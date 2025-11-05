Deviza
EUR/HUF386.85 -0.35% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF439.17 -0.22% CHF/HUF415.8 -0.29% PLN/HUF90.89 -0.24% RON/HUF76.09 -0.33% CZK/HUF15.89 -0.23% EUR/HUF386.85 -0.35% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF439.17 -0.22% CHF/HUF415.8 -0.29% PLN/HUF90.89 -0.24% RON/HUF76.09 -0.33% CZK/HUF15.89 -0.23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,266.57 -0.71% MTELEKOM1,778 +1.01% MOL2,890 -1.04% OTP32,400 -0.31% RICHTER10,230 -2.64% OPUS549 +1.64% ANY7,020 -1.14% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,680 +0.35% BUMIX10,147.21 -0.32% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,285.24 -0.2% BUX107,266.57 -0.71% MTELEKOM1,778 +1.01% MOL2,890 -1.04% OTP32,400 -0.31% RICHTER10,230 -2.64% OPUS549 +1.64% ANY7,020 -1.14% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,680 +0.35% BUMIX10,147.21 -0.32% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,285.24 -0.2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légiközlekedés
repülőtér
Brüsszel

Újabb drónészlelés miatt töröl járatokat a brüsszeli repülőtér – budapesti járat is érintett

Egyre gyakoribbak a drónészlelések Belgiumban. A brüsszeli Zaventem repülőtér több járatot is törölni kényszerült.
VG/MTI
2025.11.05, 11:55
Frissítve: 2025.11.05, 12:02

A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér legalább 40 járatot töröl az előző este észlelt ismeretlen eredetű drónok okozta többórás légtérzár miatt – közölte a légikikötő információit ismertetve a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap szerdán. A törlés érint budapesti járatot is.

Járattörlésekre kényszerült a brüsszeli repülőtér / Fotó: AFP

Ismeretlen drónok repültek a brüsszeli repülőtér felett

Nem sokkal kedd este 8 óra előtt függesztették fel a repülőtér forgalmát biztonsági okokból, miután drón átrepülését jelentették a légterében. Bár másfél óra után feloldották a légtérzárt, később azt újra elrendelték egy másik drón berepülése miatt. A légi forgalom ideiglenes leállítása késéseket és 41 járat törlését eredményezte.

A repülőtér szóvivője, Nathalie Pierard elmondta, hogy a légi közlekedés előző esti felfüggesztése hatással van a szerdai menetrendre is, így 

a légikikötő legalább 40 járatot, melyek között budapesti is van, töröl a nap folyamán.

Bernard Quintin belga belügyminiszter szerda reggel a Radio 1 hírcsatornának nyilatkozva közölte, hogy a hetek óta tartó, belga légtér felett észlelt drónátrepülések ügyében kérte a nemzetbiztonsági tanács összehívását. A tárcavezető szerint az a legfontosabb, hogy minden repülő tárgy azonosítható legyen, hozzátéve, hogy biztosnak kell lenniük abban, hogy rendelkeznek a megfelelő rendszerekkel a felderítéshez és az azonosításhoz. Beszélt arról is, hogy biztosítani kell azt is, hogy a belga légtérben reptetett összes drónt regisztrálják Belgiumban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu