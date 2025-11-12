Moldova után újabb ország államosítaná a Lukoilt, hogy elkerüljék a legrosszabb forgatókönyvet

Románia energiaügyi minisztere, Bogdan Ivan bejelentette, hogy Bukarest kész állami irányítás alá venni a Lukoil romániai érdekeltségeit, hogy megvédje az ország energiaellátását, és egyúttal megfeleljen az Egyesült Államok által bevezetett szankcióknak. Az orosz olajvállalat ellen hozott amerikai intézkedések november 21-én lépnek életbe, és a kormány szerint most a legfontosabb a finomítói kapacitások és az üzemanyag-ellátás stabilitásának megőrzése.

Moldova után Románia is államosítaná a Lukoilt, hogy elkerüljék a legrosszabb forgatókönyvet / Fotó: Popescu – Valceanu Marius

A miniszter közölte, hogy Románia nem kér halasztást a határidőre , és támogatja a Washington által kezdeményezett intézkedések európai szintű végrehajtását. „Teljes mértékben támogatom az Egyesült Államok által indított szankciók alkalmazását az Európai Unió egészében” – fogalmazott Bogdan Ivan, hozzátéve, hogy a minisztérium már dolgozik a szükséges jogszabályokon, melyek lehetővé teszik a Petrotel finomító és a töltőállomás-hálózat működésének fenntartását.

A Lukoil jelenleg 320 benzinkutat üzemeltet Romániában, emellett a Petrotel finomítót is működteti, amely a román üzemanyagpiac mintegy egynegyedét látja el.

A vállalat emellett kutatási jogokat is birtokol a Fekete-tenger román szektorában. A cég az orosz energiaszektor egyik legnagyobb szereplője, így az amerikai szankciók érzékenyen érintik Moszkva bevételeit.

A román kormány szerint a Lukoil működése olyan jelentős a helyi energiapiacon, hogy bármilyen fennakadás azonnal ellátási problémákat okozhatna. Éppen ezért Bukarest célja, hogy az infrastruktúra működését állami garanciával biztosítsa, miközben a vállalat már nem maradhat orosz tulajdonban a szankciók hatálybalépése után.

Az amerikai szankciók miatt kényszerülnek ilyen lépésre

A Lukoil a Rosznyefttyel együtt az új amerikai szankciócsomag célpontja, melyet az ukrajnai háború finanszírozásának korlátozására vezettek be. A washingtoni intézkedések célja, hogy visszaszorítsák az orosz olajból származó állami bevételeket, melyek Kijev szerint továbbra is jelentős forrást biztosítanak a háborús kiadásokhoz.

Bogdan Ivan hangsúlyozta:

Románia nem csak politikai, hanem energetikai szempontból is elkötelezett a szankciók betartása mellett.

„A célunk kettős: fenntartani az ellátás biztonságát, miközben Románia maradéktalanul eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek” – mondta a miniszter.