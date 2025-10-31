Felfedte a Mol igazgatója, mennyivel drágulna az üzemanyag orosz olaj nélkül – kiderült, miért kellenek az átalakítások

Nem tart még ott a Mol százhalombattai finomítójában kitört tűz vizsgálata, hogy meg lehessen nevezni az okokat, de a történések nem indokolnak áremelést – mondta Bacsa György, a Mol csoport stratégiai ügyvezető igazgatója.

Az orosz olaj kiváltása nagy kihívás, új partnerségek kialakításához idő kell / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A felső vezető szerint a Mol a tűzeset ellenére igyekszik minden kötelezettségét teljesíteni, amihez a cégcsoport többi finomítóját vagy épp harmadik féltől való vásárlásokat is felhasznál. A benzinkutakon az árak azonban nem a százhalombattai tűz, hanem a globális folyamatok miatt emelkedtek, a Mol ugyanis árazásában a nemzetközi jegyzésárakat követi.

A 24.hu podcastjében megszólaló vezető szerint a térségben vannak ugyan ellátásbiztonsági problémák, de ezek elsősorban nem Magyarországot érintik, hanem Ukrajnát vagy Szerbiát, mely országokat a Mol is kiemelt hangsúllyal kezel. Bacsa György szerint a Mol felé nem érkezett az ukrajnai szállítások visszafogására irányuló politikai kérés.

A Mol nem képes holnap leválni az orosz olajról

Kérdés, hogy az olajtársaság holnap képes lenne-e átállni nem orosz olaj feldolgozására, ez ugyanis a kapacitás 20-30 százalékos csökkenését hozná maga után. Az átálláshoz új üzemekre, keverőegységekre lenne szükség, de emellett logisztikai problémák is felmerülhetnek. A Janaf és a Mol vitája kapcsán Bacsa György azt emelte ki, hogy a magyar olajtársaság sérelmezte a horvát vezetékes társaság árképzését, miután az a háború kitörése után négyszeresére emelte az árait.

Az Adria-vezetékről szóló vita valójában három vita, egy politikai, egy kereskedelmi és egy technika vita együttesen.

Bacsa szerint nem jelenthető ki, hogy a vezeték képes teljes kapacitáson tartósan üzemelni, a szükséges vizsgálatok eredménye is csak később érkezhet meg a horvát oldalról. Azonban a Mol nem szeretne egyoldalú függésbe kerülni, ami nem egyedi, hiszen más országokban is hasonlóan gondolkoznak az olajtársaságok. Példaként hozta fel a szerb NIS-t, melyet jelenleg csak a Janaf vezetéke képes ellátni, ezért akarnak létrehozni szerb–magyar határkeresztező vezetéket is.