Ennyi volt a béke? Amerika máris tiltást vezet be Kínára: nem kaphatják meg a legmodernebb csipeket – a Blackwell tíz évvel jár a világ előtt

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Nvidia legújabb mesterséges intelligencia (MI) csipjeit, a Blackwell-sorozatot kizárólag amerikai vállalatoknak engedné értékesíteni, Kína és más országok nem juthatnának hozzá a legfejlettebb technológiához.

Fotó: CFoto via AFP

Az elnök hangsúlyozta, hogy a Blackwell-technológia tíz évvel előzi meg a versenytársakat, ezért kívánja korlátozni az exportját. A döntés célja az Egyesült Államok technológiai fölényének megőrzése. Trump ugyanakkor nem zárta ki, hogy Kína egy egyszerűbb változathoz hozzáférhessen, de a legfejlettebb verzió értékesítését kizárta.

Washingtonban egyes republikánus politikusok bírálták annak lehetőségét, hogy akár csökkentett képességű csipek is Kínába kerüljenek. John Moolenaar képviselő szerint ez olyan lenne, mintha Iránnak fegyverminőségű uránt adnának.

Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang korábban azt mondta, hogy a vállalat nem kért exportengedélyt Kínába, mivel Peking egyelőre nem kívánja az Nvidia jelenlétét az országban. Trump elmondása szerint rendszeresen egyeztet a cég vezetőjével.

Az Nvidia az első 5 ezermilliárd dolláros amerikai vállalat

Az Nvidia piaci tőkeértéke október végén elsőként elérte az 5 ezermilliárd dollárt. A 4 ezermilliárd dolláros határt a cég piaci tőkeértéke július elején lépte át. Az Nvidia félvezetőit világszerte széles körben használják mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazások futtatására, és olyan technológiai óriások adatközpontjaiban használják fel őket, mint a Google és a Meta.

Továbbá olyan start-up cégek rendszereit működtetik, mint az OpenAI, a ChatGPT fejlesztője. A cég domináns szerepre tett szert a gyors ütemben növekvő MI-technológiai ágazatban, amit bevételének utóbbi kétévi robbanásszerű növekedése is tükröz.

A tőzsdei befektetők a jelek szerint bíznak a cég piaci dominanciájának a fennmaradásában. Mivel azonban Washington tiltja az Nvidia legerősebb rendszereinek exportját Kínába, Jensen Huang, a cég vezérigazgatója – aki egyébként szoros kapcsolatot ápol a Trump-adminisztrációval – arra figyelmeztette a Fehér Házat, hogy a kínai jelenlét korlátozása egy erős helyi rivális felemelkedéséhez vezethet.