Moldova után újabb ország államosítaná a Lukoilt, hogy elkerüljék a legrosszabb forgatókönyvet
Románia energiaügyi minisztere, Bogdan Ivan bejelentette, hogy Bukarest kész állami irányítás alá venni a Lukoil romániai érdekeltségeit, hogy megvédje az ország energiaellátását, és egyúttal megfeleljen az Egyesült Államok által bevezetett szankcióknak. Az orosz olajvállalat ellen hozott amerikai intézkedések november 21-én lépnek életbe, és a kormány szerint most a legfontosabb a finomítói kapacitások és az üzemanyag-ellátás stabilitásának megőrzése.
A miniszter közölte, hogy Románia nem kér halasztást a határidőre , és támogatja a Washington által kezdeményezett intézkedések európai szintű végrehajtását. „Teljes mértékben támogatom az Egyesült Államok által indított szankciók alkalmazását az Európai Unió egészében” – fogalmazott Bogdan Ivan, hozzátéve, hogy a minisztérium már dolgozik a szükséges jogszabályokon, melyek lehetővé teszik a Petrotel finomító és a töltőállomás-hálózat működésének fenntartását.
A Lukoil jelenleg 320 benzinkutat üzemeltet Romániában, emellett a Petrotel finomítót is működteti, amely a román üzemanyagpiac mintegy egynegyedét látja el.
A vállalat emellett kutatási jogokat is birtokol a Fekete-tenger román szektorában. A cég az orosz energiaszektor egyik legnagyobb szereplője, így az amerikai szankciók érzékenyen érintik Moszkva bevételeit.
A román kormány szerint a Lukoil működése olyan jelentős a helyi energiapiacon, hogy bármilyen fennakadás azonnal ellátási problémákat okozhatna. Éppen ezért Bukarest célja, hogy az infrastruktúra működését állami garanciával biztosítsa, miközben a vállalat már nem maradhat orosz tulajdonban a szankciók hatálybalépése után.
Az amerikai szankciók miatt kényszerülnek ilyen lépésre
A Lukoil a Rosznyefttyel együtt az új amerikai szankciócsomag célpontja, melyet az ukrajnai háború finanszírozásának korlátozására vezettek be. A washingtoni intézkedések célja, hogy visszaszorítsák az orosz olajból származó állami bevételeket, melyek Kijev szerint továbbra is jelentős forrást biztosítanak a háborús kiadásokhoz.
Bogdan Ivan hangsúlyozta:
Románia nem csak politikai, hanem energetikai szempontból is elkötelezett a szankciók betartása mellett.
„A célunk kettős: fenntartani az ellátás biztonságát, miközben Románia maradéktalanul eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek” – mondta a miniszter.
A román kormány egyelőre nem közölte, mely Lukoil-eszközöket venné állami irányítás alá, és milyen formában történne a tulajdonátrendezés. A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a Petrotel finomító és az üzemanyag-elosztási hálózat ideiglenesen állami felügyelet alá kerül, amíg a szankciók hatálya tisztázódik.
Hasonló forgatókönyv körvonalazódik Moldovában is, ahol a Lukoil az egyetlen üzemanyagraktár és repülőgép-tankoló bázis tulajdonosa. Emiatt november 21-től súlyos ellátási gondokra számítanak, ha nem sikerül megoldást találni a helyzetre.
A Lukoil egyesével vadászhat vevőket a külföldi eszközeire
Miután a Gunvor visszalépett, az orosz olajóriás, a Lukoil most részletekben adhatja el külföldi eszközeit, a legegyszerűbben a meglévő projektpartnereknek – vélik az orosz TASZSZ hírügynökség által megkérdezett szakértők. A vagyontárgyak értékét körülbelül 12 milliárd dollárra becsülik, de nem zárják ki a jelentős árengedményt sem egy gyors üzletkötés esetén.
A Lukoilnak mostantól jövedelmezőbb külön értékesíteni az eszközeit, de nem kell elsietnie a megállapodásokat Kirill Bahtyin, a BCS World of Investments orosz részvényközpontjának vezetője szerint. Azért nem kell sietnie, mert november 21. előtt már egyébként is lehetetlen bármilyen eszközt elfogadható áron eladnia. Esélyes továbbá, hogy a vevő meg akarja védeni magát a további kockázatoktól, ezért
az ügylethez meg akarja szerezni az amerikai pénzügyminisztérium jóváhagyását.
Mivel pedig a külföldi eszközök értéke és szinergiája változó a lehetséges különböző vevők számára, a társaság megteheti, hogy az eszközöket külön-külön eladva elérje az adott helyzetben lehetséges legmagasabb árat.
A szakértő szerint a Lukoilnak az lenne a legegyszerűbb, ha eladná az eszközöket a jelenlegi partnereinek ezekben a projektekben.