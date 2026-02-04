Véget érhet a háború, de a NATO nem megy sehová: felháborító ígéreteket tett a főtitkár Kijevben – ez a „békebeli" Ukrajna-forgatókönyv

Mark Rutte NATO-főtitkár Kijevben, az ukrán parlament előtt egyértelművé tette: a katonai szövetség hosszú távon is Ukrajna mellett áll. Beszédében pedig már nemcsak a háborúról, hanem a béke utáni katonai jelenlétről és a biztonsági garanciák lehetséges forgatókönyveiről is szót ejtett – írta az Origo.

Miközben Zelenszkij folyamatosan nyugati szövetségeseit kritizálja, Mark Rutte NATO-főtitkár Kijevben bejelentette, hogy Ukrajna a háború után is óriási katonai támogatást fog kapni – még akkor is, ha ebbe belerokkan a szövetség / Fotó: AFP

Mark Rutte, a NATO főtitkára kedden Kijevben, az ukrán parlamentben világossá tette:

a katonai szövetség nem csak rövid, hanem hosszú távon is elkötelezte magát Ukrajna támogatása mellett.

Beszédében nem csupán megerősítette a kijevi hadsereg további felszerelésének és képzésének folytatását, hanem a békemegállapodás utáni lehetséges katonai jelenlét koncepcióját is felvázolta.

Rutte szerint a szövetség figyelme nem lankadt, és Ukrajna biztonsága kulcsfontosságú Európa védelme szempontjából. Ennek megfelelően a NATO készen áll további katonai támogatást biztosítani, és egy esetleges béke után bizonyos európai tagállamok készek lennének csapatokat telepíteni Ukrajnába. A főtitkár konkrét forgatókönyvet vázolt:

Csapatok a földön, repülőgépek az égen, hajók a Fekete-tengeren

– sorolta a főtitkár, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok ehhez logisztikai és biztonsági háttértámogatást nyújtana.

Ez a koncepció egy olyan biztonsági architektúrát céloz meg, amely nem csupán eseti fegyverszállításokra korlátozódik, hanem állandó, multilaterális jelenlétet foglal magában.

Rutte hangsúlyozta, hogy Ukrajnának nemcsak erős fegyveres erőkre van szüksége, hanem szilárd biztonsági garanciákra is, amelyeket az Egyesült Államok, Kanada és európai szövetségesek egyaránt készek támogatni. Ez a megközelítés figyelembe veszi, hogy a jövő békéjének eléréséhez nem elég katonai erő; szükség van olyan szerződéses és politikai keretekre is, amelyek hosszú távon csökkentik az orosz agresszió újbóli felbukkanásának esélyét.

Lehullott a lepel a NATO ukrajnai forgatókönyvéről

Rutte szerint nyugati „békefenntartó küldetés” több lépcsőből áll:

További támogatás a frontvonalon: folyamatos fegyver- és haditechnikai szállítások, kiképzés, hírszerzési együttműködés. Biztonsági garanciák szerződéses rögzítése: a NATO-tagállamok különböző formájú garanciákban állapodhatnak meg, amelyek részben hasonlítanak a kollektív védelmi gyakorlatokra, de Ukrajna még nem NATO-tag. Multilaterális jelenlét a béke után is: a fent jelzett csapatok és eszközök telepítése a stabilitás erősítésére, közös gyakorlatok, légvédelmi rendszerek kiépítése. Diplomáciai nyomás és tárgyalások párhuzamosan: miközben a katonai támogatás folytatódik, a nagyhatalmak közötti tárgyalások sem állnak le.

E forgatókönyvek egyik legérzékenyebb eleme, hogy Oroszország miként reagálna egy ilyen kiterjesztett nyugati jelenlétre Ukrajna területén. Moszkva már jelezte, hogy bármely külföldi csapatot célpontnak tekintene, ha a háborús helyzet újratermelődik.

Rutte látszólag mindent feláldozna Ukrajnáért, ez a hév azonban szöges ellentétben áll Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseivel, aki a közelmúltban mást sem csinált, mint a szövetségeseit kritizálta a csökkenő támogatások miatt.

A vezető nemrég bejelentette, hogy Ukrajna légvédelmirakéta-készletei – például Patriot vagy NASAMS típusú rendszerekhez tartozó rakéták – nem érkeztek meg időben az országba, ami nehezítette a légtérben az orosz támadások visszaverését. Nemsokkal korábban pedig Zelenszkij a Davosban rendezett Világgazdasági Fórumon bírálta Európát a cselekvés hiánya miatt, azt hangsúlyozta, hogy az energia- és védelmi kihívások globális összefüggésben jelentkeznek, és sürgős döntésekre van szükség.