Hatalmas felvásárlásra készül a lengyel LOT légitársaság

A lengyel Money.pl forrásai szerint a LOT vezérigazgatója, Michal Fijol november elején járt Prágában, ez a Smartwings tervezett felvásárlásával hozható összefüggésbe – írja az Origo.

Új tulajdonoshoz kerülhet a cseh Smartwings / Fotó: Jaromir Chalabala / Shutterstock

Az ügyletre rálátó, névtelenséget kérő forrás megerősítette, hogy a tárgyalások előrehaladott stádiumban vannak, de végleges döntés még nem született, illetve ha meg is lesz, azt még a részvényeseknek és a versenyhatóságoknak is jóvá kell hagyniuk.

Ezt kell tudni a Smartwingsről

A Smartwings, amely régiónk egyik leggyorsabban növekvő légicége, jelenleg teljes egészében cseh tulajdonban van, tulajdonosai Jirí Simáne és Roman Vik nagyvállalkozók.

Ez a legnagyobb cseh légitársaság és a Smartwings Group tagja, 28 éve működik a piacon.

A csoport további légitársaságai közé tartozik a Smartwings Poland, a Smartwings Slovakia és a Smartwings Hungary Kft.

A Smartwings Group menetrend szerinti járatokat, charterjáratokat és üzleti jet kategóriájú magánjáratokat üzemeltet. Emellett különjáratokat kínál nemzetközi vállalatok, valamint globális humanitárius és sportszervezetek számára.

A Smartwings ismételten megkapta az IOSA bizonyítványt, amely a legkorszerűbb üzemeltetési biztonsági és minőségi előírásokat képviseli a légi közlekedésben. Repülőgépei tavaly a világ 318 célállomására közlekedtek.

A LOT-nál egy másik felvásárlás is szóba került az elmúlt években – ennek részleteiről itt olvashat bővebben.