Madárinfluenza-pánik: több millió szárnyast öltek le – széles körű korlátozásokat rendeltek el

A madárinfluenza terjedése miatt 1200 településen rendeltek el korlátozó intézkedéseket Spanyolországban hétfőn. A spanyol mezőgazdasági minisztérium rendelkezése a fertőzésveszély szempontjából kiemelt kockázatú területeket érinti, melyek főként a vadon élő madarak főbb vándorlási folyosói és a tengerpart mentén koncentrálódnak, leginkább Andalúziában, Valenciában és Katalóniában.

Madárinfluenza-pánik Spanyolországban: több millió szárnyast öltek le – széles körű korlátozásokat rendeltek el / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A kijelölt településeken a baromfiállományt el kell különíteni zárt térben, ahol ez nem lehetséges, ott madárháló használata az előírás, hogy megakadályozzák a vadon élő madarak bejutását. Az itatáshoz tilos olyan vízforrás használata, melyhez vadmadarak is hozzáférhetnek, kivéve, ha az speciális vírusölő eljárással kezelik.

A szaktárca emellett megtiltotta a baromfifélék jelenlétét az állatgyűjtő állomásokon,

valamint az állatkiállításokon és bemutatókon is, hacsak az illetékes hatóság arra nem ad külön engedélyt előzetes kockázatelemzés alapján.

Javasolja továbbá az ország egészén a baromfitelepek biológiai biztonságának, vagyis a higiéniás intézkedések megerősítését, a megfigyelés fokozását és a feltételezett betegségek mielőbbi bejelentését.

Spanyolországban július óta 14 aktív fertőzési fókuszt észleltek, és az elmúlt hónapokban mintegy 2 millió háziszárnyast öltek le védekezésként. A spanyol fogyasztóvédelmi szövetség (ASESCON) hétfőn közleményben kérte a csirkehús és a tojás általános forgalmi adójának csökkentését az áremelkedések ellensúlyozása érdekében.

Magyarország sem teljesen mentes a madárinfluenzától

A katasztrofális kimenetelű madárinfluenza-járvány miatt az Európai Unió egyre több tagállamában teszi kötelezővé a baromfi zárt tartását, hogy ne terjedhessen a fertőzés a vadmadarakról. A nagyon fertőző madárinfluenza miatt több százmillió szárnyast kellett elpusztítani az elmúlt években, a fertőzés az Egyesült Államokban átterjedt a tejelő tehenekre is. A járvány zavarokat okoz az ellátási láncban, és hozzájárul az élelmiszerárak emelkedéséhez.

A mostani szezonban az EU 27 tagállamából 15-ből jelentettek fertőzést, köztük Magyarországról, ahol október végén

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, egy pecsenyekacsa-tartó gazdaságban igazolta a Nébih a magas patogenitású madárinfluenza-vírus jelenlétét.

A járvány általában ősszel tetőzik a vándormadarak miatt, ez tehát normális, az viszont nem, hogy a tavalyi 189-hez képest idén eddig már 688 gócot találtak.