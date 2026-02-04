A bitcoin volt a törvényes fizetőeszköz, de 50 millió dollár utal rá, hogy már az aranyban bízik El Salvador

El Salvador központi pénzintézete, a Banco Central de Reserva közleménye szerint az intézmény újabb 9298 uncia aranyat szerzett be, amivel a teljes aranykészlet 67 403 unciára emelkedett. A jelenlegi piaci árak alapján az aranytartalékok összértéke megközelíti a 350 millió dollárt (mintegy 112 milliárd forintot) – írja az Origo.

Aranyat vásárolt El Salvador jegybankja / Fotó: AFP (illusztráció)

Ez áll El Salvador aranyvásárlása mögött

El Salvador aranybeszerzése érdekes lépés, hiszen korábban a világon elsőként vezették be a bitcoint mint törvényes fizetőeszközt – igaz, tavaly januárban véget ért a kísérlet , azaz bár bitcoinnal bizonyos vásárlások alkalmával továbbra is lehet fizetni, de már nem a kriptovaluta a nemzeti fizetőeszköz.

Úgy tűnik ugyanakkor, hogy a mostani aranyvásárlásban nincs semmi rendkívüli, és az említett körülmény mellett az országban klasszikus értékmegőrzőként tekintenek a nemesfémre. A jegybank közlése szerint az arany „egyetemes, stratégiai tartalékeszköz, amely hozzájárul a hosszú távú pénzügyi stabilitáshoz, és segít megvédeni a gazdaságot a globális piacok szerkezeti átalakulásainak hatásaitól”.

Azért a bitcoinnak sem fordítottak teljesen hátat: a tartalékok további erősítéseként az El Salvador-i kormány bejelentette, hogy újabb bitcoint is vásárolt. Az Arkham adatai szerint El Salvador jelenleg 7547 bitcoinnal rendelkezik, amelyek piaci értéke megközelíti a 620 millió dollárt, de a beszerzések a cikkünk készítése előtti napon is folytatódtak.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.