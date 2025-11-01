Végveszély Pokrovszknál: Zelenszkij bevetette az ukrán elitegységet, az oroszok körbezárták – döntő ütközet zajlik

Ukrajna különleges erőket vetett be a ostromlott Pokrovszknál – írta meg a Reuters több forrásra hivatkozva.

Pokrovszk: Zelenszkij bevetette az elitegységet / Fotó: AFP

Az amerikai hírügynökség információi szerint a hét elején a Katonai Hírszerzés Főigazgatóság (Hadi Felderítő Főcsoportfőnökség, vagyis a hírhedt GUR) különleges erőit vezényelték a Donyecki régióbeli Pokrovszkba az ott kialakult helyzet stabilizálása érdekében.

A Reuters egészen pontosan arról számolt be, hogy "Ukrajna különleges alakulatokat küldött az ostrom alatt lévő Pokrovszk keleti részén zajló harci cselekményekhez. Ez a művelet megmutatja, hogyan küzd Ukrajna a stratégiailag fontos város stabilizálásáért, miután orosz csapatok tucatjai törtek át a vonalát az elmúlt hónapban."

A hírügynökség a DSHV 7. Gyorsreagálású Hadtestben szolgáló informátorokat jelölt meg forrásként. Az általuk elmondottak alapján a GUR különleges egységei néhány nappal ezelőtt

egy Black Hawk helikopterrel szálltak le Pokrovszknál.

A műveletet orosz drónok tevékenysége nehezítette és éppen akkor zajlott, amikor az oroszok arról tájékoztattak, hogy bekerítette az ukrán erőke a térségben.

A Reuters megjegyzi, hogy a bevetésről egy videó is a birtokába jutott, legalábbis megtekinthette azt. Ezen az látható, hogy legalább tíz katona száll ki a helikopterből egy mezőn. A hírügynökség azonban nem tudta megerősíteni a videó helyszínét és készítésének időpontját.

New. Hearing Ukraine's military intelligence is conducting a daring counter-offensive near Pokrovsk to reopen key logistics lines. Videos shared with me purport to show a heli drop in areas Russia claims to hold. *Have not been able to verify vids independently. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 31, 2025

Egy névtelen forrásra hivatkozva viszont azt állította, hogy a műveletet maga Kirilo Budanov, a GUR vezetője irányította. Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy az oroszok által támadott Pokrovszkban a helyzet nehéz, állítása szerint 170 ezer megszálló katonát vontak össze a térségben.

A Reuters érdeklődésére az orosz védelmi minisztérium nem reagált az ukrán művelettel kapcsolatban.

Miért fontos település Pokrovszk?

Pokrovszk elfoglalása kulcsmozzanat lehet, hiszen egy fontos közúti és vasúti csomópont. Amennyiben elesik, további előrenyomulást tehet lehetővé az orosz erők számára a keleti Donyecki régió felé, amelyet Oroszország teljes egészében meg akar szerezni. Az orosz hadsereg már több mint egy éve csak nagyon lassan tud nyomulni Pokrovszk irányába.