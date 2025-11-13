Köröznek a vevők a Lukoil eszközei körül: akár a Molnak is juthat egy falat

Fogy az idő a Donald Trump amerikai elnök által a Lukoil ellen bevezetett szankciók hatálybalépéséig, miközben a lehetséges vevők rajzanak az orosz olajóriás Oroszországon kívüli eszközei körül.

A Lukoil bolgár finomítóját államosíthatják / Fotó: AFP

A Mol számára is érdekes lehet pár Lukoil-eszköz

Az Ukrajna elleni orosz háború finanszírozását célzó intézkedések gyakorlatilag lehetetlenné teszik, hogy a Lukoil működtesse külföldi eszközeit, ráadásul az amerikai hatóságok azt is megakadályozták, hogy a Lukoil az összes ilyen vagyonelemet a Gunvor árupiaci kereskedőcégnek adja el. Bacsa György, a Mol csoport stratégiai ügyvezető igazgatója egy interjúban arról beszélt, hogy akár a magyar olajvállalat számára is érdekesek lehetnek egyes eszközök, ám

arra is figyelmeztetett, hogy az értékesítés, illetve a Mol részéről a vásárlás nem hagyományos ügylet, hanem ad hoc döntés eredménye lehet.

Kérdeztük a magyar olajtársaságot az ügyben, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Az idő rövidsége miatt ez világszerte így van, miközben a Lukoil külföldi üzleteinél már több helyen zavarok léptek fel a szankciók hatálybalépése előtt, legyen szó a vállalat finnországi benzinkútjairól, iraki olajmezőjéről vagy bolgár finomítójáról.

Sokan szeretnék megszerezni a Lukoil-vagyont

A kérők köröznek a kényszerhelyzetbe került orosz vállalat eszközei körül, így Kazahsztánban az állami KazMunayGas venné át a Lukoil helyi üzletét a Karachaganak gáz- és kondenzátm mezőben. Az orosz cég partnerei között van a mezőben a KazMunayGas mellett a Shell, a Chevron és az Eni is – írja a Reuters. Az ország energiaminisztériuma szerint bármifajta együttműködésről a projekt résztvevőivel közösen döntenek.

A Shell a Lukoil ghánai és nigériai mélytengeri mezőire vetett szemet,

míg Egyiptomban a Lukoil jelezte a kormánynak, hogy hajlandó megválni koncesszióitól. Moldova a Lukoil chisinau-i repülőtéri infrastruktúrájának államosítására készül, ahogy Bulgária is elkobozná az orosz cég burgaszi finomítóját. Azerbajdzsánban az állami Socar a török Cengizzel közösen venné meg az orosz cég finomítóját.