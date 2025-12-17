A háborús abc Z-vel kezdődött, a C-nél tartunk: számlák, ahonnan Putyin leemeli Európa pénzét – a háború meg megy tovább

Az orosz páncélosokra festett Z jellel kezdődött. Mond-e végső A-t és B-t Donald Trump sürgető javaslatára Ukrajna és Oroszország, erről csak kasszandrai jóslatok fogalmazódnak meg, mindenesetre a háborús abc majd négy év után a C jelnél tart, amelyen a békefolyamat lehet, hogy megfeneklik. A háború politikaivá forduló gazdasági frontját Brüsszel nyitotta meg az orosz vagyon végleges kisajátításának csütörtökön kenyértörésig jutó tervével. Az orosz válasz: per, amit el is indítottak, és visszavágás –amelynek részletei még nem ismertek, de bizonnyal kulcsszerep jut a "barátságtalan államoknak" Oroszországban nyitott un. C számláknak. Köztük van Magyarország is. Számolgassunk, és megértjük, miért nevezte Orbán Viktor hadüzenetnek a brüsszeli tervet.

Az orosz vagyon az oroszoké, véli a Kreml, és a Brüsszel nyitotta új frontra veti magát Fotó: AFP

A magyar miniszterelnök azzal érvelt, hogy eurószázmilliárdokra tehető vagyon eltulajdonítását – ami a terv lényege, azzal a céllal hogy Ukrajnának juttassák a befagyasztott orosz vagyont – egyetlen ország sem hagyhatja válasz nélkül.

Szinte azonnal érkezett a hír a Kreml válaszáról: Oroszország egy moszkvai bíróság előtt beperli a belgiumi Eurocleart, ahol befagyasztott tartalékainak zöme van elhelyezve. Kedden azt is megtudtuk, hogy Ursula Von der Leyen európai bizottsági elnök és szövetségesei tervét maga Belgium is ellenzi, a döntést a csütörtöki uniós csúcs hozza meg.

Ha a nemzetközi jogrendet és a tulajdonjogot Brüsszelben figyelmen kívül hagyják, bizonnyal egy orosz bíróság ítéletével is ezt teszik. Oroszországnak azonban vannak saját hatáskörében is olyan eszközei, amelyeket megtorlásként bevethet: az uniós tagállamoknak annak ellenére is maradt orosz iurisdictio alatt vagyona, hogy az ukrajnai háború majd négy évvel ezelőtti kitörése után a nyugati vállalatok zöme elhagyta az országot.

Közel a béke, vagy távol a béke, és mi köze ehhez az orosz vagyonnak?

Mielőtt áttekintenénk, mire teheti rá a kezét Vlagyimir Putyin, fontos megjegyezni, hogy az orosz vagyon körüli perpatvar aközben jut csúcsra, hogy teljes gőzzel folynak a tárgyalások Donald Trump amerikai elnök békejavaslatáról, illetve az ennek nyomán tobzódó európai alternatív javaslatokról.