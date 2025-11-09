Deviza
Németország
német ipar
porcelángyártás

Csődvédelmet kért a 116 éve működő híres német porcelángyártó

A Könitz Porzellan jogi vita és pénzügyi nehézségek miatt csődöt jelentett, de továbbra is működik mintegy 100 alkalmazottal. A vállalat világszerte ismert egyedi, nyomtatott bögréiről.
VG
2025.11.09, 07:46

A több mint egy évszázados német porcelángyártó vállalat, a Könitz Porzellan csődvédelmet kért, mert egy korábbi francia üzleti partnerrel szembeni jogi vitája miatt pénzügyi válságba került. A francia fél hat számjegyű kártérítést követel tőlük, és banki zárolásokat hajtott végre a cég számláin, ezért a vállalat a pénzek külföldre áramlásának megakadályozására döntött az önálló csődeljárás megindítása mellett.

Csődvédelmet kért a 116 éve működő híres német porcelángyártó, Könitz Porzellan
Fotó: Könitz Porzellan, Facebook 

A Bild szerint a cég körülbelül száz embert foglalkoztat, és évente mintegy tízmillió eurós bevételt termel egyedi bögréivel, amelyeket világszerte, például a párizsi Louvre múzeumban is használnak.  A gyártás továbbra is zavartalan, és havonta akár 300 ezer bögrét is képesek előállítani.  

A munkavállalók bizakodóak, és remélik, hogy a csődeljárás segít megmenteni a céget és munkahelyeket. A cég hosszú történelemmel büszkélkedhet: az 1909-ben alapított Könitz Porzellan egy hagyományos német porcelángyár Thüringia, Könitz városrészében. Az első termékek – csészék, bögrék, tálak – elsősorban Angliába kerültek. 

A második világháborút követően az üzem a szovjet megszállás alatt technikai porcelán gyártására állt át, később pedig állami tulajdonba került, majd 1962-ben egyesült a Kahla porcelángyárral, így jött létre a VEB Könitz-Kahla állami vállalat. Az 1990-es években, a német újraegyesítés után a cég visszanyerte eredeti porcelángyártó profilját.

A rendszerváltás után visszatért a nemzetközi piacokra, ahol termékeit több országba exportálta, például a párizsi Louvre múzeumnak is a vevők között található. Bár a cég már átvészelte a történelem nehéz időszakait, most csak egy ilyen bonyolult jogi helyzet mentheti meg.

Németország nem csak az autóiparát bukhatja el: itt a lista, mely termékeit söpri ki a világból a háború – Merz már tudja, beállt Orbán mögé a sorba
A német autóipar szenvedése viszi el a show-t a hírekben, pedig a háború a német ipari termékek széles körét ütötte meg, amelyek a Covid-járványt még nevetve vészelték át. A német gazdaság látványos szenvedésének alapoka az ipar gyengélkedése, ezen belül is az energiaintenzív iparágaké, amelyeknek termékeit kisöpörheti a piacokról az ukrajnai háború.

