A szerbek már rég túl vannak a Budapest-Belgrádon, a háttérben gyorsan összeraktak egy másik gyorsvasutat – drónfelvételek a gigaprojektről
Bár a szerbiai (és a magyarországi) vasútfejlesztések kapcsán a többségnek bizonyára a hamarosan átadásra kerülő Budapest–Belgrád vasútvonal jut eszébe, azonban déli szomszédunknál egy másik nagy horderejű beruházás is zajlik. A 2027-es belgrádi világkiállítás miatt egy nagy infrastrukturális projekt keretében jelentős munkálatok folynak.
A szerb fővárosban egy új városi vasútvonal épül, amely összeköti a Nikola Tesla repülőteret és a Surcin városrészben épülő új nemzeti stadiont a belgrádi főpályaudvarral, ezzel együtt a Budapest–Belgrád vasútvonallal is. A beruházás lényegében a Budapesten készülő ferihegyi gyorsvasútra hasonlít, ahhoz hasonló horderejű közlekedésfejlesztés.
A vadonatúj, 18 kilométer hosszú vasútvonal kétvágányú lesz, és három megállóval és egy állomással fogja kiszolgálni az utasokat.
A munkálatok a Zemun polje állomáson kezdődtek, ahonnan az új vonal elágazik. Ott zajlik az első infrastrukturális projekt megvalósítása. Az ehhez köthető viaduktra még 2025 júliusában adták ki az építési engedélyt. A viadukt lehetővé teszi a meglévő vonal és az új vasútvonal összekötését. A Zemun polje állomáson a már meglévő vasúti vágányokat fogják felhasználni az új vonalhoz való csatlakozáshoz.
A Novosti szerb hírportál bejárta a 2027. május 15. és augusztus 15. között megrendezendő belgrádi világkiállításhoz kapcsolódó, kulcsfontosságú infrastrukturális beruházás teljes szakaszát, és drónfelvételt is készített a vasútvonal építéséről.
Meglepetés: nyilvánosságra hozták a Budapest–Belgrád vasútvonal percre pontos menetrendjét, ezen a napon indulnak meg a vonatok, itt fognak megállni – minden megváltozik a fővárosi közlekedésben
Fontos információk láttak napvilágot a Budapest–Belgrád vasútvonal várható indulásával kapcsolatban. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pénteken Kiskunhalason tartott tájékoztatót a vonallal érintett települések polgármestereinek, ahol részletesen tájékoztatta őket a Budapest–Belgrád vasútvonalon közlekedő Budapest–Kelebia viszonylat járatairól.
Az eseményen bemutatott prezentáció diáiból kiderül a pontos menetrend is:
- Február 27-én 0:00 órakor megszűnik a vágányzár, indul a teherforgalom, kezdetben legfeljebb 100 kilométer per órás sebességgel.
- A teherjáratok üzemeltetési és biztonsági tapasztalatokat szolgáltatnak a várhatóan március 15-én induló személyforgalomhoz.
Mindegyik járat Budapest-Keleti pályaudvarról indul és oda érkezik meg. A vonalon nemzetközi vonatok, gyorsvonatok, személyvonatok és elővárosi vonatok egyaránt közlekednek. Az első három típus kétóránként, az elővárosi járatok pedig óránként közlekednek a tervek szerint.
A prezentációban látszik a megállási rend is:
- A nemzetközi vonatok belföldön csak Kiskunhalason, valamint a határnál állnak meg.
- A személyvonatok minden megállóhelyen megállnak.
- A gyorsvonatok Kiskunhalas, Soltvadkert, Kiskőrös, Szabadszállás és Kunszentmiklós állomásokon állnak meg. Kunszentmiklós és Budapest között minden megállóhelyen megállnak az elővárosi rendszer kiszolgálása érdekében.