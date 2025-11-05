Újabb drónészlelés miatt töröl járatokat a brüsszeli repülőtér – budapesti járat is érintett

A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér legalább 40 járatot töröl az előző este észlelt ismeretlen eredetű drónok okozta többórás légtérzár miatt – közölte a légikikötő információit ismertetve a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap szerdán. A törlés érint budapesti járatot is.

Járattörlésekre kényszerült a brüsszeli repülőtér / Fotó: AFP

Ismeretlen drónok repültek a brüsszeli repülőtér felett

Nem sokkal kedd este 8 óra előtt függesztették fel a repülőtér forgalmát biztonsági okokból, miután drón átrepülését jelentették a légterében. Bár másfél óra után feloldották a légtérzárt, később azt újra elrendelték egy másik drón berepülése miatt. A légi forgalom ideiglenes leállítása késéseket és 41 járat törlését eredményezte.

A repülőtér szóvivője, Nathalie Pierard elmondta, hogy a légi közlekedés előző esti felfüggesztése hatással van a szerdai menetrendre is, így

a légikikötő legalább 40 járatot, melyek között budapesti is van, töröl a nap folyamán.

Bernard Quintin belga belügyminiszter szerda reggel a Radio 1 hírcsatornának nyilatkozva közölte, hogy a hetek óta tartó, belga légtér felett észlelt drónátrepülések ügyében kérte a nemzetbiztonsági tanács összehívását. A tárcavezető szerint az a legfontosabb, hogy minden repülő tárgy azonosítható legyen, hozzátéve, hogy biztosnak kell lenniük abban, hogy rendelkeznek a megfelelő rendszerekkel a felderítéshez és az azonosításhoz. Beszélt arról is, hogy biztosítani kell azt is, hogy a belga légtérben reptetett összes drónt regisztrálják Belgiumban.