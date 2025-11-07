Deviza
EUR/HUF384.32 -0.46% USD/HUF332.23 -0.63% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF412.88 -0.45% PLN/HUF90.65 -0.23% RON/HUF75.57 -0.46% CZK/HUF15.82 -0.33% EUR/HUF384.32 -0.46% USD/HUF332.23 -0.63% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF412.88 -0.45% PLN/HUF90.65 -0.23% RON/HUF75.57 -0.46% CZK/HUF15.82 -0.33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,306.66 +0.35% MTELEKOM1,780 -0.56% MOL2,920 +0.55% OTP32,470 +0.09% RICHTER9,850 -0.51% OPUS538 -0.74% ANY7,000 +0.29% AUTOWALLIS153.5 -0.32% WABERERS5,500 +1.85% BUMIX10,463.27 +2.48% CETOP3,684.84 -0.27% CETOP NTR2,303.63 -0.27% BUX107,306.66 +0.35% MTELEKOM1,780 -0.56% MOL2,920 +0.55% OTP32,470 +0.09% RICHTER9,850 -0.51% OPUS538 -0.74% ANY7,000 +0.29% AUTOWALLIS153.5 -0.32% WABERERS5,500 +1.85% BUMIX10,463.27 +2.48% CETOP3,684.84 -0.27% CETOP NTR2,303.63 -0.27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fűtésszámla
Németország
orosz
norvég
rezsi
gázár

Csak most esik le a németeknek, hogy átverték őket: elvették tőlük az orosz gázt, norvégot kapnak helyette – alig hiszik el, mennyibe kerül a fűtés

Mióta Németország levált az orosz gázról, brutálisan megemelkedett a fűtés díja. Nem csoda, a németek most norvég gázért fizetnek orosz helyett.
Andor Attila
2025.11.07, 19:21
Frissítve: 2025.11.07, 19:27

Németország az ukrajnai háború kezdete után hagyott fel az orosz nyersanyagok használatával, addig Oroszország kulcsfontosságú beszállítója volt. Ekkortól tehát a helyzet megváltozott, az átárazódás elindult: ma a 2021-es árakhoz képest átlagosan 82 százalékkal fizetnek többet a gázért a háztartások.

Némeország, rezsi, gázár, fűtés
Németország: brutális fűtésszámlákkal szembesülnek, orosz helyett norvég gázt fizetnek / Fotó: Máthé Daniella

A német ingatlankezelők szövetsége szerint idén átlagosan egy 70 négyzetméteres lakás gázfűtése évi 1180 euróba kerül, ami még az előző évhez képest is 15 százalékkal több – írja az Euronews.

A Techem cég szerint, amely 100 ezer lakóépület adatait elemezte, a fűtési költségek az elmúlt négy évben rekordmagasságot értek el, 2021 óta összesen 82 százalékkal emelkedtek. Ezt megerősíti a 42 éves, Berlinben élő Fernando példája is: havi fűtésszámlája 140 euróról 390 euróra emelkedett, ami átlagosan évi 30 százalékos növekedést jelent.

Németországban a fűtést jellemzően a bérleti díj tartalmazza egy havi átalány formájában, amelyet az év végén kiigazítanak. Ez a rendszer kellemetlen meglepetéseket okozott sok bérlőnek, akik egyre magasabb elszámolószámlákkal szembesülnek.

Németország: orosz helyett norvég gáz

Az Eurostat adatai szerint a német háztartások 1 százaléka ma a jövedelmének több mint 40 százalékát költi lakhatásra. Ez  öt százalékponttal magasabb az európai átlagnál, és csak Dánia előzi meg az ebben az arányban rangsorolt ​​országokat.

A fűtési költségek emelkedése nagyrészt Németország kényszerű energiaszállító-váltásából fakad. Az ukrajnai háború előtt Oroszország biztosította Németország gázimportjának 55 százalékát, csővezetékeken keresztül, ami stabil és olcsó szállítást biztosított.

Andreas Fischer, a Német Gazdasági Intézet (IW) energiaügyi közgazdásza szerint „a gáz is drágább lett, de a szállítás ára is kilőtt”.
Napjainkban Norvégiából vásárolja Németország a szükséges gáz csaknem felét, ezt követi Hollandia (25 százalék) és Belgium (18 százalék). Ugyanakkor ma a gáz cseppfolyós formában (LNG) érkezik hajókon, ami jóval drágább szállítási mód, mint a csővezetékek használata.

Fischer továbbra is pesszimista a közeljövőt illetően, nem számít arra, hogy rövid távon olcsóbb lesz a fűtés Németországban, annak ellenére, hogy a kormány erőfeszítéseket tesz a megújuló energiaforrások fellendítésére. A német háztartások többsége továbbra is gázra támaszkodik fűtés szempontjából, így kiszolgáltatottak a globális gázárak ingadozásának.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu