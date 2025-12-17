Deviza
autóipar
Moszkvics
Audi
Oroszország
Moszkva
Kamaz
SAIC

Berobbantják az oroszok az elfeledett autómárkát – azzal állnak össze, aki levette a négy karikát az Audiról, és kínaivá tette

Hamarosan új modelleket dob piacra a Moszkvics. Az ikonikus orosz autógyártó a kínai SAIC vállalattal lépett partnerségre. A SAIC az Audival is kiterjedt együttműködést folytat.
VG
2025.12.17., 07:37

Hamarosan új erőre kaphat egy ikonikus autómárka. A moszkvai Moszkvics autógyár megkezdte az új „M” termékcsalád két modelljének összeszerelését, amelyek kiegészítik a vállalat meglévő termékcsaládját, a Moszkvics M70 és a Moszkvics M90 modelleket.

Moszkvics, autó, autóipar Oroszország, Moszkva
Új lendületet kaphat a Moszkvics orosz autómárka / Fotó: Natalija Kolesznyikova / AFP

Az Interfax orosz hírportál tájékoztatása szerint az „M” sorozatú autók 1,5 literes és 2,0 literes turbómotorral lesznek felszerelve a Moszkvics M70 modell esetében, míg a Moszkvics M90 modell 2,0 literes motorral kerül majd piacra. Mindkét modell a klasszikus kilencfokozatú sebességváltóval lesz felszerelve. A Moszkvics M90 négykerék-meghajtással, a Moszkvics M70 pedig elsőkerék-meghajtással rendelkezik, azonban a tervek szerint a jövőben ez a modell négykerék-meghajtású változatban is kapható lesz.

Elena Frolova, a Moszkvics vezérigazgatója egy kereskedői konferencián tartott beszédében azt hangsúlyozta, hogy az autóipar mindig is globális üzletág volt, és az is marad. Úgy véli, hogy a Moszkvics márka fejlődésének egyik sarokköve, ahogy sok más erős autógyártóé is, hogy időről időre kooperál bizonyos partnerekkel. Az első globális partnerük a Ford volt, aztán következett a Renault. Az autógyár új partnerét, akinek a technológiái képezik a most bemutatott M sorozat alapját, a vezérigazgató nem nevezte meg. Frolova ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az együttműködés nemcsak azt jelenti, hogy a Moszkvics átragasztja a névtáblákat, hozzáadott értékkel is részt vesz a folyamatban.

A sajtóhírek azonban arról szólnak, hogy a kínai állami tulajdonú Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) lett az orosz fővárosi autógyár új technológiai partnere. Az M70-es modell prototípusát MG HS crossovernek, a hétüléses M90 crossover modellt pedig MG RX9/QS-nek nevezték el.

„Az M70 és M90 modellek saját M emblémát kaptak, amelyben a hagyományoknak megfelelően felismerhető a Kreml falának fogazata. Immár megkezdődött ezeknek az autóknak a gyártása is. A projekt megvalósításához a Moszkvics a legjobb és legoptimálisabb megoldásokat választotta, hogy megfeleljen a piac elvárásainak” – jelentette ki Szergej Kogogin, a szintén technológiai partner Kamaz vezérigazgatója a bemutatón.

A Moszkvics sajtószolgálata szerint az új sorozat autóit az orosz szabványoknak megfelelően tanúsították és tesztelték. Az M modellek értékesítését a tervek szerint 2026 első negyedévének végén tudják elkezdeni. A Moszkvics márkakereskedői hálózata jelenleg 91 kereskedéssel rendelkezik 60 orosz városban.

Az Autostat adatai alapján a Moszkvicsra ráfér a megújulás, ugyanis autóeladásai Oroszországban 2025 január–novemberében 29 százalékkal estek vissza az előző év azonos időszakához képest, mivel mindössze 14,2 ezer darabot sikerült értékesíteni.

Az Audival is együttműködik a kínai SAIC autógyártó

Nagy hullámokat vet Európában az Audi Kínának szánt új elektromos modellje, az E5 Sportback. A típus egy frissen bemutatott, kizárólag a kínai piacra készült elektromos márkaportfólió része, amelynek dizájnja és teljesítménye gyorsan felkeltette az európai autórajongók figyelmét.

A Volkswagen csoport hivatalos állásfoglalása szerint Kína a világ legdinamikusabb és legversengőbb autóipari piaca. A magas költségnyomás, a rendkívül gyors innovációs ciklusok és az eltérő vásárlói igények miatt az ott fejlesztett járművek nem ültethetők át egy az egyben az európai piacra.

Az Audi a visszaeső kínai eladásokra reagálva tavaly új elektromos almárkát indított helyi partnerével, a SAIC-kal, kifejezetten a fiatalabb vásárlók megszólítására. Ennek részeként elhagyták a klasszikus négykarikás logót is. Az E5 Sportback szeptemberi piaci rajtja után jövőre egy nagy prémium-SUV bemutatása is várható.

A kínai terjeszkedés azonban messze sem állt meg. December elején a Changan átvette a korábbi pekingi Hyundai-gyár irányítását Csungkingban, és a jövőben a Deepal márka járműveinek gyártását tervezik itt beindítani. A döntés mögött az áll, hogy a vállalat elérte jelenlegi termelési kapacitásának plafonját, és sürgősen bővítenie kell.

3 perc
Moszkvics

Berobbantják az oroszok az elfeledett autómárkát – azzal állnak össze, aki levette a négy karikát az Audiról, és kínaivá tette

Hamarosan új modelleket dob piacra a Moszkvics.
