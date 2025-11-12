Több mint húsz évvel azután, hogy egy amerikai GPS-zavar miatt napokra lebénult egy kínai teherhajó, Kína immár saját globális navigációs hálózattal uralja a műholdas helymeghatározás piacát. A BeiDou (magyarul: Nagy Medve) rendszer mára 64 egységből álló műholdrendszer, melyet naponta több mint ezermilliárd alkalommal használnak – és nemcsak Kínában. Az elmúlt hónapokban a program a technológiai függetlenség szimbólumává vált, miközben Peking egyre nyíltabban formálja a világűr és a sarkvidék geopolitikai jövőjét.

A műholdrendszer, amely szuperhatalommá teszi Kínát – az űrtől az Északi-sarkig leválthatják az amerikai és európai rendszereket / Fotó: Kuj Csün-peng

A kínai műholdas navigáció története a 90-es évek elején kezdődött, a Jinhe-incidenssel. 1993-ban az Egyesült Államok azzal vádolta meg Kínát, hogy vegyi fegyvereket szállít Iránba, és emiatt blokkolta a hajó GPS-jelét. A kínai teherhajó hetekig hánykolódott a tengeren, és csak ekkor vált nyilvánvalóvá Peking számára, mennyire kiszolgáltatott a nyugati technológiának.

Kína 2003-ban az Európai Unió Galileo-projektjéhez akart csatlakozni, 230 millió eurót ajánlva fel a közös fejlesztésre, de a partnerség rövid életű volt: Európa biztonsági aggályok miatt négy év után gyakorlatilag kizárta Pekinget a hozzáférésből. A válasz azonnal érkezett – Kína önálló rendszert kezdett építeni.

BeiDou: a kínai válasz a GPS-re

2025-re a BeiDou a világ egyik legfejlettebb műholdas helymeghatározó rendszere lett. A Kínai Állami Űrügynökség adatai szerint az elmúlt évben a BeiDou iparági indexe 10,3 százalékkal nőtt, és a rendszer már 99 százalékos lefedettséget biztosít az ország teljes területén, beleértve a vidéki úthálózatokat is.

A BeiDou immár több mint 200 országban érhető el, és nemcsak a civil felhasználók, hanem logisztikai, mezőgazdasági, katonai és katasztrófaelhárítási célokra is alkalmazzák.

A kínai kommunikációs minisztérium szerint 2025 végéig több mint 400 millió eszköz – okostelefonok, drónok, járművek – használja a BeiDou-jeleket valamilyen formában. A rendszer nemcsak a GPS alternatívája, hanem stratégiai eszköz is: lehetővé teszi, hogy Kína bármikor függetlenül működjön a nyugati hálózatoktól, akár katonai konfliktus idején is.