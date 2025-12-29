Ausztriába ingázó magyarok, figyelem! Januártól nagyon megdrágul a beutazás – az osztrákok megemelik az autópálya-matrica és a vonatjegy árát

A több útra szóló jegyek és az egyszeri utazásra szóló díjak 2026 januárjától módosulnak Ausztria bizonyos autópálya-szakaszain – közölte az Asfinag.

Sokkal drágább lesz Ausztria autópályáin és vonatain ingázni 2026-ban az Asfinag jelentése szerint / Fotó: Barat Roland / Shutterstock

A matricás autópálya-vignetta, amely utoljára tűzpiros színben jelenik meg, 2026 végére teljesen digitálisra vált. Ennek és digitális verziójának összege 2026-ban 106,80 euró lesz – közölte a Volksgruppen.

A közlekedésbiztonság érdekében 2026 májusától új szabályok jönnek az e-rollerekre és e-kerékpárokra is:

kötelező lesz a bukósisak,

az e-rollereknél 0,5 ezrelékes alkohollimit lép életbe,

és a járműveket irányjelzővel, valamint csengővel kell felszerelni.

A kormány szerint ezek a 2021 óta először végrehajtott módosítások a biztonságot növelik és a környezetvédelmet szolgálják.

Így változnak az Ausztria bizonyos útszakaszait érintő árak

Több útra szóló jegyek (Mehrfahrtenkarte):

A 9-es Pyhrn autópálya: 80 euró (korábban 77,50 euró)

10-es Tauern autópálya: 90 euró (korábban 87 euró)

A13 Brenner autópálya: 75 euró (korábban 72 euró)

S 16 Arlberg gyorsforgalmi út: 78 euró (korábban 75 euró)

Egyszeri utazásokra vonatkozóan (Einzelfahrten):

A 9 Gleinalm: 12 euró (korábban 11,50 euró)

A 9 Bosruck: 7 euró (ugyanaz az ár, mint 2025-ben)

A 10 Tauern/Katschberg: 15 euró (korábban 14,50 euró)

13 Brenner: 12,50 euró (korábban 12 euró)

S 16 Arlberg: 13 euró (korábban 12,50 euró)

A 11 Karawanken: 9 euró (korábban 8,80 euró)

Vezető osztrák közlekedési vállalat cargocége került magyar kézbe, máris átnevezték – most jön még csak a nagy bevásárlás

A vonat sem lesz olcsóbb megoldás

A KlimaTicket Ö Classic ára január 1-jétől 1400 euróra emelkedik, a Jugend/Spezial/Senior jegy 1050 euró lesz. Megdrágul a VOR KlimaTicket MetropolRegion is, amely Bécs, Alsó-Ausztria és Burgenland tartományban érhető el: a teljes árú változat jövőre 1000 euróba is kerülhet.

Diákoknak és nyugdíjasoknak ez 700 euróra emelkedik.

Tömegközlekedésen érvényes jegy nélküli utazásért a pótdíj legfeljebb 185 euróra nő.

Ha valakinek jár a kis vagy nagy ingázói átalány (Pendlerpauschale), akkor az adójából pluszban levonják a Pendlereurót is. Ennek összege 2026-tól évi 6 euró kilométerenként, az otthon és a munkahely közötti egy irányban mért távolság alapján (2025-ben ez még 2 euró volt).