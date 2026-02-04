A BMW és a Mercedes visszavág: Magyarországon lehet a német–kínai autóipari háború frontvonala

Magyarország egyelőre csak a hátrányait tapasztalja a világban zajló technológiaváltásnak. Noha az elmúlt években alsó hangon 8-9 ezermilliárd értékű beruházás valósult meg, a GDP már harmadik éve stagnál, miközben a gazdaság korábbi húzóágazatának számító járműipar kvázi tetszhalott. A rengeteg beruházás nem járt együtt minőségi gazdasági fordulattal – egyelőre.

BMW, Mercedes kontra Kína: Magyarország lehet a globális autóipari küzdelem új központja / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A BMW és a Mercedes is visszavág: Magyarországon lehet a német–kínai autóipari háború frontvonala

Mindez azonban nem kizárólag magyar sajátosság, a hazai problémák szorosan összefonódnak Németország gazdasági nehézségeivel: Európa motorja két év recesszió után tavaly is mindössze 0,2 százalékos növekedést tudott felmutatni. A ciklikus visszaesés mögött azonban van egy mélyebb, strukturális gond, a német gazdaság exportra épülő modellje láthatóan kifulladóban van.

Ennek egyik legszemléletesebb terepe az autóipar. A BMW, a Mercedes-Benz és a Volkswagen is tavaly számottevő piaci részesedést veszített Kínában. A BMW az amerikai és európai értékesítések felfutásával részben ellensúlyozni tudta a visszaesést, a Mercedes-Benz globálisan mintegy 10 százalékkal kevesebb autót adott el, mint egy évvel korábban, a kínai piacon pedig egészen döbbenetes, 30 százalék fölötti visszaesést könyvelt el. A legnagyobb kínai jelenléttel bíró Volkswagen tavaly 500-600 ezerrel kevesebb autót értékesített, mint pár évvel ezelőtt. A bizonytalanságot tovább fokozta, hogy sokáig nem lehetett tudni, a Donald Trump által kilátásba helyezett új amerikai vámok milyen mértékben sújtják majd a német gyártókat és új modelljeik piaci esélyeit.

Fontos különbséget tenni a német prémiumgyártók között. Míg a Mercedes és az Audi gigantikus veszteséget könyvel el a technológiai átállás közepette, addig a BMW az elemzők szerint a legstabilabb autóipari szereplő, meglepő módon épp az a vállalat, amely nem tett fel mindent egy lapra az elektromos átállás érdekében. Mindenesetre a mostani helyzetben a Magyarországon is jelen lévő prémiummárkák számára létkérdéssé vált, hogy valamilyen választ adjanak a kínai autóipar agresszív terjeszkedésére vagy az elmúlt években felhalmozódott technológiai hátrányukra.

Úgy tűnik, ez a válasz most kezd kirajzolódni, méghozzá nem máshol, mint Magyarországon. Néhány hónapon belül ugyanis itt készül majd a BMW, a Mercedes és a BYD legújabb modellje is. Azaz hazánk fontos helyszíne lehet a német és kínai autóipar rivalizálásának.

Orbán Viktor miniszterelnök a hatvani DPK-gyűlésen is beszélt az ágazat kilátásairól. „Nagy tétet tettünk rá” – ismerte el a kormányfő, aki szerint lehet érezni, hogy ciklikusság van az autóiparban, a kérdés az, lehet-e stabilizálni a helyzetet. Amellett érvelt, hogy a dolgozóknak nem kell aggódniuk, az ágazatnak van jövője. A magyarországi telephelyek ráadásul a legsikeresebbek, ezért nem kell tartani a bezárásoktól, sőt szerinte a magyar munkások jobbak, versenyképesebbek, mint a külföldi gyárakban dolgozók. Azonban jelezte azt is, hogy a technológiai váltásnak elszenvedői is vagyunk, ugyanis Brüsszel mindent elrontott, amit elronthatott, mert erőszakosan akarta levezényelni, kívülről rákényszerítve az iparági szereplőkre.

Korábban azt gondolta az ember, ha autó, az német. Ennek vége van. Lehet, hogy német

– fogalmazott a kormányfő, majd kiemelte, hogy a debreceni BMW 2026-ra tervezett összes elektromos autóját már eladták, ami bizonyítja, hogy „jó pályán vagyunk”, és ugyanilyen jó hírei vannak más járműgyárakról is.