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) lett az orosz fővárosi autógyár új technológiai partnere. Az M70-es modell prototípusát MG HS crossovernek, a hétüléses M90 crossover modellt pedig MG RX9/QS-nek nevezték el.

„Az M70 és M90 modellek saját M emblémát kaptak, amelyben a hagyományoknak megfelelően felismerhető a Kreml falának fogazata. Immár megkezdődött ezeknek az autóknak a gyártása is. A projekt megvalósításához a Moszkvics a legjobb és legoptimálisabb megoldásokat választotta, hogy megfeleljen a piac elvárásainak” – jelentette ki Szergej Kogogin, a szintén technológiai partner Kamaz vezérigazgatója a bemutatón.