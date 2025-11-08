Németország nem csak az autóiparát bukhatja el: itt a lista, mely termékeit söpri ki a világból a háború – Merz már tudja, beállt Orbán mögé a sorba

Értetlenül áll a világ az előtt, hogy a német média szinte megünnepelte az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantását, majd a német politika beállt az energiaárak európai megemelkedéséhez vezető brüsszeli szankciós politika és a kontinens gazdasági kettészakítása mögé. A magyarok számára is kiemelten fontos német gazdaság – különösen az ipar – enélkül is versenyképességi problémákkal küzd. Friedrich Merz kancellár nyilatkozatai a napokban – amelyekből kiderült, számukra is van tétje Orbán Viktor magyar miniszterelnök washingtoni látogatásának – mutatják a baj felismerésének bizonyos jeleit. Határozottabb kiállás nélkül azonban a háború hatásai német ipari termékek sorát söpörhetik ki a piacokról – tekintsük át, melyeket.

Mit mondott a napokban Merz?

1. Miközben a tengeri szállítástól földrajzilag elzárt Magyarország képviseletében Orbán mentességet igyekszik kicsikarni az orosz energia elleni legutóbbi amerikai szankciók hatálya alól, Merz csütörtökön kijelentette, hogy Berlin is mentességet szeretne az orosz Rosznyefty német állami gondnokság alá került, az olajfinomításban és üzemanyag-ellátásban fontos leányvállalata számára, és azt ígérte, hogy erről tárgyalni fog az amerikaiakkal.

2. Ugyanaznap a kancellár azt is elismerte, hogy a német acélipar „létét fenyegető válságban van”.

Német gazdaság: nem csak az autóipar van bajban

Mindez csak két szeletét érinti az ukrajnai háború által bajba sodort energiaintenzív német iparágaknak – megoldások nélkül. A problémára eklatánsan emlékeztettek a német statisztikai hivatal tegnapi ipari termelési adatai. A Destatis büszkén adta hírül, hogy augusztushoz képest szeptemberben 0,1 százalékkal növekedett az energiaintenzív iparágak termelése.

Mindjárt utána kiderül azonban, hogy éves összehasonlításban 1,2 százalék a visszaesés, a harmadik negyedévben az előzőhöz képest pedig fél százalék. Ha azt mondanánk, hogy ez bagatell, tévednénk, mert

1. Európai „iparházában” ekkora visszaesés is számít,

2. ha pedig azt tekintjük át, hogy néhány év alatt mekkora rombolás történt az érintett német iparágakban, lehet, hogy a tatárjárás jut az eszünkbe róla.