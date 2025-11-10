Drámaian sokasodnak a Lukoil gondjai: összeomlott az iraki üzlete, miközben Burgaszban már a katonai rendőrségre is szükség lehet

A Lukoil vis maiort hirdetett az iraki Nyugat-Kurna-2 olajmezőn; ez az orosz olajipari óriás legértékesebb, 1,8 milliárd dolláros külföldi vagyontárgya, amelytől meg kell válnia az amerikai szankciók miatt.

A Lukoil vis maiort hirdetett az iraki olajmezőjén / Fotó: AFP

A Reuters több forrásból megerősített értesülése szerint

Irak leállította az összes készpénzes kifizetést és az olajért járó összegeket.

A Lukoil pedig felmondta az összes, a mezőn dolgozó nem orosz állampolgárságú külföldi foglalkoztatott munkaszerződését.

Az Investing.com tudósítása szerint a vis maior elrendelése a nyugati szankciók következménye, ami a Lukoil mellett a Rosznyeftyre érvényes, és megbonyolítja a két nagy orosz olajipari óriás külföldi működését.

Eredetileg úgy tűnt, hogy a Lukoil megtalálta a tökéletes vevőt külföldi érdekeltségeire, a Guvnor azonban visszalépett az üzlettől. A Lukoil így kénytelen lehet részletekben, egyesével eladogatni az eszközeit – valószínűleg jelentős árengedménnyel.

Sokasodnak a Lukoil gondjai

A Lukoilnak Irak mellett Bulgáriában és Romániában is van finomítója, amelyeknek a kiesése súlyos problémát okozna. A bolgár kormány készül a burgaszi finomító feletti irányítás átvételére, és első lépésként a hatóságok ellenőrzéseket végeznek és biztonsági intézkedéseket hajtanak végre.

A hírt hétfőn jelentette be Roszen Zseljazkov miniszterelnök, aki a közleményében azt is közölte, hogy az ellenőrzéseket és a katonai rendőrség felkészítését is magában foglaló intézkedések megelőző jellegűek, és

céljuk a kritikus infrastruktúra, köztük az olajfinomító és más létesítmények védelme.

Egyesével kell majd eladogatni a külföldi vagyont / Fotó: AFP

A bolgár kormány egy nappal korábban adott ki közleményt arról, hogy az állambiztonsági ügynökség, a belügyminisztérium és a védelmi minisztérium további intézkedéseket hozott a biztonság garantálása érdekében „a Lukoil bulgáriai telephelyeinek területén”.

Drónellenes rendszerrel védik a burgaszi finomítót

A védelem részét képezi egy drónellenes rendszer Burgasz környékén, amelyet ismét bevet a védelmi minisztérium. A katonai rendőrség is készenlétben áll szükség esetére. A bolgár Nova TV arról számolt be, hogy a beérkező járműveket szigorúan ellenőrzik, többek között robbanószerkezetek után is kutatnak.