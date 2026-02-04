Súlycsökkentésben nincs megállás: az Eli Lilly száguldását tátott szájjal nézi a világ – a dánok karót nyeltek

Dagadhatnak a büszkeségtől az Eli Lilly vezetői, az utóbbi években a súlycsökkentő gyógyszereinek köszönhetően dinamikusan fejlődő amerikai cég pácban hagyta az elemzőket, a negyedik negyedéves gyorsjelentése ugyanis a vártnál sokkal erősebb számokat tartalmazott. A szerdai amerikai piacnyitást megelőzően közzétett sikersztorit 8,5 százalékos erősödéssel reagálta le a részvényárfolyam.

David Ricks, az Eli Lilly vezérigazgatója Ronald Reagan és Robert Kennedy Jr. „előtt” beszél az Ovális Irodában / Fotó: AFP

Ennek köszönhetően az 1000 milliárd dolláros piaci értéket a gyógyszeriparban tavaly először elérő, de onnan visszacsúszó vállalat vissza is tért az álomhatár feletti szintre. Ami nem is csoda, hiszen a társaság negyedéves bevétele 43 százalékkal, 19,29 milliárd dollárra ugrott, míg az adózott nyereség ennél is magasabb lécet vitt át: 50 százalékos bővüléssel 6,64 milliárd dollárra pattant. Az elemzők a bevételnél 7,5, a nyereségnél 13 százalékkal lőttek a valós teljesítmény alá.

Az Eli Lilly bevételének kétharmadát a súlycsökkentők adták

A bivalyerős számok kétségkívül a Mounjaro súlycsökkentő gyógyszerének bombasikerére vezethetők vissza, ez adta a teljes bevétel 38,4 százalékát, ami nem túl egészséges arány egy gyógyszergyártó cég esetében. A másik, hasonló hatású sikerterméke, a Zepbound 22 százalékos részt vállalt a forgalomból, mindkét készítmény bevétele több mint a duplájára nőtt egy év alatt.

A harmadik fő bevételi forrás a Verzenio volt, az áttétes emlőrák kezelésében alkalmazott gyógyszer csak 3 százalékos bővülést, viszont 1,6 milliárd dolláros bevételt hozott a gyártójának.

A Mounjaro eladásaiból 7,4 milliárd dollárt kasszírozott az Eli Lilly a negyedik negyedévben / Fotó: AFP

A Mounjaro 7,4 milliárd dolláros forgalmából egyébként 4,1 milliárd volt az amerikai fogyasztás és 3,3 milliárd az export. Az Eli Lilly az eladott mennyiség növekedésével bőven túl tudta kompenzálni az árcsökkentésből fakadó bevételkiesést. A Lilly egyébként több vasat is tart a tűzben, beszámolójában hét, klinikai fázisban lévő készítményt sorol fel, ezek közül bármelyik felnőhet

a Zepbound és

a Mounjaro

bevételtermelő szintjére, ha a betegség kezelésében bizonyítottan hatásosak, és az FDA gyógyszerforgalmazási engedélyt ad rájuk.