Németroszág 20 darab Airbus harci helikoptert vásárol - milliárdokat költenek védelemre

Az Airbus-szerződés értéke nagyjából 1 milliárd euró, de további eszközök beszerzését is megszavazhatják a képviselők. Októberben az alsóház, vagyis a Bundestag 18 védelmi megállapodást hagyott jóvá, amelyek értéke meghaladja a 14 milliárd eurót.
VG
2025.11.08, 17:03

A német parlament több mint 3 milliárd euró értékben tervez védelmi felszerelések beszerzését jóváhagyni egy nagyszabású katonai felfuttatási program részeként, amely magában foglalja az Airbus SE 20 könnyű harci helikopterének beszerzését - áll egy kormányzati dokumentumban a Bloomberg hírügynökség szrint.

Aircraft Displays At Singapore Airshow
Fotó: SeongJoon Cho

A védelmi megállapodások listáját a törvényhozók várhatóan szerdán zárt ajtók mögötti ülésen hagynak jóvá. A dokumentum szerint 100 000 éjjellátó készüléket is tartalmaz a Hensoldt AG-től és a Theon Internationaltól, egy nagyjából 1 milliárd eurós szerződés keretében. A védelmi minisztérium pedig további, a Diehl által gyártott IRIS-T SLM légvédelmi irányított rakéták 1,2 milliárd euró értékű vásárlásának jóváhagyását kéri.  

Oroszország ukrajnai invázióját követően Friedrich Merz kancellár koalíciója jelentős erőfeszítéseket tett a német fegyveres erők modernizálására, több százmilliárd eurót fordítva a védelmi készültség megerősítésére. Az Airbus-szerződés értéke nagyjából 1 milliárd euró.

Októberben az alsóház, vagyis a Bundestag 18 védelmi megállapodást hagyott jóvá, amelyek értéke meghaladja a 14 milliárd eurót, és várhatóan további tucatnyi nagyszabású vásárlásról állapodnak meg az év vége előtt.


 

