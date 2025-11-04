Sörétessel lőtték lábon a medvét: Putyint az egyik legnagyobb szövetségese támadta be durván – eljön a teljes átrendeződés?

A nyugati szankciók új hulláma érezhetően átrendezte a török olajpiacot: az ország legnagyobb finomítói egyre több nem orosz olajat vásárolnak, hogy elkerüljék az Egyesült Államok, az Európai Unió és az Egyesült Királyság korlátozásainak hatásait. A török olajipar lépései az indiai importstratégiához hasonló mintát követnek – ez is mutatja, hogy a Moszkvára nehezedő nyugati nyomás már a legnagyobb partnerországok energiaellátását is átalakítja.

Törökország kihátrál az orosz olaj mögül – Irakból és Kazahsztánból érkeznek az új szállítmányok / Fotó: Anadolu via AFP

A két legfontosabb török finomító, a SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR) és a Tupras jelentősen mérsékelte az orosz olaj felhasználását. A SOCAR, mely az azeri állami olajtársaság leányvállalata, decemberre négy új szállítmányt vásárolt Irakból, Kazahsztánból és más nem orosz termelőktől.

A szállítmányok napi 77–129 ezer hordó közötti mennyiséget tesznek ki,

ami lényeges visszalépés az októberi és szeptemberi adatokhoz képest, amikor a STAR teljes, 210 ezer hordós napi feldolgozási mennyisége szinte kizárólag orosz eredetű volt – számolt be róla a Reuters.

A források szerint a most beszerzett egyik tétel kazah KEBCO-olaj, mely minőségében megegyezik az orosz Urals típusú nyersolajjal, ám hivatalosan nem Oroszországból származik – így megfelel a szankciós szabályoknak. A STAR idén eddig mindössze egy hasonló kazah szállítmányt vásárolt, ami jól mutatja a váltás gyorsaságát.

Még nem váltották le teljesen az orosz olajat

A Tupras, Törökország legnagyobb finomítóvállalata, szintén növeli nem orosz olajvásárlásait, különösen az iraki forrásból származó fajtákét, melyek technikailag hasonlóak az Urals típushoz. A cég két finomítót működtet az országban, és iparági információk szerint az egyiket rövid időn belül teljesen leválasztja az orosz kőolajról, hogy fenntarthassa üzemanyag-exportját az Európai Unió felé, a szankciók megsértése nélkül. A másik üzem viszont egyelőre tovább dolgozik orosz olajjal.

A Tupras már az év elején megkezdte az importforrások diverzifikálását:

első alkalommal vásárolt brazil nyersolajat,

és november elején várja második angolai szállítmányát, egy Mostarda-tételt.

Ezzel párhuzamosan az iraki behozatal is meredeken nőtt: novemberben várhatóan 141 ezer hordó érkezik naponta, szemben az októberi 99 ezerrel és az idei átlagos 80 ezerrel.