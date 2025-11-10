Újra terjeszkedik a Mol, ezúttal a határon túlon: egy temesvári gázcéget sikerült felvásárolniuk

A Mol csoport hivatalosan is megerősítette, hogy felvásárolta a temesvári Sistemgas Kft.-t, mely cseppfolyósított gáz (LPG) nagykereskedelmével foglalkozik. A tranzakcióról korábban a román Profit.ro gazdasági portál számolt be saját értesülései alapján. A Mol közlése szerint az akvizíció illeszkedik a vállalat hosszú távú regionális stratégiájába, és erősíti a cégcsoport jelenlétét az LPG-piacon.

Újra terjeszkedik a Mol, ezúttal a határon túlon: egy temesvári gázcéget sikerült felvásárolnia / Fotó: Gabriel Preda RO

„Megerősítjük a felvásárlás tényét, ami illeszkedik a Mol csoport stratégiájához, erősíti piaci pozíciónkat, és lehetővé teszi, hogy a régióban rugalmasan szolgáljuk ki vevőinket minőségi PB-gáz-termékekkel” – közölte a társaság a Krónikának adott válaszában. A Mol LPG Europe Kft. a Sistemgas Kft. teljes részvénypakettjét megvásárolta a temesvári társaság korábbi tulajdonosaitól – egy román állampolgártól, Armand-Amedeo Alexandrutól, valamint négy olasz részvényestől, Amedeo, Federico, Patrizia és Mirca Requalétól.

Az átvétel után a Mol csoport a romániai LPG-üzletág vezetőjét, Gáspár Leventét nevezte ki a Sistemgas új ügyvezetőjévé.

Az 1994-ben alapított Sistemgas az elmúlt három évtizedben a nyugat-romániai LPG-kereskedelem egyik fontos szereplőjévé vált. A cég saját temesvári lerakattal és tartálykocsiflottával rendelkezik, emellett LPG- és földgázlétesítmények tervezésével és kivitelezésével is foglalkozik. A Termene.ro cégadatbázis adatai szerint a vállalat 2023-ban több mint 15,3 millió lej bevételt ért el, ugyanakkor 1 millió lejes veszteséggel zárta az évet, 23 alkalmazottal működve.

A felvásárlással a Mol csoport egy olyan piaci szereplőt integrál, mely jól illeszkedik a vállalat romániai hálózatába. A Mol Románia – mely immár harminc éve van jelen a helyi piacon – az ország egyik legjelentősebb olajipari vállalatává nőtte ki magát. A cég 236 töltőállomást üzemeltet országos szinten, két üzemanyagraktárral Mezőtelegden és Giurgiuban, valamint egy LPG-terminállal Mezőtelegden.

A Mol Románia székhelye Kolozsváron található, emellett Bukarestben és Aradon is működtet irodákat. A vállalat 278 munkavállalót foglalkoztat, és az elmúlt években az alternatív energia területén is aktív szereplővé vált:

41 töltőállomáson épített ki Mol Plugee elektromosautó-töltőpontokat,

melyek összesen 96 jármű egyidejű töltését teszik lehetővé.

A Sistemgas felvásárlása jól illusztrálja a Mol csoport régiós terjeszkedési stratégiáját, mely a hagyományos olaj- és gázipari tevékenységek mellett a cseppfolyósított gáz és a mobilitási szolgáltatások fejlesztésére is kiterjed. A mostani akvizícióval a magyar olajvállalat tovább erősítheti pozícióját a délkelet-európai LPG-piacon, miközben Románia a csoport számára továbbra is az egyik legfontosabb növekedési térség marad.