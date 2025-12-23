Bevállalják a nagyobb hiteleket a fiatalok: az átlagosan félmilliós fizetésükből közel 40 százalék is mehet törlesztőre
Az Otthon Start program első száz napjának számai már alkalmasak arra, hogy kirajzolódjanak a támogatott hitel valódi hatásai. A bankok mintegy 15 ezer szerződést kötöttek meg, és hasonló nagyságrendű igénylés lehet még folyamatban, a szerződött összeg pedig megközelíti az 500 milliárd forintot – írja a Bankmonitor. A konstrukció nemcsak keresletet generált, hanem láthatóan át is formálta a hitelfelvevők viselkedését.
Magasabb hitelösszeg, magasabb havi teher
Az Otthon Start keretében átlagosan 34 millió forint hitelt vesznek fel az igénylők, jellemzően 21,5 éves futamidővel. A fix, évi 3 százalékos kamat mellett ez közel 179 ezer forintos havi törlesztőrészletet jelent. Ezzel szemben 2025 augusztusában a használt lakás vásárlására felvett piaci lakáshitelek átlagos összege 19,8 millió forint volt 19,4 éves futamidővel.
Egy 7 százalékos kamat mellett ez mintegy 156 ezer forintos havi terhet jelentett. Az eltérés alapján az Otthon Start igénylők átlagosan közel 15 százalékkal magasabb törlesztőt vállalnak.
Miért vállalnak többet az adósok?
A statisztikák mögött több, egymást erősítő magyarázat is meghúzódhat:
- sok fiatal hajlandó nagyobb arányban leterhelni a jövedelmét, attól tartva, hogy később még nehezebb lesz lakáshoz jutni,
- a program indulásakor felülreprezentáltak lehettek a magasabb jövedelmű igénylők,
- az alacsony kamatszint befektetési célú vásárlásokat is ösztönözhetett.
A számok azt mutatják, hogy a kedvező kamat nem feltétlenül alacsonyabb havi terhet, hanem nagyobb hitelvállalást eredményezett.
Mennyire feszülnek a jövedelmek?
A 30–39 éves korosztály 2025 első három negyedévében átlagosan nettó 492 ezer forintos jövedelemmel rendelkezett.
Ebből a korábbi piaci hitel törlesztője nagyjából 32 százalékot vitt el, míg az Otthon Start esetében ez az arány már meghaladja a 36 százalékot.
A különbség érezhető, de még a szabályozói korlátok alatt marad. Fontos tényező az is, hogy az igénylők közel fele házas, és az esetek mintegy 8 százalékában a szülőt is bevonják adóstársnak, ami több jövedelemre osztja szét a havi terhet. Rendszerszintű kockázatra egyelőre nem utalnak az adatok, de a magasabb törlesztő tartós jövedelmi bizonytalanság mellett már érzékenyebbé teheti a háztartásokat.
Valóban a fiatalok programja
Az Otthon Start igénylőinek átlagéletkora 34 év, az adósok 80 százaléka 40 év alatti. Ez jóval fiatalabb összetételt mutat, mint a teljes lakáshitelpiac, ahol 2025 első felében az igénylők medián életkora 38 év volt. A támogatott konstrukció így egyértelműen az első lakásukat megszerző fiatalokat mozgósította.
Otthon Start: nagyobb hitel, nagyobb felelősség
Az Otthon Start program érdemben növelte a hitelkeresletet, és sokan a magasabb havi törlesztő vállalásától sem riadnak vissza a kedvező feltételekért. A lehetőség ugyanakkor felelős döntést igényel: a hosszú futamidő miatt különösen fontos, hogy a törlesztés tartósan is illeszkedjen az adósok jövedelmi helyzetéhez.