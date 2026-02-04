A szerbek már rég túl vannak a Budapest-Belgrádon, a háttérben gyorsan összeraktak egy másik gyorsvasutat – drónfelvételek a gigaprojektről

Bár a szerbiai (és a magyarországi) vasútfejlesztések kapcsán a többségnek bizonyára a hamarosan átadásra kerülő Budapest–Belgrád vasútvonal jut eszébe, azonban déli szomszédunknál egy másik nagy horderejű beruházás is zajlik. A 2027-es belgrádi világkiállítás miatt egy nagy infrastrukturális projekt keretében jelentős munkálatok folynak.

Belgrádban is készül a ferihegyi gyorsvasúthoz hasonló infrastrukturális fejlesztés / Fotó: Andrej Isakovic / AFP

A szerb fővárosban egy új városi vasútvonal épül, amely összeköti a Nikola Tesla repülőteret és a Surcin városrészben épülő új nemzeti stadiont a belgrádi főpályaudvarral, ezzel együtt a Budapest–Belgrád vasútvonallal is. A beruházás lényegében a Budapesten készülő ferihegyi gyorsvasútra hasonlít, ahhoz hasonló horderejű közlekedésfejlesztés.

A vadonatúj, 18 kilométer hosszú vasútvonal kétvágányú lesz, és három megállóval és egy állomással fogja kiszolgálni az utasokat.

A munkálatok a Zemun polje állomáson kezdődtek, ahonnan az új vonal elágazik. Ott zajlik az első infrastrukturális projekt megvalósítása. Az ehhez köthető viaduktra még 2025 júliusában adták ki az építési engedélyt. A viadukt lehetővé teszi a meglévő vonal és az új vasútvonal összekötését. A Zemun polje állomáson a már meglévő vasúti vágányokat fogják felhasználni az új vonalhoz való csatlakozáshoz.

A Novosti szerb hírportál bejárta a 2027. május 15. és augusztus 15. között megrendezendő belgrádi világkiállításhoz kapcsolódó, kulcsfontosságú infrastrukturális beruházás teljes szakaszát, és drónfelvételt is készített a vasútvonal építéséről.

Fontos információk láttak napvilágot a Budapest–Belgrád vasútvonal várható indulásával kapcsolatban. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pénteken Kiskunhalason tartott tájékoztatót a vonallal érintett települések polgármestereinek, ahol részletesen tájékoztatta őket a Budapest–Belgrád vasútvonalon közlekedő Budapest–Kelebia viszonylat járatairól.