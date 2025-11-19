Szigetet húz fel az Arab-tengeren Pakisztán, Trumpnak csak csettintenie kellett

Ritka módszert alkalmaz a világ ötödik legnépesebb országa olaj- és gáztartalékai kiaknázására: szigetet építenek az Arab-tengeren. Ezt néhány hónappal azután jelentették be, hogy Donald Trump amerikai elnök júliusban egy közösségi médiabeli bejegyzésben érdeklődést mutatott Pakisztán „hatalmas olajtartalékai iránt”. A nonstop olajkutatás a várt eredmény.

Olajkutatás a tengeren: macerás, mikor jön a dagály, de van egy áthidaló módszer, és Pakisztán erre tett / Fotó: Simon Dawson

Az állami tulajdonú Pakistan Petroleum Ltd. (PPL) a tengertől kíván területet nyerni, hogy egy olyan platformot hozzon létre, amely felgyorsítja az olaj- és gázkutatást – erről a Bloomberg adott hírt. Pakisztán jelenleg nincs a világ húsz legnagyobb olajkitermelője között.

Arshad Palekar, a PPL kutatási és alaptevékenység-fejlesztési igazgatója egy iszlámábádi olaj- és gázipari konferencia margóján beszélt a tervről. A mesterséges sziget a déli Szindh tartomány partjaitól 300 kilométerre (190 mérföldre) épül majd. Hat láb, azaz kevesebb mint két méter magas platformot terveznek, ami már biztosítja, hogy a dagály ne szakítsa meg a 24 órás kutatási munkát.

Pakisztán erőfeszítései attól kaptak új lendületet – írja a hírügynökség –, hogy Trump elnök jelezte érdeklődését. A PPL, a Mari Energies Ltd. és a Prime International Oil and Gas Co. kapott offshore kutatási engedélyeket. Ezek pakisztáni cégek, illetve a harmadiknak az Egyesült Királyságban és Luxemburgban is bejegyzett tulajdonosai is vannak.

Olajkutatás amerikai étvágyra, abu-dzabi módra

A Bloomberg még korábban, augusztus végén írta: Pakisztán legmagasabb rangú amerikai diplomáciai képviselője erősítette meg, hogy az amerikai vállalatok „erős érdeklődést” mutatnak a pakisztáni olaj- és gázipar iránt. Előtte Pakisztán petrolkémiai minisztere, Ali Pervaiz Malik Iszlámábádban találkozott is Natalie A. Baker ideiglenes amerikai nagykövettel, az energiaágazatban történő együttműködés erősítése céljából – közölte a minisztérium. Malik elmondta: az amerikai cégekkel folytatott tárgyalások az olajkutatási területekre vonatkozó pályázati kör kapcsán már megkezdődtek.

Az amerikai cégek erős és növekvő érdeklődést mutatnak Pakisztán olaj-, gáz- és ásványianyag-ipara iránt, összhangban Trump elnök elképzelésével — idézte Bakert a minisztériumi közlemény.