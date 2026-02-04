A BMW és a Mercedes visszavág: Magyarországon lehet a német–kínai autóipari háború frontvonala
Magyarország egyelőre csak a hátrányait tapasztalja a világban zajló technológiaváltásnak. Noha az elmúlt években alsó hangon 8-9 ezermilliárd értékű beruházás valósult meg, a GDP már harmadik éve stagnál, miközben a gazdaság korábbi húzóágazatának számító járműipar kvázi tetszhalott. A rengeteg beruházás nem járt együtt minőségi gazdasági fordulattal – egyelőre.
Mindez azonban nem kizárólag magyar sajátosság, a hazai problémák szorosan összefonódnak Németország gazdasági nehézségeivel: Európa motorja két év recesszió után tavaly is mindössze 0,2 százalékos növekedést tudott felmutatni. A ciklikus visszaesés mögött azonban van egy mélyebb, strukturális gond, a német gazdaság exportra épülő modellje láthatóan kifulladóban van.
Ennek egyik legszemléletesebb terepe az autóipar. A BMW, a Mercedes-Benz és a Volkswagen is tavaly számottevő piaci részesedést veszített Kínában. A BMW az amerikai és európai értékesítések felfutásával részben ellensúlyozni tudta a visszaesést, a Mercedes-Benz globálisan mintegy 10 százalékkal kevesebb autót adott el, mint egy évvel korábban, a kínai piacon pedig egészen döbbenetes, 30 százalék fölötti visszaesést könyvelt el. A legnagyobb kínai jelenléttel bíró Volkswagen tavaly 500-600 ezerrel kevesebb autót értékesített, mint pár évvel ezelőtt. A bizonytalanságot tovább fokozta, hogy sokáig nem lehetett tudni, a Donald Trump által kilátásba helyezett új amerikai vámok milyen mértékben sújtják majd a német gyártókat és új modelljeik piaci esélyeit.
Fontos különbséget tenni a német prémiumgyártók között. Míg a Mercedes és az Audi gigantikus veszteséget könyvel el a technológiai átállás közepette, addig a BMW az elemzők szerint a legstabilabb autóipari szereplő, meglepő módon épp az a vállalat, amely nem tett fel mindent egy lapra az elektromos átállás érdekében. Mindenesetre a mostani helyzetben a Magyarországon is jelen lévő prémiummárkák számára létkérdéssé vált, hogy valamilyen választ adjanak a kínai autóipar agresszív terjeszkedésére vagy az elmúlt években felhalmozódott technológiai hátrányukra.
Úgy tűnik, ez a válasz most kezd kirajzolódni, méghozzá nem máshol, mint Magyarországon. Néhány hónapon belül ugyanis itt készül majd a BMW, a Mercedes és a BYD legújabb modellje is. Azaz hazánk fontos helyszíne lehet a német és kínai autóipar rivalizálásának.
Orbán Viktor miniszterelnök a hatvani DPK-gyűlésen is beszélt az ágazat kilátásairól. „Nagy tétet tettünk rá” – ismerte el a kormányfő, aki szerint lehet érezni, hogy ciklikusság van az autóiparban, a kérdés az, lehet-e stabilizálni a helyzetet. Amellett érvelt, hogy a dolgozóknak nem kell aggódniuk, az ágazatnak van jövője. A magyarországi telephelyek ráadásul a legsikeresebbek, ezért nem kell tartani a bezárásoktól, sőt szerinte a magyar munkások jobbak, versenyképesebbek, mint a külföldi gyárakban dolgozók. Azonban jelezte azt is, hogy a technológiai váltásnak elszenvedői is vagyunk, ugyanis Brüsszel mindent elrontott, amit elronthatott, mert erőszakosan akarta levezényelni, kívülről rákényszerítve az iparági szereplőkre.
– fogalmazott a kormányfő, majd kiemelte, hogy a debreceni BMW 2026-ra tervezett összes elektromos autóját már eladták, ami bizonyítja, hogy „jó pályán vagyunk”, és ugyanilyen jó hírei vannak más járműgyárakról is.
A nagy német visszatérés: az iX3 és a GLC hozhatja el a fordulatot
Fontos különbség, hogy míg a kínai gyártók elsősorban az alsó és középkategóriákban törnek előre, addig a német prémiummárkák továbbra is más vevői réteget céloznak. Ettől függetlenül a nyomás rajtuk is egyre nagyobb, hiszen már saját hazai piacukon is láthatóan szorulnak vissza, emiatt néha egészen extrém eladási számokat produkálnak a kínai gyártók.
Talán ezér is volt szembetűnő, amikor január közepén a Der Spiegel arról írt: a debreceni BMW-gyárban készülő iX3 iránt Németországban akkora az érdeklődés, hogy a konszern a tervezettnél korábban futtatná fel a gyártást. A modellt szeptemberben mutatták be, a sorozatgyártás pedig október végén indult el Debrecenben. Iparági források szerint az iX3 iránt mind a magán-, mind a flottavásárlók körében meglepően erős a kereslet, ami kimagasló rendelésállományt eredményezett.
Különösen beszédes adat, hogy minden harmadik megrendelő olyan vásárló, aki korábban még nem vezetett BMW-t, miközben a meglévő ügyfelek jelentős része látatlanban rendelte meg az autót – a tesztvezetésekre ugyanis csak márciustól nyílik lehetőség.
Hasonló jelzések érkeznek a Mercedes-Benz háza tájáról is: az elektromos GLC SUV iránti érdeklődés a várakozásokat messze felülmúlja, a rendelésállomány pedig már most az év második feléig kitart.
Várkonyi Gábor autószakértő a müncheni autószalonról úgy fogalmazott: a kínai sajtó egyenesen „nagy német visszatérésként” értékelte a BMW iX3 és a Mercedes GLC bemutatkozását.
A BMW modellje szerinte egyértelműen a világ legfejlettebb technológiájával bír, éppen ott tudott nagyot alkotni a müncheni vállalat, ahol az elmúlt években a német gyártók lemaradtak. Ez azonban nem tántorítja el a BMW-t attól, hogy már most árat emel, a legfrissebb hírek szerint 70 900 euró lesz a modell indulóára.
Magyarországon eközben a Mercedes január 19-én indította el a GLB gyártását, és korábban eldőlt az is, hogy a teljes A-osztály gyártása ide kerül. Ugyanakkor árnyoldalak is vannak: sajtóértesülések szerint a kecskeméti üzemben csak egy műszakban folyik a termelés, ami óvatosságra int.
Kínai hídfőállás Szegeden
A helyzet különös pikantériája, hogy miközben a német prémiumgyártók Magyarországon próbálnak választ adni a kínai kihívásra, addig a kínaiak ugyancsak nálunk építik ki európai hídfőállásukat. A BYD szegedi üzeme lesz a kínaiak első európai gyára, amely lehetővé teszi a számukra, hogy vámokat kikerüljék, így versenyképes áron szolgálják ki az uniós piacot.
A vállalat vezetése szerint a Dolphin Surf modellek sorozatgyártásának előkészületei már a második negyedévben megkezdődhetnek.
Ha lezárul Magyarország történetének egyik legnagyobb, mintegy 4,5 milliárd eurós beruházása, az ország egyszerre ad majd otthont a kínai és a német autóipar csúcstechnológiájának. Ennél is fontosabb azonban, hogy nem csupán prémiummodellek, hanem az alsóbb kategóriákban is nagy keresletnek örvendő személyautók készülhetnek majd idehaza – ami a jelenlegi európai piaci környezetben valódi stratégiai előnyt jelenthet.