Most döntenek az oroszok a magyarokról: óriási olajüzlet a láthatáron – az arabokkal harcolhat a Mol

Továbbra is éles a verseny a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) megszerzéséért. Aleksandar Vucic szerb elnök csütörtökön kijelentette, hogy három olyan partnerről tud, akikkel az oroszok tárgyalnak a NIS-ben lévő részesedésük eladásáról. A szerb államfő bízik abban, hogy az üzletet hamarosan sikerül lezárniuk.

Hamarosan új tulajdonosa lesz a NIS-nek / Fotó: Ivan Milutinovic / Reuters

„Három partnerről tudok, akikkel tárgyalnak. Hogy végül megkötik-e az üzletet valakivel, az még a jövő zenéje. De remélem, hogy igen, mert minél hamarabb megkötik az üzletet, annál jobb. Mi már elfogadtunk és aláírtunk mindent, amit kértek” – idézte Vucicot az N1info szerb hírportál.

A politikus cáfolta azokat a híreket, miszerint szerb állami támogatást kapna a vevő. Vucic szerint ha valaki megveszi, akkor a saját pénzéből fogja átvenni, nem Belgrád pénzéből. Szerbia ugyanis az elővételi jogát sem tudja érvényesíteni, ami kisebbségi partnerként megilleti, mert az oroszok arra hivatkoztak, hogy ez nem önkéntes, hanem kényszerű eladás, ezért annak adják el, akinek akarják.

A NIS 56 százalékban egy orosz állami tulajdonú vállalat tulajdonában van.

A Nedeljnik szerb hírportál értesülései szerint az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalata, az Abu Dhabi székhelyű ADNOC a legesélyesebb az orosz tulajdonrész megszerzésére. Ezt az információt egy névtelenül nyilatkozó belső forrás is megerősítette a lapnak.

Az ADNOC elnöke, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a hírek szerint nemcsak jó kapcsolatot ápol Aleksandar Vuciccsal, hanem a szerb elnök kérte fel őt, hogy vásárolja meg az oroszok 56 százalékos részesedését a NIS-ben.

Kezdetben az orosz fél csaknem háromszor akkorára becsülte a NIS értéket, mint az ADNOC értékelése. Ez első ránézésre leküzdhetetlen akadálynak tűnt, de az ezzel kapcsolatos álláspontok később közelebb kerültek egymáshoz, és a hírek szerint ez nem lesz akadálya az esetleges megállapodásnak.

A tranzakciót az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának, valamint a szankciókért felelős irodának, az OFAC-nak is jóvá kell hagynia.

A SeeBiz szerb hírportál értesülései szerint a lehetséges vevők között egy ázsiai országot emlegetnek, amely szinte biztosan az Egyesült Arab Emírségek. Beszámoltak egy lehetséges európai vevőről is, ami a Mol. A lap szerint egy amerikai olajcég is versenyben van még, azonban őt tartják a legkevésbé valószínű vevőnek.